Perú

Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora se puede votar hoy 04 de octubre?

Los electores deben acudir con su DNI, incluso si está vencido, y consultar previamente su local, mesa de sufragio y orden en el padrón electoral

La cédula de votación puede incluir hasta cuatro categorías independientes, por lo que los ciudadanos pueden elegir organizaciones políticas diferentes para cada cargo - Créditos: ONPE/Andina.
La cédula de votación puede incluir hasta cuatro categorías independientes, por lo que los ciudadanos pueden elegir organizaciones políticas diferentes para cada cargo - Créditos: ONPE/Andina.
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo Perú, con la participación de más de 26 millones de ciudadanos convocados para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales. La jornada abarca Lima Metropolitana, el Callao y las demás regiones del país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza la jornada, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de resolver las actas observadas y proclamar los resultados oficiales. En esta convocatoria se elegirán 13.148 autoridades para el período 2027-2030.

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Horario de votación y cierre de mesas

La apertura de los locales está prevista para las 7 a. m., siempre que las mesas de sufragio hayan sido instaladas. Por ese motivo, los miembros de mesa titulares y suplentes deben presentarse desde las 6 a. m. para revisar las ánforas, las cédulas, las actas y el resto del material electoral.

El horario oficial concluye a las 5 p. m. Sin embargo, los ciudadanos que permanezcan dentro del recinto antes de ese límite podrán votar. Las personas que lleguen después del cierre no podrán ingresar, por lo que las autoridades recomiendan organizar el traslado con anticipación.

Los locales de votación abrirán desde las 7 a. m. y la jornada culminará a las 5 p. m., aunque quienes permanezcan dentro del recinto antes del cierre podrán ejercer su derecho al voto - Créditos: ONPE/Andina.
Los locales de votación abrirán desde las 7 a. m. y la jornada culminará a las 5 p. m., aunque quienes permanezcan dentro del recinto antes del cierre podrán ejercer su derecho al voto - Créditos: ONPE/Andina.

Tras la votación, los responsables de cada mesa revisarán las cédulas, contabilizarán los sufragios y completarán la documentación correspondiente. Las actas serán enviadas al sistema electoral para el procesamiento de resultados, mientras que los casos observados pasarán a los Jurados Electorales Especiales.

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¿Qué deben llevar los electores para votar?

Para emitir el sufragio, es obligatorio presentar el documento nacional de identidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil autorizó de manera excepcional el uso de DNI vencidos, incluidos los documentos azules, electrónicos y amarillos de los ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad.

Antes de salir de casa, los votantes deben consultar su local, número de mesa y orden dentro del padrón. Esa información está disponible en la plataforma de consulta electoral de la ONPE y permite evitar confusiones sobre la dirección asignada para la jornada.

En la cédula, cada ciudadano debe marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro de la organización política elegida. Según la circunscripción, el documento puede incluir una, dos, tres o cuatro columnas. Los bloques son independientes, por lo que es posible seleccionar agrupaciones distintas para cada categoría.

Una mano introduce una cédula de votación en una urna transparente con el logotipo de la ONPE colocada sobre una mesa.
Más de 26 millones de peruanos están convocados este domingo 4 de octubre para elegir a sus autoridades regionales, provinciales y distritales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multas y obligaciones durante la jornada

Los ciudadanos que no acudan a votar pueden recibir una multa de S/110, S/55 o S/27,50, de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito registrado en su DNI. La sanción se aplica a quienes no ejerzan el derecho al sufragio sin una justificación aceptada por las autoridades electorales.

Los miembros de mesa que no cumplan con su función también enfrentan una multa de S/275. En cambio, quienes participen en la instalación, atención y conteo recibirán una compensación de S/165 por la labor desarrollada durante el proceso.

En las elecciones regionales, la fórmula integrada por gobernador y vicegobernador deberá superar el 30% de los votos válidos para ser proclamada ganadora. Si ninguna candidatura alcanza ese umbral, se realizará una segunda elección regional el 29 de noviembre.

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