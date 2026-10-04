México

Accidente vial en Álvaro Obregón: motociclista de delivery muere tras chocar contra una barda en Prolongación Centenario

Policías resguardaron la zona mientras personal forense realizaba diligencias; el pavimento estaba mojado por las lluvias, pero las causas del percance aún no están confirmadas

Vista lateral de una patrulla azul y blanca de la SSC con dos policías dentro, circulando por una calle de Tláhuac con casas y negocios a los lados.
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores de patrullaje en las calles de Tláhuac, Ciudad de México, como parte de los esfuerzos por mantener el orden y la seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un motociclista murió en un accidente vial la mañana de este domingo, después de impactarse contra una barda en Prolongación Centenario, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México. El percance movilizó a policías y servicios de emergencia.

El hombre quedó prensado entre la barda y un poste de concreto. Los equipos que acudieron al lugar realizaron maniobras para liberarlo, mientras elementos de seguridad acordonaron el punto del choque.

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Durante la mañana se registraron lluvias en la zona y el pavimento se encontraba mojado. Sin embargo, los reportes disponibles no establecían qué provocó el impacto, por lo que no estaba confirmado que las condiciones meteorológicas fueran la causa del accidente.

¿Dónde ocurrió el accidente del motociclista en Álvaro Obregón?

El choque ocurrió sobre Prolongación Centenario. La nota inicial ubicó el incidente en el cruce con Calzada de las Águilas, mientras que el reporte desde el lugar señaló como referencia La Joya, en el perímetro de San Mateo, hacia la parte alta de Santa Fe.

La cobertura en el sitio describió a la víctima como un repartidor de comida de aproximadamente 35 a 40 años. Estos datos eran preliminares y no se difundió su nombre en la información consultada.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del sector Alpes, resguardaron el área. También acudió personal pericial de la Fiscalía capitalina para realizar las diligencias correspondientes.

Las causas del choque siguen sin determinarse

Aunque había pavimento mojado, las circunstancias del accidente permanecían pendientes de esclarecimiento. La información disponible tampoco permitía establecer la velocidad a la que circulaba el motociclista ni confirmar la intervención de otro vehículo.

El fallecimiento y las labores de las autoridades constituían los principales datos reportados durante la mañana. Cualquier explicación sobre el origen del choque deberá sustentarse en los resultados de las diligencias.

Labores periciales afectaron la circulación hacia Santa Fe

La presencia de los servicios de emergencia y del personal forense generó restricciones al paso de vehículos durante la atención del percance. Automovilistas y motociclistas que se dirigían hacia la parte alta de Santa Fe tuvieron que esperar mientras se desarrollaban las labores.

El reporte desde el lugar mostró el área acordonada junto a una zona habitacional. Las afectaciones descritas correspondían al momento de la cobertura; la información consultada no precisaba una hora de reapertura completa de la vialidad.

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