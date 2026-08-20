La 4T no lo perdonará y el dictamen sobre desafuero contra Alito Moreno está listo

Crédito: CEN del PRI

Guardar

De acuerdo con Hugo Éric Flores, quien presidió la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, está listo un proyecto de dictamen relacionado con un eventual desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI.

De acuerdo con Flores Cervantes, el documento será dejado en los archivos de la comisión, aunque aún espera que la Fiscalía General del Estado de Campeche haga entrega de los últimos elementos relacionados con el caso de peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones que tiene contra ‘Alito’ Moreno.

“Sí ya hay un proyecto de dictamen establecido, vamos a ver qué es lo último que presenta todavía la Fiscalía de Campeche que nos ha venido aportando distintos elementos para, en su caso, iniciar el procedimiento, si es que así se decide por la mayoría legislativa”, dijo el político.

PUBLICIDAD

Hugo Éric Flores rechaza haber retrasado proceso de desafuero contra ‘Alito’ Moreno

Cabe señalar que la Fiscalía de Campeche, entidad que gobernó el Moreno Cárdenas entre 2015 y 2019, investiga al líder priista por los delitos de peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones.

En tanto, Hugo Éric Flores, quien recientemente solicitó licencia indefinida como diputado para buscar ser dirigente nacional del Partido Paz y Libertad (PAZ), no reveló el sentido del proyecto y rechazó los señalamientos de haber retrasado u obstaculizado el procedimiento durante su gestión.

“Rechazo esas opiniones de algunos de que detuve, obstaculice, algún procedimiento motivo de mi función como presidente, y bueno, en ese mundo de la política-ficción no quiero dar lugar a la especulación”, comentó ante medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Aunque Hugo Eric Flores niega “dobletear” por estar afiliado a Morena y PAZ, Ricardo Monreal adelanta “separación” de la bancada.

Dejando de lado los señalamientos, adelantó que el documento será entregado a quien sea designado para continuar con el proceso; es decir, el nuevo presidente de la Sección de la Instructora de la Cámara Baja.

Acusaciones contra Alejandro Moreno dividen a la Permanente

Alejandro Moreno Cárdenas fue tema de enfrentamiento político durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este miércoles.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, acusó a ‘Alito’ Moreno de haber viajado a Estados Unidos para presuntamente amenazar a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con retirarles la visa.

“Fue a ponerse de tapete, amenaza a los consejeros y consejeras del INE de que les quite la visa porque decidieron que era ilegal el mensaje poco serio, intrigante, mentiroso, embustero.

PUBLICIDAD

“Dicen aquí que hasta por pasarte un alto te quitan la visa, pues Alejandro Moreno Cárdenas ya se pasó Campeche entero, su presupuesto a su patrimonio personal, tiene un Jet privado, nunca vino Alejandro Moreno Cárdenas a las sesiones de la Comisión Permanente y de eso no dicen nada”, acusó el senador morenista.

La solicitud de juicio de procedencia llega a su tramo final cuando la Cámara de Diputados arranque el tercer año de la LXVI Legislatura, tras más de un año de trámites en la Sección Instructora

Sin embargo, los legisladores del PRI no se quedaron callados, pues el coordinador en el Senado, Manuel Añorve, respondió con señalamientos contra miembros del partido oficial. Incluso, afirmó que algunos, supuestamente, están buscando protección ante autoridades norteamericanas.

“Terminaron también con otro lema muy puntual: ‘primero los pobres’. Ahora es ‘sálvese quien pueda’, porque ya vemos a la gobernadora Marina del Pilar haciendo negociaciones en lo oscurito, ahí están los audios para ser testigo protegido, informante y cuántos más ya salieron a tocar puertas en el gobierno de Estados Unidos para salvar su pellejo”, expresó el senador tricolor.

PUBLICIDAD

¿Quién suena para presidir la Sección Instructora?

Ha trascendido que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, será el elegido para sustituir a Hugo Éric Flores en la presidencia de la Sección Instructora, el órgano de San Lázaro encargado de analizar e investigar los procesos de juicio político y de desafuero contra servidores públicos que cuentan con fuero constitucional.

Sergio Gutiérrez Luna podría presidir la Sección Instructora de San Lázaro. | Cámara de Diputados

En caso de que el morenista y cercano al coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, llegue a la Sección Instructora, hay amplias posibilidades de que se agilice el proceso de desafuero contra Alejandro ‘Alito’ Moreno.