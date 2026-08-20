Uniformados y sin gritos, las nuevas normas que el Metro CDMX implementa a comerciantes (Cuartoscuro)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) implementará nuevas normas y reglas a todos los comerciantes que laboran dentro de las instalaciones de las 12 líneas del Metro CDMX. Es habitual que en los pasillos, transbordes y en algunas estaciones se encuentren locales semifijos que ofertan todo tipo de productos; con la finalidad de garantizar un correcto uso de las instalaciones y regular el comercio del STC Metro, las autoridades pondrán en marcha un nuevo reglamento.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, dio a conocer por medio de la Gaceta Oficial de la CDMX la publicación del REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE LOCALES Y/O ESPACIOS COMERCIALES ASIGNADOS Y/O PROPIEDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, en las cuales se estipula una serie de normas que deben cumplir los locatarios.

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Entre las nuevas reglas de operación destaca que los vendedores no podrán gritar y deberán estar uniformados para realizar sus funciones dentro del Metro CDMX. Es decir que, con estas reglas ya no habrá más gritos de “llévele, llévele”, “lleve el bonito llavero” o demás variantes que se volvieron parte de la cultura popular en la CDMX.

Prohíben a comerciantes del Metro CDMX gritar dentro de las instalaciones

Prohíben a comerciantes del Metro CDMX gritar dentro de las instalaciones ( ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta de la CDMX, las personas que cuenten con un local dentro de las instalaciones del Metro CDMX deberán de cumplir con una serie de normas. Entre ellas se encuentra consignado en el apartado de Obligaciones y Prohibiciones, y precisa que todo el personal de los comercios deberá portar el uniforme autorizado, el cual será considerado una extensión del permiso de operación.

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En el documento se precisa lo siguiente: “Portar en todo momento el uniforme autorizado por el Sistema, debiendo solicitar el oficio de autorización correspondiente a la subgerencia, en donde constará número de PATR, nombre de identificación de la persona física o moral a cargo”.

Otra de las normas es que se deberá evitar la contaminación sonora dentro de las instalaciones del Metro CDMX, por lo que los comerciantes no podrán hacer uso de bocinas o gritar para llamar la atención de los usuarios.

Los comerciantes se tendrán que uniformar para vender dentro del STC Metro (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

“Utilizar aparatos de sonido, radios, bocinas, altavoces, gritar y/o cualquier otra forma similar de llamar la atención que generen contaminación auditiva, para promover o realizar la venta de sus productos y/o servicios dentro y fuera de las estaciones que conforman la red del Sistema que generen ruido alto”, precisa el reglamento.

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Estas son otras de las prohibiciones a comerciantes que trabajan en el Metro CDMX:

Productos no permitidos: Está prohibida la venta o exhibición de pornografía, productos ilegales, artefactos para el consumo de drogas, o mercancía que viole derechos de autor.

Seguridad: No se permite portar armas ni perros de guardia (salvo traslado autorizado de valores).

Personal y actividades: No se puede emplear personal de limpieza del Sistema para los locales, ni permitir el consumo de alcohol, drogas, apuestas o juegos de azar dentro del local.

Uso y destino del local: No se puede usar el local como bodega, ni vender productos distintos al giro autorizado. Está prohibido subarrendar, ceder derechos, colocar mercancía fuera del local, o exceder el límite de mercancía.

Publicidad y ruido: No se puede colocar publicidad que impida la visibilidad ni usar aparatos que generen alto ruido.

Instalaciones y riesgos: Prohibido modificar el local, dañar instalaciones, conectar sistemas eléctricos o hidráulicos sin autorización, o instalar cortinas metálicas cerradas que impidan ver al interior.

Animales y horarios: No se permite tener animales en el local, ni permanecer fuera de los horarios autorizados.

Imagen y adecuación: El local debe cumplir con el Manual de Identidad Institucional. Cualquier cambio en la imagen solicitado por el Sistema debe ser atendido por cuenta del comerciante.

Pagos: El comerciante debe pagar mensualmente la contraprestación y servicios dentro de los primeros 5 días hábiles, y tener siempre comprobantes de pago en el local. También debe cubrir el avalúo cuando se le notifique y presentar el comprobante.

Mantenimiento e higiene: Debe mantener el local en óptimas condiciones de operación, higiene y seguridad. Se exige mantenimiento inmediato ante deficiencias y el uso de vidrios inastillables con la señalización adecuada.

Manejo de residuos: Es obligatorio retirar la basura al menos dos veces al día (entre 12:00 y 18:00 horas) y contar con una bitácora que registre horarios y firmas del personal encargado.