Petro rechazó solicitud de la Procuraduría de suspender la licitación para las obras en el Hospital San Juan de Dios: “Hiere la historia”

Petro recordó que las obras en el San Juan de Dios responden a una decisión judicial - crédito Colprensa

Guardar

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (Anim) y a la fiduciaria DaviBank suspender la licitación para la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil de Bogotá, tras recibir denuncias por posibles irregularidades en la contratación.

De acuerdo con el organismo de control, en el proceso contractual hay observaciones sobre la falta de soportes claros de financiación, inconsistencias en la evaluación final de los proponentes y fallas en el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad.

La Procuraduría también advirtió que los valores definidos para indicadores financieros —liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo— no cuentan con documentos que sustenten su determinación.

PUBLICIDAD

Las obras en el Hospital San Juan de Dios requieren de una inversión de $292.914.398.255 - crédito Instituto Agustín Codazzi/Colprensa

Esto supone un riesgo porque el proyecto en cuestión compromete recursos públicos por $292.914.398.255. Ante ese panorama, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública solicitó frenar la licitación verificar las presuntas irregularidades que se identificaron en el proceso de contratación.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la solicitud que hizo la Procuraduría. A través de una publicación en su cuenta de X, el exmandatario aseguró que al pedir la anulación de la licitación se está afectando la historia de la salud pública en el país. Su advertencia fue dirigida directamente al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.

PUBLICIDAD

“Procurador usted al pedir la anulación de la licitación de construcción de la torre central del San Juan de Dios de Bogotá hiere la historia de la salud pública en Colombia. En ese hospital se atendieron a los pobres de Colombia y es joya de la salud del mundo”, aseveró el ex jefe de Estado en la red social.

El expresidente Gustavo Petro rechazó la solicitud que hizo la Procuraduría de suspender la licitación para obras del Hospital San Juan de Dios - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, informó que el proceso de licitación que se inició para vincular al contratista que se encargará de las obras responde a una decisión de carácter judicial que no se puede desatender. En ese sentido, instó a la Rama Judicial y a la ciudadanía de la capital colombiana a defender la contratación que se está gestionando.

PUBLICIDAD

“Esa licitación es orden de un fallo judicial y le solicito a la justicia y al pueblo de Bogotá defender al San Juan de Dios de la política de la oscuridad y la muerte que se están adelantando”, precisó el expresidente.

En julio, poco antes de culminar su mandato, el exmandatario aseguró que la Alcaldía de Bogotá, a través de las entidades competentes, no expidió la habilitación para la prestación de servicios de salud en el hospital.

Según indicó, esta decisión podría generar un enorme detrimento patrimonial, que podría ascender a más de un billón de pesos.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que el hospital San Juan de Dios está listo para abrir progresivamente servicios hospitalarios - crédito @petrogustavo/X

“No le haga daño a Bogotá Colombia y las víctimas de la violencia que usted y yo somos víctimas. Expida usted la habilitación para abrir servicios de salud al Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Pido a la víctimas de la violencia estar atentas a la movilización si buscan acabar los avances en reparación de la víctimas de la violencia y su justicia para la verdad”, señaló.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que el Gobierno Petro no había presentado la solicitud de habilitación, además de que para ese momento tampoco existía un plan de movilidad que garantizara la seguridad de pacientes y trabajadores.

El alcalde Carlos F. Galán negó estar impidiendo la expedición de la habilitación de prestación de servicios de salud del San Juan de Dios - crédito @CarlosFGalan/X

“Usted mismo reconoce que hemos logrado acuerdos y avanzado en medio de las diferencias. En Bogotá también queremos que el San Juan de Dios vuelva a operar, pero acá no se trata de hacer show para una foto, sino de garantizar que el San Juan de Dios funcione y recupere su brillo”, precisó el mandatario local en la red social X.

PUBLICIDAD