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Grupo Aval donará $550 millones para la atención de las personas afectadas por el terremoto: “Lograrlo requiere de la unión”

El conglomerado se unirá a dos eventos masivos en los que se recaudarán fondos para ayudar a las víctimas de la emergencia

El Grupo Aval aportará a la atención de víctimas del terremoto y habilitó cajeros automáticos para recibir ayudas económicas - crédito Luis González/Reuters y @grupoaval/X
El Grupo Aval aportará a la atención de víctimas del terremoto y habilitó cajeros automáticos para recibir ayudas económicas - crédito Luis González/Reuters y @grupoaval/X
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Por medio de un comunicado, el Grupo Aval y su plataforma Experiencias Aval informaron que contribuirán a las acciones que se están adelantando para atender a las personas afectadas por el terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto de 2026 y que afectó a 15 departamentos.

Pues, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay 272.830 personas afectadas, 319 fallecidas, 4.469 heridas y 260 desaparecidas, con corte al 19 de agosto. Además, en materia de infraestructura, se reportan 151.995 viviendas averiadas y 30.803 destruidas, 5.809 edificios dañados y otros 302 colapsados.

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Ante este panorama, el Grupo Aval informó que, junto con su plataforma, serán aliados estratégicos en dos eventos masivos que se llevarán a cabo para recolectar recursos que serán destinados a las comunidades afectadas por el sismo: el partido Levantemos a Colombia que tendrá lugar el 21 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y el concierto Colombia: Voces por la Vida, que se realizará 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural.

El Grupo Avala se sumará a la iniciativa del exjugador Mario Alberto Yepes para ayudar a los afectados por el terremoto - crédito @marioayepes/Instagram
El Grupo Avala se sumará a la iniciativa del exjugador Mario Alberto Yepes para ayudar a los afectados por el terremoto - crédito @marioayepes/Instagram

De igual manera, aportará $300 millones adicionales a lo recaudado por boletería del encuentro deportivo, que se realizará en alianza con Sencia y con liderazgo del exfutbolista de la selección Colombia Mario Alberto Yepes. Los recursos se canalizarán como apoyo económico directo a familias y territorios impactados negativamente por el terremoto a través de la Fundación Solidaridad por Colombia.

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Para el evento musical, el Grupo Aval indicó que donará $250 millones y que los recursos llegarán a los damnificados por medio de la Fundación Presentes. El concierto reunirá a reconocidos artistas como Andrés Cepeda, Maluma, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche y ChocQuibTown, y destinará el 100% de la boletería y aportes a labores de reconstrucción de las zonas en donde se registraron daños estructurales y colpasos de edificaciones.

Estas acciones se suman a otras medidas anunciadas por el grupo para atender la emergencia, entre ellas la donación de $200.000 millones de pesos por parte de la Familia Sarmiento Angulo, algo que el presidente Abelardo de la Espriella agradeció a través de una publicación en su cuenta de X.

Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria. Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, expresó el mandatario en la red social.

El presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, por su contribución económica para atender la emergencia derivada del terremoto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, por su contribución económica para atender la emergencia derivada del terremoto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También se habilitaron más de 2.700 cajeros automáticos y canales digitales para recibir aportes a la campaña “Colombia un solo corazón” y la Cruz Roja, y se involucró en la operación de El Campín como punto de acopio para la recolección de insumos básicos, el cual cerró temporalmente el 17 de agosto por alistamiento.

Paula Durán, vicepresidenta corporativa de Proyectos Especiales y Sostenibilidad del Grupo Aval, instó a la ciudadanía a sumarse a las acciones que se están adelantando para hacer frente a la emergencia y recordó que se requiere de un trabajo mancomunado para acompañar a las personas afectadas.

El terremoto en Colombia ya deja 272.830 personas afectadas, 319 fallecidas, 4.469 heridas y 260 desaparecidas - crédito Juan Felipe León/Reuters
El terremoto en Colombia ya deja 272.830 personas afectadas, 319 fallecidas, 4.469 heridas y 260 desaparecidas - crédito Juan Felipe León/Reuters

“La música y el deporte tienen una capacidad única para movilizar al país en los momentos donde más se requiere empatía y acción. Desde Grupo Aval y Experiencias Aval además de aportar recursos financieros, ponemos toda nuestra infraestructura, alcance y plataformas al servicio de estas causas para multiplicar el impacto de cada donación. Invitamos a todos los colombianos a sumarse asistiendo estos eventos, aportando através denuestros canales y realizando esfuerzos que sumen en la reconstrucción de nuestro país. Lograrlo requiere de la unión y el compromiso de cada uno de nosotros”, indicó la funcionaria, citada en un comunicado.

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