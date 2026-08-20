Grupo Aval donará $550 millones para la atención de las personas afectadas por el terremoto: “Lograrlo requiere de la unión”

El Grupo Aval aportará a la atención de víctimas del terremoto y habilitó cajeros automáticos para recibir ayudas económicas - crédito Luis González/Reuters y @grupoaval/X

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Por medio de un comunicado, el Grupo Aval y su plataforma Experiencias Aval informaron que contribuirán a las acciones que se están adelantando para atender a las personas afectadas por el terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto de 2026 y que afectó a 15 departamentos.

Pues, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay 272.830 personas afectadas, 319 fallecidas, 4.469 heridas y 260 desaparecidas, con corte al 19 de agosto. Además, en materia de infraestructura, se reportan 151.995 viviendas averiadas y 30.803 destruidas, 5.809 edificios dañados y otros 302 colapsados.

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Ante este panorama, el Grupo Aval informó que, junto con su plataforma, serán aliados estratégicos en dos eventos masivos que se llevarán a cabo para recolectar recursos que serán destinados a las comunidades afectadas por el sismo: el partido Levantemos a Colombia que tendrá lugar el 21 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y el concierto Colombia: Voces por la Vida, que se realizará 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural.

El Grupo Avala se sumará a la iniciativa del exjugador Mario Alberto Yepes para ayudar a los afectados por el terremoto - crédito @marioayepes/Instagram

De igual manera, aportará $300 millones adicionales a lo recaudado por boletería del encuentro deportivo, que se realizará en alianza con Sencia y con liderazgo del exfutbolista de la selección Colombia Mario Alberto Yepes. Los recursos se canalizarán como apoyo económico directo a familias y territorios impactados negativamente por el terremoto a través de la Fundación Solidaridad por Colombia.

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Para el evento musical, el Grupo Aval indicó que donará $250 millones y que los recursos llegarán a los damnificados por medio de la Fundación Presentes. El concierto reunirá a reconocidos artistas como Andrés Cepeda, Maluma, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche y ChocQuibTown, y destinará el 100% de la boletería y aportes a labores de reconstrucción de las zonas en donde se registraron daños estructurales y colpasos de edificaciones.

Estas acciones se suman a otras medidas anunciadas por el grupo para atender la emergencia, entre ellas la donación de $200.000 millones de pesos por parte de la Familia Sarmiento Angulo, algo que el presidente Abelardo de la Espriella agradeció a través de una publicación en su cuenta de X.

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“Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria. Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, expresó el mandatario en la red social.

El presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, por su contribución económica para atender la emergencia derivada del terremoto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También se habilitaron más de 2.700 cajeros automáticos y canales digitales para recibir aportes a la campaña “Colombia un solo corazón” y la Cruz Roja, y se involucró en la operación de El Campín como punto de acopio para la recolección de insumos básicos, el cual cerró temporalmente el 17 de agosto por alistamiento.

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Paula Durán, vicepresidenta corporativa de Proyectos Especiales y Sostenibilidad del Grupo Aval, instó a la ciudadanía a sumarse a las acciones que se están adelantando para hacer frente a la emergencia y recordó que se requiere de un trabajo mancomunado para acompañar a las personas afectadas.

El terremoto en Colombia ya deja 272.830 personas afectadas, 319 fallecidas, 4.469 heridas y 260 desaparecidas - crédito Juan Felipe León/Reuters

“La música y el deporte tienen una capacidad única para movilizar al país en los momentos donde más se requiere empatía y acción. Desde Grupo Aval y Experiencias Aval además de aportar recursos financieros, ponemos toda nuestra infraestructura, alcance y plataformas al servicio de estas causas para multiplicar el impacto de cada donación. Invitamos a todos los colombianos a sumarse asistiendo estos eventos, aportando através denuestros canales y realizando esfuerzos que sumen en la reconstrucción de nuestro país. Lograrlo requiere de la unión y el compromiso de cada uno de nosotros”, indicó la funcionaria, citada en un comunicado.

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