EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto

La capital del país vivirá este miércoles 19 de agosto una jornada de movilizaciones, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones.
11:26 hsHoy
El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta esta mañana del miércoles 19 de agosto tres afectaciones activas a la circulación.
- En la alcaldía Benito Juárez, continúa la reducción de un carril en Avenida México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI.
- En la alcaldía Cuauhtémoc, servicios de emergencia laboran en Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Eje Central.
- En Iztapalapa, hay reducción de carriles por obras sobre Avenida Sur 122 de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya hacia el sur; en sentido opuesto se habilitó un carril reversible. Además, está cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta Avenida de las Torres.
El OVIAL reporta buen avance en Anillo Periférico de Antiguo Canal Cuemanco hacia Avenida Tláhuac.