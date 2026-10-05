Hierápolis-Pamukkale: el destino turco con ruinas de 2.000 años y aguas termales

El nombre Pamukkale significa “castillo de algodón” y alude al aspecto de sus laderas cubiertas por minerales (Wikimedia Commons)

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En el sudoeste de Turquía, a unos 18 kilómetros de Denizli, Hierápolis-Pamukkale reúne un paisaje de travertino blanco y los restos de una ciudad fundada en el siglo II antes de Cristo. El conjunto fue inscrito en 1988 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus valores naturales y arqueológicos. Esa doble condición explica la convivencia entre las terrazas termales y las ruinas de las épocas helenística, romana y bizantina.

El nombre Pamukkale, traducido habitualmente como “castillo de algodón”, alude al aspecto blanco de sus laderas. Sin embargo, el relieve no está cubierto de nieve, sino que se formó por la acumulación de minerales que el agua termal depositó durante siglos. Sobre esa pendiente se desarrolló Hierápolis, un asentamiento que incorporó las fuentes cálidas a su actividad urbana, religiosa y sanitaria.

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Cómo se formaron las terrazas blancas de Pamukkale

El rasgo más reconocible del lugar son sus terrazas escalonadas, formadas por depósitos de carbonato de calcio. Cuando el agua termal, cargada de ese mineral, llega a la superficie y entra en contacto con el oxígeno, deja sedimentos que se endurecen y dan lugar a las capas blancas de travertino. El fenómeno también forma pequeños estanques y relieves que, desde lejos, se asemejan a cascadas inmóviles.

Según Pamukkale Travel and Nature Guide | Go Türkiye, esas formaciones están vinculadas con aguas sobresaturadas de carbonato de calcio. La continuidad del flujo resulta determinante para conservar el color y la configuración de las terrazas, por lo que el acceso a determinados sectores se regula para reducir el deterioro de una superficie vulnerable.

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El conjunto se encuentra en la provincia de Denizli, sobre una meseta del interior egeo de Anatolia. Desde la Antigüedad, las aguas cálidas atrajeron a pobladores y visitantes interesados en los baños. Esa disponibilidad explica el crecimiento urbano junto a las terrazas y la permanencia de la actividad termal durante distintos períodos históricos.

En la actualidad, algunos sectores de Pamukkale permiten la circulación de visitantes, mientras que otros permanecen protegidos. Las restricciones buscan reducir el desgaste físico y evitar alteraciones en los depósitos minerales. Go Türkiye indica que la conservación depende de sostener las condiciones necesarias para que el agua siga depositando sedimentos sobre los travertinos.

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Las terrazas blancas de Pamukkale y las ruinas de Hierápolis forman un sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1988 (Wikimedia Commons)

La fundación y el crecimiento de Hierápolis

Hierápolis fue fundada por Eumenes II, rey de Pérgamo, hacia comienzos del siglo II antes de Cristo. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía vincula su fundación con la dinastía atálida y relaciona el nombre de la ciudad con Hiera, figura asociada en la tradición local a Télefo, fundador legendario de Pérgamo.

La ciudad se levantó en una región sísmica y atravesó sucesivos episodios de destrucción y recuperación. Un gran terremoto ocurrido en el año 60 de nuestra era modificó su trazado: buena parte de los edificios visibles corresponde al período posterior, cuando Hierápolis adoptó rasgos característicos de una ciudad romana, con calles organizadas en cuadrícula.

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La calle principal tenía cerca de un kilómetro de extensión y dividía el asentamiento. A sus lados se concentraban pórticos, edificios públicos, comercios y talleres, según la descripción oficial del yacimiento. El conjunto también incluía termas, fuentes monumentales y espacios de culto. Esa red de construcciones muestra que el agua cálida sostenía actividades cotidianas relacionadas con los baños, el tránsito de personas y las prácticas de salud.

La importancia de Hierápolis continuó durante el período bizantino. Desde el siglo IV, el lugar adquirió relevancia como centro cristiano por la tradición que sitúa allí la muerte del apóstol Felipe. En esa etapa se construyó un martyrion octogonal en su honor y el asentamiento recibió el título de metrópolis. Los terremotos posteriores afectaron su continuidad: en el siglo XII era una población menor y, tras otro sismo en el siglo XIV, quedó abandonada.

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Hierápolis se desarrolló junto a las fuentes cálidas, que desde la Antigüedad atrajeron a pobladores y visitantes (Wikimedia Commons)

Los principales restos que conserva la antigua ciudad

Los restos de Hierápolis-Pamukkale incluyen dos puertas monumentales, templos, baños, canales de agua, iglesias y un teatro antiguo. Este último conserva relieves vinculados con relatos mitológicos y ceremonias imperiales. En su decoración aparecen escenas de Apolo y Artemisa, Dioniso, Hades y Perséfone, además de referencias a la coronación del emperador Septimio Severo.

La necrópolis se extiende fuera de las murallas, hacia el norte, sur y este. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía la identifica como una de las mayores zonas funerarias del sudoeste de Anatolia. Sus tumbas dan cuenta de la importancia regional de Hierápolis y permiten seguir las prácticas funerarias de distintas etapas históricas.

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El antiguo complejo de baños romanos alberga hoy el Museo Arqueológico de Hierápolis. La institución exhibe hallazgos procedentes de la ciudad y de yacimientos cercanos, entre ellos Laodicea y Trípoli. Sus salas reúnen sarcófagos, esculturas, objetos de uso cotidiano y relieves del teatro, mientras la arquitectura del baño conserva parte de la configuración original del edificio romano.

El reconocimiento de la UNESCO reúne en un mismo perímetro los valores geológicos de Pamukkale y la secuencia histórica de la antigua ciudad. Por esa condición, el recorrido combina áreas de circulación delimitada sobre las terrazas con sectores arqueológicos donde todavía se distinguen el eje urbano, los edificios religiosos, los baños y la extensa necrópolis.

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