El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

Las autoridades contuvieron los incendios en Fontainebleau, aunque advirtieron que la extinción total de los focos humeantes puede demorar días o semanas

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Los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas del bosque de Fontainebleau abrieron un proceso de recuperación que podría extenderse hasta 30 años, en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Francia, situado a 60 kilómetros al sureste de París.

Según informó Euronews, los 2 focos obligaron a evacuar por precaución a 1.000 residentes y campistas y movilizaron a cientos de bomberos con apoyo aéreo.

Las autoridades lograron contener ambos incendios, aunque advirtieron que la extinción total de los focos humeantes podría requerir días o incluso semanas.

Los dos focos en el bosque de Fontainebleau obligaron a evacuar a 1.000 residentes y campistas y movilizaron a cientos de bomberos con apoyo aéreo

El fuego afectó parte de un macizo forestal de 25.000 hectáreas que reúne una biodiversidad excepcional, con 6.600 especies animales, 5.800 especies vegetales, más de 250 tipos de aves y unas 5.000 especies de insectos.

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Al menos 2 personas quedaron bajo custodia sospechosas de haber provocado el incendio, en un contexto marcado por una ola de calor excepcional que afecta a la región y que incrementó el riesgo de propagación.

Un bosque de alto valor ecológico e histórico

Los incendios en Fontainebleau arrasaron más de 2.000 hectáreas y el bosque francés podría tardar hasta 30 años en recuperarse

El bosque de Fontainebleau alberga brezales y pinares que cubren colinas, valles y desfiladeros dentro de un clima atlántico templado con microrregiones de carácter mediterráneo.

Esa combinación permite que convivan especies del norte y sur de Europa, como raras orquídeas púrpuras y el serbal, una especie protegida.

El castillo de Fontainebleau, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, se salvó de las llamas pese al avance del incendio en el histórico bosque francés

Allí viven ciervos rojos, jabalíes, tejones europeos, ardillas rojas, cárabos, pájaros carpinteros y una gran variedad de insectos, incluido el ciervo volante.

El cercano castillo de Fontainebleau, con 1.500 habitaciones y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, se salvó de las llamas. El palacio, construido en 1528, es considerado la cuna del Renacimiento francés.

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Impacto social y operativo

El incendio puso bajo presión a un área de alto flujo turístico del Gran París vinculada a actividades al aire libre

El incendio golpeó un espacio que recibe hasta 15 millones de visitantes al año. Senderismo, ciclismo, equitación y escalada en roca forman parte de la actividad habitual de una zona boscosa que, además, ocupa un lugar singular en la historia del turismo de naturaleza.

De acuerdo con el artículo, para hacer frente a la emergencia, los servicios de extinción desplegaron aviones Canadair, que recogieron agua directamente del Sena y fue la primera vez que estos aparatos se utilizaron en la región del Gran París.

Los aviones Canadair recogieron agua del Sena por primera vez en la región del Gran París durante el operativo contra el incendio en Fontainebleau

La operación también contó con aviones Dash y helicópteros, por lo que la contención de los incendios redujo el riesgo inmediato, aunque las autoridades mantienen la cautela por la persistencia de focos activos.

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La dimensión del operativo refleja la gravedad de unos fuegos que afectaron uno de los principales pulmones naturales del país y que expusieron la vulnerabilidad creciente de áreas boscosas situadas en regiones históricamente más frescas.

Recuperación lenta y presión climática

Doerr señaló que el riesgo de incendio no se eliminará por completo, aun con medidas de preparación del entorno

Stefan Doerr, director del Centro de Investigación de Incendios Forestales de la Universidad de Swansea, declaró a France 24 que el bosque podría tardar hasta 30 años en recuperarse de los daños.

También sostuvo que resulta necesario preparar mejor el entorno para reducir el riesgo de incendio, aunque “nunca lo eliminaremos por completo”.

El fuego afectó un macizo forestal de 25.000 hectáreas en Fontainebleau, donde conviven 6.600 especies animales y 5.800 especies vegetales

Gran parte de Europa occidental atravesó este verano varias olas de calor inusualmente tempranas, un análisis de los científicos de World Weather Attribution (WWA) concluyó que esas condiciones habrían sido “prácticamente imposibles” sin el cambio climático.

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El calor extremo alimenta incendios en Europa. En Francia, las áreas afectadas suman 32.000 hectáreas desde principios de 2026, por encima de toda la temporada de 2025, con focos cada vez más frecuentes en el norte.

Medidas de protección y debate sobre la gestión

La vulnerabilidad de este lugar aumenta ante el cambio climático, la sequía y los incendios forestales

Este lugar presenta factores que aumentan su exposición al fuego, su suelo arenoso retiene mal el agua y la salud de los árboles se deteriora de forma progresiva, lo que incrementa su vulnerabilidad ante el cambio climático, la sequía y los incendios forestales.

Ante ese escenario, los gestores forestales intensificaron sus medidas de protección, entre esas acciones figura la plantación de 60.000 nuevos plantones cada invierno, incluidas especies resistentes a la sequía.

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El incendio en Fontainebleau reactivó el debate sobre la gestión forestal, con plantación de especies resistentes a la sequía y pedidos de suspender la caza para recuperar la fauna

La gestión futura también puede exigir decisiones complejas, como retirar restos en descomposición que se dejan de forma deliberada en el suelo para favorecer la biodiversidad, pero que en un contexto de mayor riesgo pueden influir en la propagación de las llamas.

La destrucción también abrió un debate entre visitantes y residentes sobre la necesidad de suspender la caza para permitir la recuperación de la fauna.

Algunos gestores recuerdan que las capturas reguladas ayudan a evitar la superpoblación de ciervos y jabalíes, una situación que también puede dañar la regeneración del espacio.