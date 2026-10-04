Día Internacional del Vodka: siete recetas de cócteles para disfrutar su versatilidad

El 4 de octubre se celebra el Día Internacional del Vodka con opciones de cócteles para hacer en el hogar /Freepik

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Cada 4 de octubre se celebra el Día Internacional del Vodka, una fecha que propone preparar cócteles clásicos y versiones simples para hacer en casa. El destilado funciona como base en recetas con cítricos, café, jugos, especias y bebidas con gas.

Estas siete opciones rinden una porción cada una. Para obtener un resultado parejo, usar hielo fresco, medir las cantidades y servir cada preparación apenas esté lista. Beber con moderación.

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1. Moscow Mule

El Moscow Mule combina vodka, lima y cerveza de jengibre en un vaso alto o en una taza de cobre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Moscow Mule combina vodka, lima y cerveza de jengibre. Servirlo en un vaso alto o en una taza de cobre ayuda a mantener la bebida fría.

Ingredientes

45 ml de vodka

15 ml de jugo de lima recién exprimido

120 ml de cerveza de jengibre

Hielo

Una rodaja o gajo de lima

Hojas de menta, opcionales

Paso a paso

Llenar un vaso alto o una taza de cobre con hielo. Incorporar el vodka y el jugo de lima. Completar con la cerveza de jengibre. Revolver una vez con suavidad para conservar el gas. Decorar con la lima y, de forma opcional, con hojas de menta.

2. Cosmopolitan

El Cosmopolitan mezcla vodka, triple seco, lima y jugo de arándano rojo que otorga un color rosado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cosmopolitan mezcla vodka, triple seco, lima y jugo de arándano rojo. Tiene un perfil cítrico y ligeramente dulce, con un color rosado característico.

Ingredientes

40 ml de vodka de limón o vodka clásico

20 ml de triple seco

20 ml de jugo de lima

20 ml de jugo de arándano rojo

Hielo

Una tira de cáscara de naranja

Paso a paso

Enfriar una copa de cóctel con hielo o dejarla unos minutos en el congelador. Llenar una coctelera con hielo. Agregar el vodka, el triple seco, el jugo de lima y el jugo de arándano. Agitar con energía durante 10 a 15 segundos. Colar la mezcla en la copa fría. Perfumar la superficie con la cáscara de naranja y usarla como decoración.

3. Espresso Martini

La agitación del Espresso Martini forma una capa de espuma sobre la preparación de vodka y café (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Espresso Martini reúne vodka, café espresso y licor de café. La agitación permite formar una espuma en la superficie, uno de los rasgos de esta preparación.

Ingredientes

45 ml de vodka

30 ml de café espresso recién hecho

20 ml de licor de café

10 ml de almíbar simple, opcional

Hielo

Tres granos de café para decorar

Paso a paso

Preparar el espresso y dejarlo reposar uno o dos minutos. Colocar abundante hielo en una coctelera. Sumar el vodka, el espresso, el licor de café y el almíbar, si se utiliza. Agitar durante 15 segundos hasta enfriar bien la coctelera. Colar dos veces en una copa fría para retirar los trozos pequeños de hielo. Terminar con tres granos de café sobre la espuma.

4. Bloody Mary

El Bloody Mary contiene jugo de tomate con salsas cuya cantidad se ajusta al gusto personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bloody Mary combina vodka y jugo de tomate con limón, salsa inglesa y picante. La cantidad de salsa y condimentos puede ajustarse según el gusto personal.

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Ingredientes

45 ml de vodka

120 ml de jugo de tomate

15 ml de jugo de limón

Tres gotas de salsa inglesa

Dos a cuatro gotas de salsa picante

Una pizca de sal

Una pizca de pimienta negra

Hielo

Un tallo de apio y una rodaja de limón para decorar, opcionales

Paso a paso

Llenar un vaso alto con hielo. Verter el vodka, el jugo de tomate y el jugo de limón. Añadir la salsa inglesa, la salsa picante, la sal y la pimienta. Revolver suavemente hasta integrar los ingredientes. Probar y ajustar la sal, el limón o el picante si fuera necesario. Decorar con apio y limón antes de servir.

5. Caipiroska

La Caipiroska reemplaza la cachaça por vodka en la receta tradicional con lima y azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Caipiroska es una versión de la caipirinha en la que el vodka reemplaza a la cachaça. Se prepara con lima, azúcar y hielo picado.

Ingredientes

50 ml de vodka

Una lima

Dos cucharaditas de azúcar

Hielo picado

Paso a paso

Lavar la lima y cortarla en ocho partes. Colocar los trozos de lima en un vaso bajo. Agregar el azúcar y presionar suavemente con un mortero. Llenar el vaso con hielo picado. Incorporar el vodka. Revolver hasta integrar el azúcar y servir de inmediato.

6. Vodka Martini

El Vodka Martini une vodka con vermú seco y se sirve con aceituna o cáscara de limón (Freepik)

El Vodka Martini es una preparación breve que combina vodka y vermú seco. Puede servirse con aceituna o con una tira de cáscara de limón.

Ingredientes

60 ml de vodka

15 ml de vermú seco

Hielo

Una aceituna verde o una tira de cáscara de limón

Paso a paso

Enfriar una copa de cóctel con hielo y descartarlo antes de servir. Llenar un vaso mezclador con hielo. Verter el vodka y el vermú seco. Revolver durante 20 segundos para enfriar y diluir la mezcla. Colar en la copa fría. Decorar con una aceituna o una tira de cáscara de limón.

7. Vodka tonic

Vodka, agua tónica, hielo y un cítrico forman una alternativa simple que puede variar con limón, lima o pomelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vodka tonic es una alternativa simple para preparar con pocos ingredientes. La elección del cítrico permite modificar el aroma de la bebida.

Ingredientes

45 ml de vodka

120 ml de agua tónica bien fría

Hielo

Una rodaja de limón, lima o pomelo

Paso a paso

Llenar una copa balón o un vaso alto con hielo hasta tres cuartos de su capacidad. Agregar el vodka sobre el hielo. Incorporar el agua tónica fría de forma lenta. Revolver una sola vez con una cuchara larga. Añadir la rodaja de cítrico y servir sin demora.