Día Internacional del Vodka: siete recetas de cócteles para disfrutar su versatilidad

Cada 4 de octubre se celebra el Día Internacional del Vodka, una fecha que propone preparar cócteles clásicos y versiones simples para hacer en casa. El destilado funciona como base en recetas con cítricos, café, jugos, especias y bebidas con gas.
Estas siete opciones rinden una porción cada una. Para obtener un resultado parejo, usar hielo fresco, medir las cantidades y servir cada preparación apenas esté lista. Beber con moderación.
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1. Moscow Mule
El Moscow Mule combina vodka, lima y cerveza de jengibre. Servirlo en un vaso alto o en una taza de cobre ayuda a mantener la bebida fría.
Ingredientes
- 45 ml de vodka
- 15 ml de jugo de lima recién exprimido
- 120 ml de cerveza de jengibre
- Hielo
- Una rodaja o gajo de lima
- Hojas de menta, opcionales
Paso a paso
- Llenar un vaso alto o una taza de cobre con hielo.
- Incorporar el vodka y el jugo de lima.
- Completar con la cerveza de jengibre.
- Revolver una vez con suavidad para conservar el gas.
- Decorar con la lima y, de forma opcional, con hojas de menta.
2. Cosmopolitan
El Cosmopolitan mezcla vodka, triple seco, lima y jugo de arándano rojo. Tiene un perfil cítrico y ligeramente dulce, con un color rosado característico.
Ingredientes
- 40 ml de vodka de limón o vodka clásico
- 20 ml de triple seco
- 20 ml de jugo de lima
- 20 ml de jugo de arándano rojo
- Hielo
- Una tira de cáscara de naranja
Paso a paso
- Enfriar una copa de cóctel con hielo o dejarla unos minutos en el congelador.
- Llenar una coctelera con hielo.
- Agregar el vodka, el triple seco, el jugo de lima y el jugo de arándano.
- Agitar con energía durante 10 a 15 segundos.
- Colar la mezcla en la copa fría.
- Perfumar la superficie con la cáscara de naranja y usarla como decoración.
3. Espresso Martini
El Espresso Martini reúne vodka, café espresso y licor de café. La agitación permite formar una espuma en la superficie, uno de los rasgos de esta preparación.
Ingredientes
- 45 ml de vodka
- 30 ml de café espresso recién hecho
- 20 ml de licor de café
- 10 ml de almíbar simple, opcional
- Hielo
- Tres granos de café para decorar
Paso a paso
- Preparar el espresso y dejarlo reposar uno o dos minutos.
- Colocar abundante hielo en una coctelera.
- Sumar el vodka, el espresso, el licor de café y el almíbar, si se utiliza.
- Agitar durante 15 segundos hasta enfriar bien la coctelera.
- Colar dos veces en una copa fría para retirar los trozos pequeños de hielo.
- Terminar con tres granos de café sobre la espuma.
4. Bloody Mary
El Bloody Mary combina vodka y jugo de tomate con limón, salsa inglesa y picante. La cantidad de salsa y condimentos puede ajustarse según el gusto personal.
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Ingredientes
- 45 ml de vodka
- 120 ml de jugo de tomate
- 15 ml de jugo de limón
- Tres gotas de salsa inglesa
- Dos a cuatro gotas de salsa picante
- Una pizca de sal
- Una pizca de pimienta negra
- Hielo
- Un tallo de apio y una rodaja de limón para decorar, opcionales
Paso a paso
- Llenar un vaso alto con hielo.
- Verter el vodka, el jugo de tomate y el jugo de limón.
- Añadir la salsa inglesa, la salsa picante, la sal y la pimienta.
- Revolver suavemente hasta integrar los ingredientes.
- Probar y ajustar la sal, el limón o el picante si fuera necesario.
- Decorar con apio y limón antes de servir.
5. Caipiroska
La Caipiroska es una versión de la caipirinha en la que el vodka reemplaza a la cachaça. Se prepara con lima, azúcar y hielo picado.
Ingredientes
- 50 ml de vodka
- Una lima
- Dos cucharaditas de azúcar
- Hielo picado
Paso a paso
- Lavar la lima y cortarla en ocho partes.
- Colocar los trozos de lima en un vaso bajo.
- Agregar el azúcar y presionar suavemente con un mortero.
- Llenar el vaso con hielo picado.
- Incorporar el vodka.
- Revolver hasta integrar el azúcar y servir de inmediato.
6. Vodka Martini
El Vodka Martini es una preparación breve que combina vodka y vermú seco. Puede servirse con aceituna o con una tira de cáscara de limón.
Ingredientes
- 60 ml de vodka
- 15 ml de vermú seco
- Hielo
- Una aceituna verde o una tira de cáscara de limón
Paso a paso
- Enfriar una copa de cóctel con hielo y descartarlo antes de servir.
- Llenar un vaso mezclador con hielo.
- Verter el vodka y el vermú seco.
- Revolver durante 20 segundos para enfriar y diluir la mezcla.
- Colar en la copa fría.
- Decorar con una aceituna o una tira de cáscara de limón.
7. Vodka tonic
El vodka tonic es una alternativa simple para preparar con pocos ingredientes. La elección del cítrico permite modificar el aroma de la bebida.
Ingredientes
- 45 ml de vodka
- 120 ml de agua tónica bien fría
- Hielo
- Una rodaja de limón, lima o pomelo
Paso a paso
- Llenar una copa balón o un vaso alto con hielo hasta tres cuartos de su capacidad.
- Agregar el vodka sobre el hielo.
- Incorporar el agua tónica fría de forma lenta.
- Revolver una sola vez con una cuchara larga.
- Añadir la rodaja de cítrico y servir sin demora.
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