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Día Internacional del Vodka: siete recetas de cócteles para disfrutar su versatilidad

Desde el Moscow Mule hasta el Bloody Mary, estas preparaciones combinan el destilado con cítricos, café, jugos, especias y bebidas con gas. Las proporciones y el paso a paso

El 4 de octubre se celebra el Día Internacional del Vodka con opciones de cócteles para hacer en el hogar /Freepik
El 4 de octubre se celebra el Día Internacional del Vodka con opciones de cócteles para hacer en el hogar /Freepik
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Cada 4 de octubre se celebra el Día Internacional del Vodka, una fecha que propone preparar cócteles clásicos y versiones simples para hacer en casa. El destilado funciona como base en recetas con cítricos, café, jugos, especias y bebidas con gas.

Estas siete opciones rinden una porción cada una. Para obtener un resultado parejo, usar hielo fresco, medir las cantidades y servir cada preparación apenas esté lista. Beber con moderación.

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1. Moscow Mule

Una taza de cobre llena de hielo con menta, lima, jengibre y un sorbete metálico sobre una mesa de madera.
El Moscow Mule combina vodka, lima y cerveza de jengibre en un vaso alto o en una taza de cobre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Moscow Mule combina vodka, lima y cerveza de jengibre. Servirlo en un vaso alto o en una taza de cobre ayuda a mantener la bebida fría.

Ingredientes

  • 45 ml de vodka
  • 15 ml de jugo de lima recién exprimido
  • 120 ml de cerveza de jengibre
  • Hielo
  • Una rodaja o gajo de lima
  • Hojas de menta, opcionales

Paso a paso

  1. Llenar un vaso alto o una taza de cobre con hielo.
  2. Incorporar el vodka y el jugo de lima.
  3. Completar con la cerveza de jengibre.
  4. Revolver una vez con suavidad para conservar el gas.
  5. Decorar con la lima y, de forma opcional, con hojas de menta.

2. Cosmopolitan

Una copa de martini con un cóctel rosado y piel de lima junto a botellas de licor, jugo de arándanos, limas frescas y una coctelera.
El Cosmopolitan mezcla vodka, triple seco, lima y jugo de arándano rojo que otorga un color rosado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cosmopolitan mezcla vodka, triple seco, lima y jugo de arándano rojo. Tiene un perfil cítrico y ligeramente dulce, con un color rosado característico.

Ingredientes

  • 40 ml de vodka de limón o vodka clásico
  • 20 ml de triple seco
  • 20 ml de jugo de lima
  • 20 ml de jugo de arándano rojo
  • Hielo
  • Una tira de cáscara de naranja

Paso a paso

  1. Enfriar una copa de cóctel con hielo o dejarla unos minutos en el congelador.
  2. Llenar una coctelera con hielo.
  3. Agregar el vodka, el triple seco, el jugo de lima y el jugo de arándano.
  4. Agitar con energía durante 10 a 15 segundos.
  5. Colar la mezcla en la copa fría.
  6. Perfumar la superficie con la cáscara de naranja y usarla como decoración.

3. Espresso Martini

Tres copas de cóctel Espresso Martini con espuma y granos de café, una botella de agua y dos menús sobre una mesa oscura. Una mano sostiene una copa.
La agitación del Espresso Martini forma una capa de espuma sobre la preparación de vodka y café (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Espresso Martini reúne vodka, café espresso y licor de café. La agitación permite formar una espuma en la superficie, uno de los rasgos de esta preparación.

Ingredientes

  • 45 ml de vodka
  • 30 ml de café espresso recién hecho
  • 20 ml de licor de café
  • 10 ml de almíbar simple, opcional
  • Hielo
  • Tres granos de café para decorar

Paso a paso

  1. Preparar el espresso y dejarlo reposar uno o dos minutos.
  2. Colocar abundante hielo en una coctelera.
  3. Sumar el vodka, el espresso, el licor de café y el almíbar, si se utiliza.
  4. Agitar durante 15 segundos hasta enfriar bien la coctelera.
  5. Colar dos veces en una copa fría para retirar los trozos pequeños de hielo.
  6. Terminar con tres granos de café sobre la espuma.

4. Bloody Mary

Vaso con bebida roja decorado con apio, aceituna y limón sobre un posavasos junto a una botella de salsa picante y una tarjeta escrita.
El Bloody Mary contiene jugo de tomate con salsas cuya cantidad se ajusta al gusto personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bloody Mary combina vodka y jugo de tomate con limón, salsa inglesa y picante. La cantidad de salsa y condimentos puede ajustarse según el gusto personal.

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Ingredientes

  • 45 ml de vodka
  • 120 ml de jugo de tomate
  • 15 ml de jugo de limón
  • Tres gotas de salsa inglesa
  • Dos a cuatro gotas de salsa picante
  • Una pizca de sal
  • Una pizca de pimienta negra
  • Hielo
  • Un tallo de apio y una rodaja de limón para decorar, opcionales

Paso a paso

  1. Llenar un vaso alto con hielo.
  2. Verter el vodka, el jugo de tomate y el jugo de limón.
  3. Añadir la salsa inglesa, la salsa picante, la sal y la pimienta.
  4. Revolver suavemente hasta integrar los ingredientes.
  5. Probar y ajustar la sal, el limón o el picante si fuera necesario.
  6. Decorar con apio y limón antes de servir.

5. Caipiroska

Vaso de cristal con hielo, rodajas de lima y pajita metálica sobre una tabla de madera, junto a un mortero y una botella de vodka.
La Caipiroska reemplaza la cachaça por vodka en la receta tradicional con lima y azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Caipiroska es una versión de la caipirinha en la que el vodka reemplaza a la cachaça. Se prepara con lima, azúcar y hielo picado.

Ingredientes

  • 50 ml de vodka
  • Una lima
  • Dos cucharaditas de azúcar
  • Hielo picado

Paso a paso

  1. Lavar la lima y cortarla en ocho partes.
  2. Colocar los trozos de lima en un vaso bajo.
  3. Agregar el azúcar y presionar suavemente con un mortero.
  4. Llenar el vaso con hielo picado.
  5. Incorporar el vodka.
  6. Revolver hasta integrar el azúcar y servir de inmediato.

6. Vodka Martini

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El Vodka Martini une vodka con vermú seco y se sirve con aceituna o cáscara de limón (Freepik)

El Vodka Martini es una preparación breve que combina vodka y vermú seco. Puede servirse con aceituna o con una tira de cáscara de limón.

Ingredientes

  • 60 ml de vodka
  • 15 ml de vermú seco
  • Hielo
  • Una aceituna verde o una tira de cáscara de limón

Paso a paso

  1. Enfriar una copa de cóctel con hielo y descartarlo antes de servir.
  2. Llenar un vaso mezclador con hielo.
  3. Verter el vodka y el vermú seco.
  4. Revolver durante 20 segundos para enfriar y diluir la mezcla.
  5. Colar en la copa fría.
  6. Decorar con una aceituna o una tira de cáscara de limón.

7. Vodka tonic

Dos vasos con hielo, lima y menta sobre posavasos de corcho, junto a botellas de vodka Smirnoff y agua tónica Schweppes.
Vodka, agua tónica, hielo y un cítrico forman una alternativa simple que puede variar con limón, lima o pomelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vodka tonic es una alternativa simple para preparar con pocos ingredientes. La elección del cítrico permite modificar el aroma de la bebida.

Ingredientes

  • 45 ml de vodka
  • 120 ml de agua tónica bien fría
  • Hielo
  • Una rodaja de limón, lima o pomelo

Paso a paso

  1. Llenar una copa balón o un vaso alto con hielo hasta tres cuartos de su capacidad.
  2. Agregar el vodka sobre el hielo.
  3. Incorporar el agua tónica fría de forma lenta.
  4. Revolver una sola vez con una cuchara larga.
  5. Añadir la rodaja de cítrico y servir sin demora.

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