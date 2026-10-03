Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Un centenar de ciudadanos se movilizó en Tiumén por iniciativa del Partido Comunista para exigir la anulación de los resultados de las elecciones legislativas (REUTERS/Shamil Zhumatov)

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Un centenar de rusos protestaron este sábado en la ciudad siberiana de Tiumén contra los resultados de las elecciones legislativas de septiembre, en una movilización convocada por el Partido Comunista de Rusia bajo el lema “Por unas elecciones justas”, mientras la oposición cuestionó el escrutinio y denunció irregularidades en el voto electrónico y en el sistema de tres días de votación.

Los asistentes llevaron pancartas con acusaciones de “fraude” y reclamaron la anulación de los resultados oficiales. Durante el acto también exigieron un recuento de votos que, según sostuvieron, reflejara el respaldo obtenido por los candidatos comunistas en los comicios parlamentarios.

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La movilización de Tiumén no fue el único episodio previsto tras las denuncias electorales. En la localidad de Tobolsk, integrantes del Partido Comunista anunciaron que unirían fuerzas con Rassvet, una agrupación opositora liderada por la excandidata presidencial Yekaterina Duntsova, para organizar otra protesta mañana.

En paralelo, las autoridades detuvieron en la ciudad de Izhevsk al activista Dmitri Morozov, quien pretendía convocar una manifestación contra el fraude electoral. La detención ocurrió en medio de las acciones impulsadas por sectores opositores que objetaron el resultado oficial de las legislativas.

Las denuncias también llegaron desde especialistas electorales rusos. El científico Iván Shukshín, exiliado fuera del país, definió los recientes comicios como “el mayor crimen masivo en la historia de Rusia” y estimó en unos 25 millones los votos anómalos que, según sus cálculos, favorecieron a Rusia Unida.

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La presunta manipulación de votos afectó a unos 760.000 sufragios en San Petersburgo y causó retrasos en la difusión de datos en la región de Leningrado (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Shukshín consideró que el partido del Kremlin obtuvo menos apoyo del anunciado oficialmente. Según su estimación, Rusia Unida recibió cerca del 35 % de los votos en las listas partidarias, frente al 57 % comunicado en los resultados oficiales. El experto advirtió, sin embargo, que esa evaluación fue aproximada debido a la escasez de observadores en los colegios electorales y a las restricciones denunciadas por miembros independientes de las mesas.

El especialista trabajó con métodos estadísticos desarrollados por Serguéi Shpilkin, un experto en análisis electoral que durante años estudió las anomalías en las votaciones rusas. El método busca detectar patrones que no se corresponden con una distribución regular de votos y que, según sus defensores, permiten identificar posibles alteraciones en los resultados.

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Para Shukshín, el proceso estuvo marcado por la falta de información pública. “Las elecciones transcurrieron como una operación especial secreta”, afirmó. El experto señaló que la Comisión Electoral Central no divulgó todos los datos dentro del plazo que, a su juicio, correspondía tras el cierre de la votación.

Uno de los retrasos mencionados afectó a la región de Leningrado, donde los resultados no se conocieron durante una semana. En San Petersburgo, Shukshín calculó que la presunta manipulación alcanzó unos 760.000 votos. También señaló que algunos protocolos electorales se publicaron y luego fueron modificados sin explicaciones previas.

El análisis de los registros electorales en Moscú reveló que las comisiones modificaron 73 protocolos tras la publicación de los datos iniciales (AP Foto)

“Esto nos permitió hallar 73 protocolos reescritos, es decir, uno de cada 20 en Moscú”, declaró el experto. Según su relato, las modificaciones se produjeron después de que las comisiones publicaran los datos iniciales de determinados colegios electorales.

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(Con información de EFE)