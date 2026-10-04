Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

Este 3 de octubre del 2026 se llevó a cabo la 68 edición de los Premios Ariel, galardones entregados por la La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México.
Los Ganadores del Ariel 2026
A continuación, se resaltan en negritas las películas ganadoras en cada categoría:
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Mejor Película:
- ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- ‘En el camino’
- ‘La libertad de Fierro’
- ‘O último azul’
- ‘Vainilla’
Mejor Ópera Prima:
- ‘Cocodrilos’
- ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- ‘Juana’
- ‘La reserva’
- ‘Vainilla’
Mejor Largometraje Documental:
- ‘Brigada 2045’
- ‘Gaza, la franja del exterminio’
- ‘La libertad de Fierro’
- ‘Llamarse Olimpia’
- ‘Vidas en la orilla’
Mejor Largometraje de Animación:
- ‘La gran historia de la filosofía occidental’
- ‘Soy Frankelda’
Mejor Película Iberoamericana:
- ‘Belén’ (Argentina)
- ‘La misteriosa mirada del flamenco’ (Chile)
- ‘Los domingos’ (España)
- ‘Manas’ (Brasil)
- ‘Un poeta’ (Colombia)
Mejor Dirección:
- David Pablos – ‘En el camino’:
- Ernesto Martínez Bucio – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- Gabriel Mascaro – ‘O último azul’
- Lucía Gajá – ‘Vidas en la orilla’
- Pablo Pérez Lombardini – ‘La reserva’
Mejor Actriz:
- Ángela Molina – ‘Cosmos’
- Diana Sedano – ‘Juana’
- Emma Dib – ‘La eterna adolescente’
- Mónica del Carmen – ‘Las mutaciones’
- Natalia Reyes – ‘Aún es de noche en Caracas’
Mejor Actor:
- Andrés Catzín – ‘Cosmos’
- Ernesto Rocha – ‘Adiós, amor’
- Hoze Meléndez – ‘Cocodrilos’
- Mauricio Isaac – ‘Café Chaire’
- Osvaldo Sánchez – ‘En el camino’
Mejor Coactuación Masculina:
- Bernardo Gamboa – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- Héctor Kotsifakis – ‘Pérdida total’
- Manuel Cruz Vivas – ‘Cocodrilos’
- Mariano López Sosa – ‘En el camino’
- Roberto Sosa – ‘Las locuras’
Mejor Coactuación Femenina:
- Arcelia Ramírez – ‘Cocodrilos’
- Margarita Sanz – ‘Juanas’
- Ángeles Cruz – ‘Las locuras’
- Ruth Ramos – ‘La eterna adolescente’
- Teresita Sánchez – ‘Cocodrilos’
Mejor Revelación Actoral:
- Aurora Dávila – ‘Vainilla’
- Carolina Guzmán – ‘La reserva’
- Donovan Said – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- Laura Uribe Rojas – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- Víctor Miguel Prieto – ‘En el camino’
Mejor Guion Original:
- ‘En el camino’
- ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- ‘O último azul’
- ‘Cosmos’
- ‘La reserva’
Mejor Guion Adaptado:
- ‘Los dos hemisferios de Lucca’
- ‘Mujeres del alba’
- ‘La sombra del catire’
- ‘Las mutaciones’
- ‘Aún es de noche en Caracas’
Mejor Fotografía:
- ‘Cosmos’
- ‘O último azul’
- ‘En el camino’
- ‘Aún es de noche en Caracas’
- ‘La reserva’
Mejor Sonido:
- ‘Autos, mota y rocanrol’
- ‘Aún es de noche en Caracas’
- ‘O último azul’
- ‘Brigada 2045’
- ‘Cosmos’
Mejor Música Original:
- ‘En el camino’
- ‘Juana’
- ‘O último azul’
- ‘Brigada 2045’
- ‘La reserva’
Mejor Vestuario:
- ‘Aún es de noche en Caracas’
- ‘En el camino’
- ‘Cosmos’
- ‘Vainilla’
- ‘Autos, mota y rocanrol’
Mejores Efectos Visuales:
- ‘Un cuento de pescadores’
- ‘Autos, mota y rocanrol’
- ‘En el camino’
- ‘Soy Frankelda’
- ‘Aún es de noche en Caracas’
Mejores Efectos Especiales:
- ‘Contraataque’
- ‘Un cuento de pescadores’
- ‘Mujeres del alba’
- ‘Cocodrilos’
- ‘Aún es de noche en Caracas’
Mejor Maquillaje:
- ‘En el camino’
- ‘Vainilla’
- ‘Un cuento de pescadores’
- ‘Autos, mota y rocanrol’
- ‘Aún es de noche en Caracas’
Mejor Diseño de Arte:
- ‘En el camino’
- ‘Autos, mota y rocanrol’
- ‘Juana’
- ‘Aún es de noche en Caracas’
- ‘Vainilla’
Mejor Edición:
- ‘Vidas en la orilla’
- ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
- ‘En el camino’
- ‘Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy’
- ‘O último azul’
Mejor Cortometraje Animado:
- ‘Azulesepia’
- ‘Desdoblándome’
- ‘Te prometo violencia’
- ‘Teatro secreto’
- ‘Wing Shop’
Mejor Cortometraje de Ficción:
- ‘Azul’
- ‘Crónica menor’
- ‘Oc ni temiki (sigo soñando)’
- ‘Techiq’
- ‘Una torreta en llamas’
Mejor Cortometraje Documental:
- ‘La Mar’
- ‘Las voces del despeñadero’
- ‘Mácula’
- ‘Mujer de barro’
- ‘Toda la vida para siempre’
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