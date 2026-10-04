México

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

Estos son todos los galardonados en la ceremonia más importante de la industria cinematográfica nacional

Premio Ariel 2025
Este viernes se entregaron los Premios Ariel en la Ciudad de México. Foto: AMACC
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Este 3 de octubre del 2026 se llevó a cabo la 68 edición de los Premios Ariel, galardones entregados por la La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México.

Los Ganadores del Ariel 2026

A continuación, se resaltan en negritas las películas ganadoras en cada categoría:

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Mejor Película:

Festival de Cine de Tijuana 2025
En el camino de David Pablos se llevó Mejor Película (Instagram)
  • ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • ‘En el camino’
  • ‘La libertad de Fierro’
  • ‘O último azul’
  • ‘Vainilla’

Mejor Ópera Prima:

  • ‘Cocodrilos’
  • ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • ‘Juana’
  • ‘La reserva’
  • ‘Vainilla’

Mejor Largometraje Documental:

  • ‘Brigada 2045’
  • ‘Gaza, la franja del exterminio’
  • ‘La libertad de Fierro’
  • ‘Llamarse Olimpia’
  • ‘Vidas en la orilla’

Mejor Largometraje de Animación:

¡Soy Frankelda ya está en todos los cines de México!
Sopy Frankelda se llevó una estatuilla en los Premios Ariel 2026 (Archivo)
  • ‘La gran historia de la filosofía occidental’
  • ‘Soy Frankelda’

Mejor Película Iberoamericana:

  • ‘Belén’ (Argentina)
  • ‘La misteriosa mirada del flamenco’ (Chile)
  • ‘Los domingos’ (España)
  • ‘Manas’ (Brasil)
  • ‘Un poeta’ (Colombia)

Mejor Dirección:

Imagen de archivo del cineasta mexicano David Pablos. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Imagen de archivo del cineasta mexicano David Pablos. EFE/Sáshenka Gutiérrez
  • David Pablos – ‘En el camino’:
  • Ernesto Martínez Bucio – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • Gabriel Mascaro – ‘O último azul’
  • Lucía Gajá – ‘Vidas en la orilla’
  • Pablo Pérez Lombardini – ‘La reserva’

Mejor Actriz:

  • Ángela Molina – ‘Cosmos’
  • Diana Sedano – ‘Juana’
  • Emma Dib – ‘La eterna adolescente’
  • Mónica del Carmen – ‘Las mutaciones’
  • Natalia Reyes – ‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Actor:

  • Andrés Catzín – ‘Cosmos’
  • Ernesto Rocha – ‘Adiós, amor’
  • Hoze Meléndez – ‘Cocodrilos’
  • Mauricio Isaac – ‘Café Chaire’
  • Osvaldo Sánchez – ‘En el camino’

Mejor Coactuación Masculina:

  • Bernardo Gamboa – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • Héctor Kotsifakis – ‘Pérdida total’
  • Manuel Cruz Vivas – ‘Cocodrilos’
  • Mariano López Sosa – ‘En el camino’
  • Roberto Sosa – ‘Las locuras’

Mejor Coactuación Femenina:

  • Arcelia Ramírez – ‘Cocodrilos’
  • Margarita Sanz – ‘Juanas’
  • Ángeles Cruz – ‘Las locuras’
  • Ruth Ramos – ‘La eterna adolescente’
  • Teresita Sánchez – ‘Cocodrilos’

Mejor Revelación Actoral:

El actor juarense, formado en ingeniería electromecánica, recibió el reconocimiento tras interpretar a Veneno, personaje central del largometraje de David Pablos que ya recorrió más de 40 festivales. (Instagram/ @victorprieto_actor)
El actor juarense, formado en ingeniería electromecánica, recibió el reconocimiento tras interpretar a Veneno, personaje central del largometraje de David Pablos que ya recorrió más de 40 festivales. (Instagram/ @victorprieto_actor)
  • Aurora Dávila – ‘Vainilla’
  • Carolina Guzmán – ‘La reserva’
  • Donovan Said – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • Laura Uribe Rojas – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • Víctor Miguel Prieto – ‘En el camino’

Mejor Guion Original:

  • ‘En el camino’
  • ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • ‘O último azul’
  • ‘Cosmos’
  • ‘La reserva’

Mejor Guion Adaptado:

  • ‘Los dos hemisferios de Lucca’
  • ‘Mujeres del alba’
  • ‘La sombra del catire’
  • ‘Las mutaciones’
  • ‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Fotografía:

  • ‘Cosmos’
  • ‘O último azul’
  • ‘En el camino’
  • ‘Aún es de noche en Caracas’
  • ‘La reserva’

Mejor Sonido:

  • ‘Autos, mota y rocanrol’
  • ‘Aún es de noche en Caracas’
  • ‘O último azul’
  • ‘Brigada 2045’
  • ‘Cosmos’

Mejor Música Original:

  • ‘En el camino’
  • ‘Juana’
  • ‘O último azul’
  • ‘Brigada 2045’
  • ‘La reserva’

Mejor Vestuario:

  • ‘Aún es de noche en Caracas’
  • ‘En el camino’
  • ‘Cosmos’
  • ‘Vainilla’
  • ‘Autos, mota y rocanrol’

Mejores Efectos Visuales:

  • ‘Un cuento de pescadores’
  • ‘Autos, mota y rocanrol’
  • ‘En el camino’
  • ‘Soy Frankelda’
  • ‘Aún es de noche en Caracas’

Mejores Efectos Especiales:

  • Contraataque
  • ‘Un cuento de pescadores’
  • ‘Mujeres del alba’
  • ‘Cocodrilos’
  • ‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Maquillaje:

  • ‘En el camino’
  • ‘Vainilla’
  • ‘Un cuento de pescadores’
  • ‘Autos, mota y rocanrol’
  • ‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Diseño de Arte:

  • ‘En el camino’
  • ‘Autos, mota y rocanrol’
  • ‘Juana’
  • ‘Aún es de noche en Caracas’
  • ‘Vainilla’

Mejor Edición:

  • ‘Vidas en la orilla’
  • ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’
  • ‘En el camino’
  • ‘Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy’
  • ‘O último azul’

Mejor Cortometraje Animado:

  • ‘Azulesepia’
  • ‘Desdoblándome’
  • ‘Te prometo violencia’
  • ‘Teatro secreto’
  • ‘Wing Shop’

Mejor Cortometraje de Ficción:

  • Azul
  • ‘Crónica menor’
  • ‘Oc ni temiki (sigo soñando)’
  • ‘Techiq’
  • ‘Una torreta en llamas’

Mejor Cortometraje Documental:

  • ‘La Mar’
  • ‘Las voces del despeñadero’
  • ‘Mácula’
  • ‘Mujer de barro’
  • ‘Toda la vida para siempre’

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