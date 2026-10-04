México

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

El filme de David Pablos fue el más galardonado de la noche

La preparación de Osvaldo Sánchez y Víctor Prieto durante la filmación requirió conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu para habitar el universo sensorial, psicológico y dramático de sus personajes. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)
La preparación de Osvaldo Sánchez y Víctor Prieto durante la filmación requirió conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu para habitar el universo sensorial, psicológico y dramático de sus personajes. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)
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En el Camino ganó Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más y se consolida como la gran triunfadora de la 68 edición, celebrada este 3 de octubre en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México.

La cinta de David Pablos, con 13 nominaciones, es la candidata de México para buscar una nominación al Óscar 2027.

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La ceremonia, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), marcó el regreso de los Ariel a la capital del país tras tres ediciones consecutivas en Jalisco. El recinto elegido, con 81 años de historia, coincide con el 80 aniversario de la AMACC.

En el Camino suma seis premios, incluido un empate en Mejor Dirección

La cinta de David Pablos plantea la premisa que dos hombres pueden encontrarse, reconocerse y acompañarse pese a todas las adversidades que el entorno presente. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)
La cinta de David Pablos plantea la premisa que dos hombres pueden encontrarse, reconocerse y acompañarse pese a todas las adversidades que el entorno presente. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)

En el Camino obtiene Mejor Película, Mejor Actor para Osvaldo Sánchez, Mejor Fotografía para Ximena Amann, Mejor Revelación Actoral para Víctor Miguel Prieto Simental y Mejor Coactuación Masculina para Mariano López Sosa. En la categoría de Dirección, el premio se reparte entre David Pablos, por En el Camino, y Pablo Pérez Lombardini, por La Reserva.

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La cinta, protagonizada por un conductor de tráiler y un joven que huye de su expareja, compitió por 13 estatuillas, la cifra más alta entre las 151 producciones inscritas en esta edición. Antes de los Ariel, En el Camino ya había ganado Mejor Actor y Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

De qué trata En el camino, largometraje de David Pablos

La película dirigida por David Pablos acompaña a Veneno, interpretado por Víctor Prieto, un joven que sobrevive en las carreteras del norte de México a partir de encuentros con traileros.

Su trayecto cambia cuando conoce al Muñeco, personaje de Osvaldo Sánchez, un conductor de tráiler con quien establece una relación marcada por el deseo, la soledad y la necesidad de compañía.

La historia combina drama, romance, road movie y suspenso psicológico. Mientras ambos avanzan por las rutas del país, Veneno también enfrenta las huellas de un pasado que amenaza con alcanzarlo.

El vínculo entre Veneno y Muñeco no elimina los peligros que los rodean, aunque abre la posibilidad de que ambos se reconozcan fuera de los papeles que el entorno les impone.

La violencia forma parte del entorno, pero la película coloca el foco en sus secuelas emocionales y en la dificultad de los hombres para demostrar vulnerabilidad.

Pablos retrata así un mundo atravesado por el machismo, las adicciones y el abandono, pero permite que la ternura aparezca como un espacio de resistencia.

Dónde ver En el camino después de su triunfo en los Ariel

Después de pasar por salas mexicanas y festivales internacionales, En el camino llegó al público fuera de la pantalla grande.

  • La cinta se incorporó a HBO Max el 4 de septiembre de 2026, donde puede verse con una suscripción activa.
  • La película también está disponible en Prime Video, Apple TV, YouTube Movies y Claro Video para renta o compra digital, según la plataforma y la disponibilidad en México.
  • En el camino se estrenó en cines mexicanos el 3 de junio de 2026. Desde entonces, sumó un recorrido por más de 40 festivales y obtuvo los premios Orizzonti y Queer Lion en Venecia.
  • La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió la película para representar a México en la carrera hacia la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2027.
  • La Academia de Hollywood dará a conocer la shortlist de 15 títulos el 15 de diciembre de 2026. La ceremonia de la edición 99 de los Oscar está prevista para el 14 de marzo de 2027.

De esta manera, tas su triunfo en los Ariel, En el camino mantiene abierto otro recorrido: el que podría llevar a la película de David Pablos de las rutas del norte de México a la temporada internacional de premios.

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