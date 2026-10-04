México

Él es Víctor Prieto, joven actor que inició como ingeniero y ahora ganó el Premio Ariel a Mejor Revelación Actoral

El intérprete encontró en la actuación una vía para explorar emociones complejas mientras construía al personaje que sobrevive en los márgenes de En el camino

El actor juarense, formado en ingeniería electromecánica, recibió el reconocimiento tras interpretar a Veneno, personaje central del largometraje de David Pablos que ya recorrió más de 40 festivales. (Instagram/ @victorprieto_actor)
El actor juarense, formado en ingeniería electromecánica, recibió el reconocimiento tras interpretar a Veneno, personaje central del largometraje de David Pablos que ya recorrió más de 40 festivales. (Instagram/ @victorprieto_actor)
Guardar

Una convocatoria recibida por WhatsApp, una audición improvisada y una decisión tomada casi por curiosidad cambiaron el rumbo de Víctor Prieto.

El joven de Ciudad Juárez había estudiado ingeniería electromecánica y trabajaba en proyectos técnicos cuando acompañó a su pareja a un casting que, sin esperarlo, lo llevó a protagonizar En el camino.

PUBLICIDAD

Este 3 de octubre, Prieto ganó el Premio Ariel a Revelación Actoral por su trabajo en el largometraje dirigido por David Pablos.

En su discurso, el actor agradeció el reconocimiento y dedicó unas palabras a su madre y a su esposo, después de una trayectoria que comenzó con una sola película y ya pasó por festivales internacionales.

Víctor Prieto dejó la ingeniería para protagonizar su primera película

Víctor no buscaba una carrera frente a las cámaras cuando recibió una convocatoria para una producción que se filmaría en su ciudad. Su pareja, Emir, tenía interés en actuar y él acudió como acompañante, sin imaginar que el equipo de producción también le propondría presentarse a la prueba.

PUBLICIDAD

El actor avanzó junto a él durante las primeras etapas del proceso. Ambos fueron llamados de nuevo, pero Pablos eligió a Prieto para interpretar a Veneno, uno de los personajes centrales de En el camino. La decisión lo llevó a dejar por un tiempo su trabajo como ingeniero para asumir un camino inédito.

El filme, protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, aborda la masculinidad en un contexto mexicano marcado por la violencia y el machismo. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)
El filme, protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, aborda la masculinidad en un contexto mexicano marcado por la violencia y el machismo. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)

Antes del rodaje, viajó a la Ciudad de México y recibió una preparación intensiva de actuación durante dos meses. Después regresó a Juárez para filmar una historia situada en las rutas del norte de México, lejos de las producciones que suelen concentrarse en la capital del país.

Sus primeras jornadas frente a cámara estuvieron atravesadas por la inseguridad. Víctor ha recordado que llegó a preguntarse qué hacía en un set, aunque el acompañamiento de Pablos, Osvaldo Sánchez y el resto del equipo le permitió encontrar su lugar dentro de la película.

El salto de la ingeniería al cine también abrió una búsqueda personal. Prieto encontró en la actuación una forma de revisar emociones y episodios de su propia historia, una dimensión que resultó determinante para construir a Veneno.

La relación entre Veneno y el Muñeco atraviesa el corazón de la película

En la cinta, Víctor encarna a Veneno, un joven que sobrevive en los márgenes y ejerce la prostitución en las carreteras del norte del país.

Durante uno de esos encuentros conoce al Muñeco, un trailero interpretado por Osvaldo Sánchez, con quien establece un vínculo marcado por la soledad, el deseo y la necesidad de compañía. Entre ambos aparece una relación que no esquiva la violencia del entorno, pero encuentra un espacio para el deseo, la compañía y la ternura.

La película recorre un país atravesado por el machismo, la violencia, la precariedad y el miedo. Pablos coloca a sus personajes frente a esa realidad sin convertir la violencia en espectáculo. La historia se detiene en lo que ocurre después: las heridas, los silencios y la dificultad de dos hombres para nombrar lo que sienten.

El cineasta y los protagonistas de "En el Camino" se dan la oportunidad de revelar el proceso que tuvo que llevarse a cabo para lograr la química y naturalidad que se muestran en la cinta, particularmente tomando en cuenta lo íntimas

Las escenas íntimas exigieron una preparación particular. El elenco construyó confianza antes de abordar esos momentos y el equipo procuró que cada secuencia tuviera reglas claras.

Para Prieto, esa experiencia no quedó reducida al trabajo actoral: “Para mí fue más como crear una familia”, explicó en entrevista con Infobae México al recordar el rodaje.

El actor afirmó que cada integrante puso “todo su corazón” en la película y que el apoyo entre compañeros permitió resolver dudas, contener inseguridades y llegar a escenas que exigían exposición emocional.

El Ariel confirmó un debut sobresaliente que ya había pasado por Venecia y Morelia

El premio recibido por Prieto llegó después de un recorrido internacional de En el camino, que pasó por más de 40 festivales y obtuvo distinciones en Venecia y Morelia.

  • El actor compitió en la categoría de Mejor Revelación Actoral con Aurora Dávila, Carolina Guzmán, Donovan Said y Laura Uribe Rojas.
  • Víctor ganó el Ariel 2026 por una interpretación que marcó su debut profesional. Su personaje no parte de una construcción convencional: Veneno arrastra rechazo, violencia y abandono, pero conserva una necesidad de ser visto y querido.
  • Prieto también recordó a su madre durante el discurso: “La amo mucho, la extraño mucho”. Luego mencionó a su esposo, quien estuvo ligado al origen de una historia que comenzó cuando ambos asistieron a aquel casting en Ciudad Juárez.
  • El actor ha dicho que quiere continuar en proyectos con temas sociales y personajes alejados de los estereotipos. También ha comenzado a compartir su experiencia con intérpretes que buscan enfrentarse a sus primeras audiciones.

Al recibir la estatuilla, el actor expresó su emoción por el reconocimiento: “Estoy muy agradecido, feliz y nervioso. Agradezco a la Academia, a los jueces por reconocer mi trabajo. Esto significa mucho para mí. Quiero agradecer a mi mamá, la amo y extraño mucho, y también quiero mencionar a mi esposo”.

El Ariel abre una etapa distinta para Víctor Prieto, pero su recorrido conserva el punto de partida: una convocatoria recibida sin expectativas, una prueba frente a cámara y un personaje que terminó por llevarlo de la ingeniería al cine mexicano.

Temas Relacionados

En el CaminoPremios ArielDavid PablosPelículas MexicanasCine MexicanoCiudad Juárezmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En el marco de sus dos años de gobierno, Sheinbaum presume compromiso de campaña con nuevo puente de 2 kilómetros en Veracruz

La presidenta destacó que la obra se entregó tres meses antes de lo previsto

En el marco de sus dos años de gobierno, Sheinbaum presume compromiso de campaña con nuevo puente de 2 kilómetros en Veracruz

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

El reportaje de la periodista Paulina Villegas reveló que cuatro adolescentes de Phoenix comercian rifles y pistolas de alto calibre para obtener ganancias de al menos 4 mil dólares al mes

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de octubre

Ese Pérez y Masad Altamimi se abrazan tras fuertes discusiones en La Casa de los Famosos México

En la fiesta de reencuentro, el creador de contenido se reconcilió con el empresario árabe rumbo a la gran final del reality show

Ese Pérez y Masad Altamimi se abrazan tras fuertes discusiones en La Casa de los Famosos México

Descarrila tren de carga en Tonila, Jalisco: Dos elementos de la Guardia Nacional mueren y tres más resultan heridos

En total, 15 uniformados iban en la locomotora, solo 10 resultaron ilesos

Descarrila tren de carga en Tonila, Jalisco: Dos elementos de la Guardia Nacional mueren y tres más resultan heridos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

Fuerzas federales hallan tienda con golosinas de marihuana en Mazatlán, Sinaloa

Era cocaína y no suplemento vitamínico: detienen a sujeto que buscaba ingresar a Nuevo León con casi 100 litros de droga líquida

Ataque directo en bar de Zamora deja tres hombres y una mujer muertos: hay otros 3 heridos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México alerta por falsa venta de votos en la Gran Final

La Casa de los Famosos México alerta por falsa venta de votos en la Gran Final

Ese Pérez y Masad Altamimi se abrazan tras fuertes discusiones en La Casa de los Famosos México

Guillermo del Toro recuerda grandes películas destrozadas por la crítica para defender Digger de Iñárritu

¿Lloverá en el segundo concierto de Elton John en el Estadio Azteca? Este es el clima para CDMX

‘Las voces del despeñadero‘ rumbo al Ariel 2026: los clavadistas de La Quebrada, una profesión que navega entre la vida y la muerte

DEPORTES

México vs Estados Unidos EN VIVO: se cumple el cuarto de hora; el juego sigue en tablas 0-0

México vs Estados Unidos EN VIVO: se cumple el cuarto de hora; el juego sigue en tablas 0-0

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

Gignac visita La Bombonera junto a Riquelme y confiesa: “Mi sueño también era jugar acá, pero no se pudo”

El crossover que nadie veía venir: Atlante reúne al Piojo Herrera y Christian Martinoli