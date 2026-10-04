Shakira llevó el ‘sabor’ del Carnaval de Barranquilla a Madrid: así fue la famosa entrada, esta vez junto a los reyes

Para su presentación emitida a nivel mundial por streaming, la cantante eligió hacer su acostumbrado ingreso al escenario acompañada de los embajadores de la próxima edición del Carnaval - crédito cortesía Carnaval de Barranquilla

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Los reyes del Carnaval de Barranquilla 2027 caminaron junto a Shakira durante su octavo concierto en Madrid, en un gesto que llevó la identidad y las tradiciones de la fiesta caribeña a uno de los escenarios más relevantes de la gira de la artista barranquillera.

Salwa Maloof, Abraham Cáceres, Isabella Daes y Pedro Fandiño compartieron con la cantante en un encuentro que unió la música, la cultura y el orgullo regional ante el público español.

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Durante la jornada, Shakira agradeció la compañía de los reyes y los recibió en su presentación en Madrid, capital donde la artista desarrolla una residencia de 12 conciertos como parte de su gira internacional, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La presencia institucional en la capital española busca proyectar al Carnaval de Barranquilla como un motor de turismo e intercambio cultural. A su aparición con Shakira se sumará su próxima aparición en el Desfile de la Hispanidad - crédito cortesía Carnaval de Barranquilla

El cruce entre ambas expresiones de la identidad barranquillera se dio como parte de la agenda internacional que los soberanos del Carnaval cumplen del 1 al 6 de octubre, con el objetivo de estrechar los lazos entre Barranquilla, Colombia, España y las comunidades colombianas residentes en el exterior.

La iniciativa tiene como objetivo proyectar al Carnaval como motor de turismo y de intercambio cultural, al tiempo que refuerza la imagen de la ciudad como destino de eventos internacionales.

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La presencia de los reyes en la gira de Shakira se suma a la vitrina que representa en sí misma Macondo Park, el espacio creado por la artista para rendir homenaje a sus raíces dentro de Es Latina Fest, escenario que ocupa 220.000 metros cuadrados y alberga los 12 conciertos de la cantante en la capital española, así como presentaciones en escenarios alternativos de otras figuras nacionales que incluyen a Aria Vega y Juan Pablo Vega.

Salwa Maloof Habib encabeza la delegación del Carnaval de Barranquilla 2027, que se celebrará del 6 al 9 de febrero - crédito @salwamaloof/Instagram

En ese espacio participan 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla, que llevan sus danzas, música y saberes a un encuentro internacional dedicado a la cultura latina. La apuesta cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla, que impulsa el posicionamiento de la ciudad como destino turístico a través del alcalde Alejandro Char y la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

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La agenda de los reyes continuará este domingo 4 de octubre con su participación en el Desfile de la Hispanidad, gestionado por la Asociación Cultural Nativos de Macondo. Allí continuarán extendiendo la invitación a españoles, colombianos y visitantes de distintas nacionalidades para vivir el Carnaval, programado para celebrarse del 6 al 9 de febrero de 2027.

Dua Lipa fue la invitada especial de Shakira

La colombiana sumó a la inglesa como su invitada para la fecha del 3 de octubre en la capital española, misma que fue transmitida vía streaming a nivel mundial - crédito Prime Video

El concierto del sábado en Madrid también tuvo como invitada a la cantante británica Dua Lipa, quien subió al escenario para interpretar junto a Shakira el tema Antología.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, expresó Shakira al presentarla.

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Cabe recordar que esta es la primera vez que Dua Lipa interpreta este clásico en vivo. La cantante la incluyó en el repertorio de su concierto en el estadio El Campín de Bogotá, durante el paso de su Radical Optimism World Tour en noviembre de 2025. Esto formó parte de su iniciativa de interpretar versiones de temas compuestos por artistas locales, con la premisa de asegurar una conexión más profunda con su audiencia durante los conciertos.

La versión fue bien recibida por el público, al destacar su manejo del español durante la interpretación, algo que se volvió a evidenciar durante su aparición como invitada de la propia Shakira en Madrid.

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La gira de Shakira ya superó los 6 millones de espectadores en total y fue reconocida como Tour of the Year en los American Music Awards 2026. Su cierre en Madrid contempla 12 presentaciones hasta el 11 de octubre, con una convocatoria estimada de más de 600.000 personas. Le seguirán una fecha en Kirguistán el 18 de octubre y su anticipado regreso a las pirámides de Giza, en Egipto, el 28 de noviembre.

La artista londinense se transforma así en la cuarta invitada que incluyó la colombiana en sus conciertos, luego de las apariciones de Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo.

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