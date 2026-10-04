Grave accidente en Salgar, Antioquia, dejó cuatro personas tras la caída de una buseta al río Barroso: la Gobernación se pronunció

Las personas que estaban cerca se reunieron para auxiliar a las víctimas - crédito @Corpades/X

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En las horas de la tarde del sábado 10 de octubre de 2026 se informó un grave siniestro vial en el corredor que conecta los municipios de Salgar con Andes, desde Medellín, en el suroeste de Antioquia, que dejó cuatro personas muertas y tres heridas.

El accidente sucedió luego de que una buseta de transporte público salió de la carretera y terminó a orillas del río Barroso, empujada por un movimiento de tierra. Esta versión preliminar fue compartida por el gobernador Andrés Julián Rendón, que informó que en el lugar persiste un movimiento en masa.

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La emergencia ocurrió en el sector conocido como El Dos. Según la información confirmada por las autoridades, entre las víctimas mortales está el conductor del vehículo, vinculado a la empresa Transportes Salgar. No obstante, los reportes preliminares aún no han divulgado las identidades de las demás personas fallecidas.

Este fue el lugar del siniestro vial, en Salgar, Antioquia - crédito Teleantioquia

El mandatario departamental indicó que el reporte inicial daba cuenta —además de los cuatro fallecidos— de dos heridos y una persona en condición crítica. De este modo, el balance preliminar asciende a tres lesionados, uno de ellos con mayor gravedad.

“Antioqueños: atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes. El @DagranAntioquia activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia y con maquinaria se trabaja en la zona afectada (sic)”, sostuvo Rendón en sus redes sociales.

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La Secretaría de Salud de Antioquia coordinó el traslado en helicóptero medicalizado de la persona que requiere atención prioritaria. Rendón señaló que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para responder a la situación.

El vehículo habría caído varios metros tras el empuje del movimiento en masa - crédito @DenunciasAntio2/X

Un informe inicial del Dagran señaló que, en medio del movimiento en masa, en el punto del incidente se habrían desprendido rocas de la montaña antes de que la buseta cayera varios metros hasta la ribera del río Barroso.

La Alcaldía de Salgar confirmó el accidente y emitió un mensaje de condolencias: “Salgar está de luto. Como salgareños, hoy nos abrazamos. La Alcaldía Municipal de Salgar lamenta profundamente el accidente vial ocurrido este sábado en nuestra vía principal, que deja un dolor profundo en nuestra comunidad. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de las personas fallecidas y de quienes resultaron afectados en este lamentable hecho. Con cariño y respeto: Víctor Maya Ceballos”.

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Este fue el mensaje del gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Salgar sobre el fatal accidente - crédito @AndresJRendonC/X - Alcaldía de Salgar/Facebook

Un peatón murió tras el volcamiento de un vehículo en la autopista Medellín-Bogotá, en Guarne

Un peatón identificado como Luis Carlos Zapata García murió tras ser atropellado por un automóvil que se volcó en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Hipódromo, en jurisdicción del municipio de Guarne, Antioquia.

El siniestro ocurrió a las 6:40 a. m. del sábado 3 de octubre de 2026, en el kilómetro 25+800 de la Ruta 6004. En el hecho estuvo involucrado un Renault Stepway blanco, de placas KAQ443.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el conductor habría perdido el control del vehículo en una curva, aunque esta hipótesis inicial será verificada por las autoridades en el curso del esclarecimiento de los hechos.

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Así quedó el vehículo accidentado en el municipio de Guarne, Antioquia - crédito @Actualidad_O/X - @AntConecta/X

La secuencia de los hechos habría sido que, tras la pérdida de control, el automóvil embistió al peatón y para luego dar sobre la vía. En redes sociales se publicaron videos de la escena del incidente.

En las imágenes que se divulgaron en las redes sociales también quedó registrado el tráfico vial que resultó del volcamiento del automóvil, que quedó ubicado en el separador de la carretera.

Zapata falleció en el lugar de los hechos. Las autoridades adelantan las diligencias para establecer las circunstancias precisas del accidente e identificar plenamente al conductor del automóvil. También se realizarán los análisis de alcoholemia correspondientes a la persona que conducía el vehículo, como parte de las actuaciones posteriores al siniestro, informaron las autoridades.

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