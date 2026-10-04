México

La Casa de los Famosos México alerta por falsa venta de votos en la Gran Final

Antes de que se de a conocer al ganador de esta edición, las redes del programa advirtieron a los fans de un fraude

Alertaron por un fraude que circula en redes previo a la Gran Final de La Casa de los Famosos México 2026.
Alertaron por un fraude que circula en redes previo a la Gran Final de La Casa de los Famosos México 2026.
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A pocas horas de conocer al ganador de La Casa de los Famosos México, la producción lanzó una advertencia dirigida a los seguidores del reality ante la circulación de publicaciones que ofrecen supuestos paquetes de votos para favorecer a los finalistas.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del programa pidió a la audiencia no dejarse engañar por personas o páginas que estarían intentando cobrar por una dinámica que, de acuerdo con la producción, debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales.

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La alerta ocurre en uno de los momentos de mayor actividad para el programa, cuando los seguidores de los habitantes buscan utilizar sus votos para definir al ganador de esta edición.

Ante ello, la producción decidió hacer énfasis en la manera correcta de participar y señaló que ya se están tomando medidas contra los perfiles que difunden este tipo de ofertas.

La producción advierte por supuestos paquetes de votos

En el mensaje publicado en redes sociales, La Casa de los Famosos México señaló que detectó publicaciones en las que se promocionan supuestos paquetes de votos destinados a los finalistas de la competencia.

(redes sociales)
(redes sociales)

“Tu voto es gratuito”, fue uno de los principales mensajes utilizados por la producción para alertar a los espectadores. También pidió tener cuidado con la publicidad falsa y fraudulenta, especialmente ante ofertas que buscan convencer a los seguidores de pagar para aumentar la cantidad de votos que pueden emitir.

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La producción también recordó que la participación debe realizarse a través del sitio oficial habilitado para la votación. De esta manera, cualquier publicación externa que prometa votos adicionales a cambio de dinero no forma parte de la dinámica oficial del reality.

El aviso adquiere especial relevancia debido a que la Gran Final concentra una gran cantidad de interacciones en redes sociales. Los seguidores de los finalistas pueden encontrarse con distintas publicaciones que intenten aprovechar el interés generado por la definición del ganador.

La cuenta oficial del programa también informó que ya se encuentran realizando las acciones correspondientes para denunciar perfiles y páginas que presuntamente buscan engañar a los usuarios mediante este tipo de publicaciones.

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