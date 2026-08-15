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Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

La cita solidaria del 23 de agosto reunirá a figuras de la música en Vive Claro Distrito Cultural para apoyar la reconstrucción de viviendas tras el terremoto que golpeó al país este mes

La industria musical colombiana impulsa el evento benéfico 'Colombia: Voces por la Vida' tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @maluma/Instagram, Mario Anzuoni/REUTERS, Euroa Press y @andrescepeda/Instagram
La industria musical colombiana impulsa el evento benéfico 'Colombia: Voces por la Vida' tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @maluma/Instagram, Mario Anzuoni/REUTERS, Euroa Press y @andrescepeda/Instagram
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Artistas y empresas de la industria musical colombiana decidieron unir fuerzas en medio de la tragedia que atraviesa el centro y occidente de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026.

A la par con la ayuda internacional, los donativos de la población y las contribuciones de los voluntarios en las zonas afectadas colaborando con el despeje de los escombros, las labores de rescate y la recepción de las ayudas, la comunidad musical decidió hacer su parte con el evento benéfico Colombia: Voces por la Vida, que se celebrará en el Vive Claro de Bogotá el próximo 23 de agosto.

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El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos destinados a la reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el terremoto, según informaron los organizadores en un comunicado oficial.

El evento contará con la participación de músicos nacionales e internacionales, incluyendo a Andrés Cepeda, Manuel Medrano, ChocQuibTown, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Draco Rosa, Miguel Bosé, Pedro Capó, Beéle, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Nanpa Básico y TIMØ.

De igual modo, se anunció la participación de Karol G, de manera remota a través de una transmisión en vivo realizada en colaboración con su Fundación Con Cora. Cabe recordar que la cantante se encuentra inmersa en su gira Viajando por el Mundo Tropitour en Estados Unidos.

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El evento benéfico reunirá a artistas nacionales e internacionales como Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Grupo Niche y Miguel Bosé. Karol G participará de forma remota y posteriormente se sumaron Maluma y Luis Alfonso - crédito Páramo Presenta
El evento benéfico reunirá a artistas nacionales e internacionales como Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Grupo Niche y Miguel Bosé. Karol G participará de forma remota y posteriormente se sumaron Maluma y Luis Alfonso - crédito Páramo Presenta

Adicionalmente, en las últimas horas los organizadores confirmaron la suma de Luis Alfonso y Maluma al cartel. Cabe recordar que este último también se sumó a las celebridades que se ofrecieron a colaborar con los damnificados, en este caso a través de su fundación El Arte De Los Sueños.

La organización del evento aclaró que todos los involucrados –artistas, productores, técnicos y proveedores— trabajarán sin remuneración ni cobro de costos directos, con el fin de destinar el total de los recursos recaudados a la reconstrucción de las áreas más afectadas.

La organización indicó que la recaudación será gestionada por la Presentes Corporación, entidad con 43 años de experiencia en gestión de emergencias, será la encargada de distribuir los recursos junto a un comité de ejecución y seguimiento. Según el comunicado, “el 100% de los aportes realizados será donado a la Presentes Corporación para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas”.

Las donaciones se podrán realizar desde 100.000 pesos colombianos a través de la plataforma Ticketmaster. Quienes contribuyan recibirán entradas para asistir al evento. Por otra parte, el comunicado aclara que las personas o empresas interesadas en donar sin asistir podrán hacerlo por los canales indicados y que el evento está abierto tanto a ciudadanos en Colombia como en el exterior.

Otros conciertos benéficos

La donación por Tuboleta será el mecanismo de acceso al show solidario de Juanpis González - crédito cortesía
La donación por Tuboleta será el mecanismo de acceso al show solidario de Juanpis González - crédito cortesía

Lo anterior se suma a otras iniciativas conocidas y difundidas durante la semana, como la edición especial de The Juanpis Live Show, formato del comediante Alejandro Riaño, que se celebrará en el Movistar Arena el 29 de agosto y tendrá por objetivo recaudar fondos para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto.

Feid (que también se sumó mediante su fundación Good Kidz), Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, ChocQuibTown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y nuevamente Luis Alfonso, son los artistas confirmados para este evento.

En este caso, las personas interesadas podrán realizar su aporte a través de Tuboleta y, como reconocimiento por su contribución, recibirán una invitación para asistir al espectáculo. La totalidad de lo recaudado será destinado a la Fundación PLAN, organización que estará a cargo de desarrollar proyectos de reconstrucción de viviendas en zonas críticas en el departamento del Chocó, epicentro del terremoto del 10 de agosto.

Otro concierto benéfico, Bogotá Responde, se realizará el próximo lunes 17 de agosto en la sala Capital Live Concerts, en la localidad de Chapinero. Este reunirá artistas de la escena musical independiente de la ciudad, como Nicolás y los Fumadores, Ha$lopablito, Lucille Dupin, Nasa Histoires, Piel Camaleón, Armenia, Los Coca, Paula Pera y el fin de los Tiempos, entre otros.

'Bogotá Responde' se realizará el 17 de agosto y reunirá con fines benéficos a varias figuras destacadas de la escena musical independiente colombiana - crédito @musictrendscol/X
'Bogotá Responde' se realizará el 17 de agosto y reunirá con fines benéficos a varias figuras destacadas de la escena musical independiente colombiana - crédito @musictrendscol/X

En este caso, se recibirán insumos como implementos de salud, artículos de aseo, alimentos no perecederos, artículos habitat —sábanas, cobijas, colchonetas, almohadas, carpas— o implementos de construcción. Llevando dos de ellos, se puede asistir al evento.

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