El nuevo contralor Jorge Eliécer Laverde explicó sus prioridades: más control preventivo, tecnología y lucha contra la corrupción

Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general de la República, asumirá el cargo el próximo primero de septiembre y permanecerá al frente de la entidad hasta 2030- crédito @honohenriquez/X

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Jorge Eliécer Laverde, elegido por el Congreso pleno como nuevo contralor general de la República con 269 votos, expuso las principales prioridades que tendrá durante su administración, que comenzará oficialmente el 1 de septiembre.

El nuevo jefe del organismo de control fiscal aseguró que su gestión estará enfocada en combatir la corrupción mediante una mayor presencia de la Contraloría en los territorios, el fortalecimiento del control preventivo y el uso de herramientas tecnológicas para detectar posibles irregularidades antes de que se produzcan daños al patrimonio público.

En entrevista con Semana, Laverde calificó como “histórica” la votación que permitió su elección y negó que su llegada al cargo haya sido producto de transacciones o acuerdos políticos.

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Según explicó, su propuesta se construyó a partir de un proceso de diálogo con las diferentes bancadas y de la presentación de un proyecto que definió como “serio, técnico y profundamente humano”.

Uno de sus principales objetivos será descentralizar la Contraloría y aumentar su presencia en las regiones. Laverde sostuvo que el control fiscal no puede concentrarse únicamente en Bogotá y que es necesario llegar a los territorios para conocer directamente cómo se están ejecutando los recursos públicos.

El nuevo contralor general, Jorge Eliécer Laverde, anunció que fortalecerá el control preventivo y utilizará inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos - crédito suministrada a Infobae Colombia

El segundo eje de su propuesta será el fortalecimiento del control preventivo. Para ello, anunció que utilizará inteligencia artificial y analítica de datos con el propósito de cruzar información relacionada con contratación, presupuestos y facturación, de manera que puedan generarse alertas tempranas frente a posibles irregularidades.

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El nuevo contralor cuestionó el modelo tradicional de vigilancia fiscal y lo comparó con una “autopsia”, al considerar que muchas veces las investigaciones comienzan cuando el daño ya está hecho y los recursos públicos se han perdido. Su apuesta será intervenir de manera anticipada para evitar que esas situaciones ocurran.

La tercera prioridad será el seguimiento a las obras inconclusas y los llamados elefantes blancos. Laverde aseguró que buscará reunir a contratistas, mandatarios y comunidades para destrabar proyectos que llevan años sin ser terminados. También planteó fortalecer el papel de las veedurías ciudadanas en la vigilancia de los recursos.

La Contraloría buscará fortalecer las herramientas de control y vigilancia para detectar posibles hechos de corrupción y evitar afectaciones al patrimonio público - crédito Reuters

Entre los asuntos que estarán bajo su lupa se encuentra el Fondo Milagro, destinado a la reconstrucción tras el terremoto. El funcionario anunció una unidad especial de seguimiento que tendrá presencia en la zona de desastre y que verificará el manejo de los recursos desde su asignación hasta la ejecución de las obras.

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También anticipó posibles auditorías a Ecopetrol si se encuentran indicios de irregularidades. Estas revisiones podrían abarcar la contratación, la ejecución presupuestal y las decisiones de inversión de la compañía.

Frente a las investigaciones por el presunto saqueo de recursos de la UNGRD, Laverde aseguró que los procesos de responsabilidad fiscal continuarán y que buscará acelerarlos. Además, señaló que se podrán adoptar medidas como embargos preventivos para intentar recuperar el patrimonio público y que habrá coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría.

El nuevo contralor también anunció revisiones sobre contratos atribuidos a Verónica Alcocer y sostuvo que no habrá nombres propios que impidan el ejercicio del control fiscal.

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Laverde, abogado nacido en La Dorada, Caldas, llega al cargo después de una trayectoria vinculada al Partido Liberal y a diferentes escenarios de la administración pública. Fue concejal de su municipio, diputado de Caldas y secretario general de la Comisión Sexta del Senado durante tres periodos.

Jorge Eliécer Laverde fue elegido por el Congreso pleno con 269 votos y planteó una mayor presencia de la Contraloría en las regiones para vigilar la ejecución del presupuesto público - crédito suministrada a Infobae Colombia

Además, cuenta con formación en derecho, gobierno y administración, y experiencia como docente universitario. En 2025 también hizo parte de la lista de aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional.

Su elección se produjo luego de superar al exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga y recibir el respaldo de varias colectividades políticas. Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir el máximo organismo de control fiscal del país hasta 2030, con el propósito de combinar un “enfoque humano” con una “mano de hierro jurídica” y fortalecer la recuperación de los recursos públicos.

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La llegada de Laverde también estuvo marcada por una controversia surgida en los últimos días, luego de la difusión en redes sociales de audios en los que se le atribuyeron presuntos hechos de acoso sexual dentro del Congreso.

Su defensa jurídica rechazó los señalamientos y aseguró que no existen denuncias, quejas o expedientes institucionales relacionados con esos hechos, calificando la situación como una campaña de desprestigio.