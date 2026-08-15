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El refugio de Cristina Pardo antes de su salto a Antena 3 con ‘La Mesa’: regresa al barrio madrileño de Ciudad Lineal tras un viaje por Londres y Nueva York

La periodista se prepara para presentar su propio programa semanal de actualidad en prime time tras abandonar laSexta

Cristina Pardo, en montaje de Infobae (Europa Press / Atresmedia)
Cristina Pardo, en montaje de Infobae (Europa Press / Atresmedia)
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Cristina Pardo ha regresado a Madrid y se ha refugiado en su casa antes de asumir el salto a Antena 3 con La Mesa, un nuevo programa semanal de actualidad para el prime time que llegará en las próximas semanas tras El Hormiguero. La periodista cerró el 12 de junio su etapa en Más Vale Tarde y su salida de laSexta después de 20 años vinculada a la cadena.

El nuevo espacio se emitirá cada semana en el horario de máxima audiencia de Antena 3, aunque la cadena todavía no ha confirmado la fecha exacta de estreno de su apuesta para la nueva temporada. El proyecto se conoció el viernes, 14 de agosto, tras las vacaciones de verano de la presentadora y semanas después de la campaña con la que Atresmedia oficializó su incorporación.

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Pardo se despidió de Más Vale Tarde tras cinco años al frente del formato junto a Iñaki López. En sus últimos minutos en antena, la comunicadora dijo: “Estoy muy orgullosa de haber trabajado con este equipo que simboliza todos los equipos con los que he trabajado y que nos hacen muchos mejores a los que damos la cara. Muchísimas gracias a esta cadena que me ha dado tantas oportunidades y tantas alegrías y trabaja por y para ustedes, ténganlo en cuenta. Han sido 20 años y espero estar a la altura. Muchas gracias a todos por vuestro cariño”.

Cristina Pardo anuncia que abandona laSexta (Atresmedia)
Cristina Pardo anuncia que abandona laSexta (Atresmedia)

‘La Mesa’, el nuevo programa de Cristina Pardo

Antena 3 ha definido La Mesa como una apuesta semanal de actualidad. Según explica la cadena, “cada semana, el programa tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad”.

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El formato, de acuerdo con esa descripción, partirá de la premisa de que existe otra manera de hablar de lo que sucede. La intención será sentar a quienes forman parte de las noticias para abordar los asuntos con más profundidad. La cadena sostiene que el rigor asociado a Cristina Pardo, junto con su espontaneidad y su sentido del humor, marcará el tono del espacio. La Mesa no se presentará como una tertulia al uso ni como una sucesión de entrevistas, sino como “un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas”, en el que se combinarán información y entretenimiento.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

El verano de Cristina Pardo

Antes de este nuevo reto, la presentadora ha aprovechado el verano para desconectar. A comienzos de julio compartió en sus redes sociales varias imágenes de unos días de playa, aunque sin revelar el destino. Después viajó a Inglaterra, donde visitó Stonehenge y la ciudad de Londres, donde se fotografió en el mítico Andén 9 y tres cuartos de Harry Potter en King Cross. Su recorrido continuó en Estados Unidos, uno de sus destinos habituales en vacaciones, con una estancia en Nueva York.

Cristina Pardo en Londres (Instagram)
Cristina Pardo en Londres (Instagram)

Sin embargo, el 5 de agosto anunció su regreso a Madrid. Ese retorno la devolvió a la vida cotidiana que mantiene en Ciudad Lineal, el barrio madrileño en el que reside lejos de los platós del grupo de San Sebastián de los Reyes, desde donde se hizo un selfie para anunciar esa vuelta al trabajo para dejar listos todos los preparativos de La Mesa. Cristina Pardo vive en una zona residencial próxima a Arturo Soria, con calles de casas bajas, jardín y un ambiente tranquilo, alejado del bullicio del centro.

En ese entorno se ha integrado en la vida de barrio, a la que también se suman otros rostros televisivos que viven por la zona como Risto Mejide y Pedro Duque. Aunque su vida está asentada en Madrid, mantiene un vínculo estrecho con Maella, en Zaragoza, el pueblo de su padre. En esa localidad ha llegado a ejercer como pregonera, una muestra de que sigue conectada con las raíces de su familia.

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