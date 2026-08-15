Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Tensión en Yemen: al menos ocho muertos dejó un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca

Los impactos de misiles provocaron incendios y obligaron a extremar las medidas de seguridad en una zona donde los equipos de rescate continúan trabajando entre escombros y restos de munición

Se observa humo durante los ataques con misiles y drones de los hutíes contra la ciudad portuaria de Moca, en el Mar Rojo (REUTERS/Archivo)
Se observa humo durante los ataques con misiles y drones de los hutíes contra la ciudad portuaria de Moca, en el Mar Rojo (REUTERS/Archivo)
Guardar

Al menos ocho personas murieron este viernes en un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca, en la costa occidental de Yemen, según informó un funcionario militar del Gobierno reconocido internacionalmente. Entre las víctimas había dos integrantes de las fuerzas de seguridad. La ofensiva alcanzó además embarcaciones comerciales que se encontraban descargando en el puerto y provocó incendios en dos de ellas.

El ataque profundizó la escalada que afecta a Moca desde comienzos de semana y se produjo en paralelo a una ofensiva más amplia de los hutíes contra intereses vinculados con Arabia Saudita. Los rebeldes, respaldados por Irán, aseguraron también haber atacado con un dron una instalación de Saudi Aramco en Najrán, en el suroeste del territorio saudí.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el funcionario yemení, los hutíes lanzaron cinco misiles contra los barcos comerciales que se encontraban en el puerto de Moca.

Dispararon cinco misiles contra barcos comerciales que descargaban en el puerto, y dos barcos están en llamas”, declaró a la agencia AFP.

El ataque se produjo después de otro episodio registrado a comienzos de esta semana contra la misma ciudad, que permanece bajo control de fuerzas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Al menos ocho muertos dejó un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca
Al menos ocho muertos dejó un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca

Los hutíes sostienen que sus operaciones están dirigidas contra objetivos militares y económicos vinculados con sus adversarios. Sin embargo, los nuevos impactos sobre el puerto de Moca afectan directamente una infraestructura utilizada para actividades comerciales y pesqueras y elevan el riesgo para los trabajadores y las embarcaciones que operan en la zona.

PUBLICIDAD

Los hutíes ampliaron sus ataques contra Arabia Saudita

Mientras se desarrollaba la ofensiva en Moca, medios de comunicación vinculados con los hutíes difundieron la versión de una fuente militar del grupo según la cual los rebeldes atacaron una instalación de Saudi Aramco en Najrán mediante un dron.

Según esa fuente, la operación “logró su objetivo”. Los hutíes no ofrecieron inicialmente detalles independientes sobre los daños ocasionados en la instalación saudita.

El anuncio se produjo apenas un día después de que el grupo afirmara haber atacado otra instalación de Aramco en Jizán, también en el suroeste de Arabia Saudita. Estas acciones forman parte de una campaña que los rebeldes han intensificado después de anunciar un bloqueo marítimo contra puertos sauditas.

Los hutíes han atacado embarcaciones en el mar Rojo y han reivindicado operaciones contra infraestructura petrolera saudita, mientras mantienen su presión sobre las rutas marítimas de la región.

Los impactos de misiles provocaron incendios y obligaron a extremar las medidas de seguridad en una zona donde los equipos de rescate continúan trabajando entre escombros y restos de munición
Los impactos de misiles provocaron incendios y obligaron a extremar las medidas de seguridad en una zona donde los equipos de rescate continúan trabajando entre escombros y restos de munición

El fin de la tregua agravó el conflicto

La nueva ofensiva ocurre después del aparente colapso, el mes pasado, de la tregua que durante años había reducido la intensidad de la guerra civil yemení entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudita.

El conflicto enfrenta desde hace más de una década a los rebeldes, que controlan Saná y amplias zonas del norte y el oeste del país, con el Gobierno reconocido internacionalmente y las fuerzas que lo apoyan.

La tregua había reducido considerablemente los combates directos, pero no resolvió las disputas políticas ni militares. El deterioro registrado durante el último mes se tradujo nuevamente en ataques mortales contra áreas bajo control gubernamental.

Moca ocupa una posición estratégica en este escenario. La ciudad está situada en la costa del mar Rojo, cerca del estrecho de Bab al Mandeb, uno de los principales corredores marítimos entre el mar Rojo y el golfo de Adén. Cualquier interrupción prolongada en esta zona puede afectar las operaciones comerciales y elevar los riesgos para la navegación internacional.

La ofensiva hutí también se desarrolla en un contexto regional marcado por el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. La amenaza sobre la navegación en el mar Rojo y los ataques contra instalaciones petroleras sauditas ocurren al mismo tiempo que Irán mantiene un bloqueo del estrecho de Ormuz.

La nueva ofensiva ocurre después del aparente colapso, el mes pasado, de la tregua que durante años había reducido la intensidad de la guerra civil yemení entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudita
La nueva ofensiva ocurre después del aparente colapso, el mes pasado, de la tregua que durante años había reducido la intensidad de la guerra civil yemení entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudita

Ese paso marítimo se convirtió en uno de los principales focos de tensión del conflicto entre Teherán y Washington. Por Ormuz circula una parte fundamental del comercio mundial de petróleo y gas, por lo que las restricciones a la navegación tienen consecuencias que exceden el ámbito militar.

Temas Relacionados

Rebeldes hutíesYemenMar RojoMedio OrienteÚltimas Noticias AméricaMocaGuerra en Medio OrienteSaudi Aramco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia: hay alerta de tsunami

Las autoridades emitieron advertencias preventivas para varias provincias del este del país tras los primeros reportes de los organismos sismológicos

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia: hay alerta de tsunami

Surgió de las ruinas de un terremoto y conquistó el título del pueblo más bello de Italia: así es Militello Val di Catania

La localidad situada en el sudeste de la isla obtuvo la distinción máxima del certamen Borgo dei Borghi. El sitio conserva tradiciones gastronómicas únicas y un patrimonio histórico reconocido por la UNESCO

Surgió de las ruinas de un terremoto y conquistó el título del pueblo más bello de Italia: así es Militello Val di Catania

Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

La víctima, según la orden judicial, quedó inconsciente en un corral mientras estaba al cuidado de Deavan Williams, de 22 años; la investigación sostiene que el menor habría ingerido parte del material absorbente descartable contaminado con heces

Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

Robó y mató a golpes al hombre que le dio refugio un mes, y filmó todo: la traición que conmocionó a Inglaterra

Matthew Jonathan recibió una condena de 32 años por el homicidio de Jamie Gawler. Los investigadores recuperaron registros audiovisuales del celular donde el criminal se jactaba de su violento accionar

Robó y mató a golpes al hombre que le dio refugio un mes, y filmó todo: la traición que conmocionó a Inglaterra

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

El máximo tribunal constitucional francés objetó las condiciones para exigir pruebas de edad y advirtió sobre la falta de salvaguardas para proteger la vida privada

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Empresarios en Colombia proponen habilitar créditos exprés para departamentos y municipios afectados por el terremoto

Empresarios en Colombia proponen habilitar créditos exprés para departamentos y municipios afectados por el terremoto

Sneyder Pinilla recibió prórroga por un año más del principio de oportunidad, tras la decisión de un juez en el caso Ungrd

Alejandra Guzmán cancela su concierto en Chihuahua, estas son las razones

Patrocinadores de La Casa de los Famosos México piden “contenido” y menos “muebles”, los fans les recuerdan lo que pasó con Adrián Marcelo

El duro encontronazo entre Luisa María Alcalde y López-Dóriga por polémica lista de periodistas

DEPORTES

En un duelo de necesitados, Racing pierde contra Banfield en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura

En un duelo de necesitados, Racing pierde contra Banfield en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura

Masters 1000 de Cincinnati: Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutaron con triunfos

Pipo Gorosito brindó detalles de la visita de la barra brava al plantel de San Lorenzo: “Son momentos feos”

Una leyenda del fútbol compartió su rutina de ejercicios para mantener su físico a los 48 años: “La repetición crea hábitos”

La divertida participación de Colapinto en los desafíos de la Fórmula 1: el curioso “aliado” para hacer trampa y ganar

ENTRETENIMIENTO

Willem Dafoe reveló un secreto para no perder la identidad frente a las exigencias de la fama en Hollywood

Willem Dafoe reveló un secreto para no perder la identidad frente a las exigencias de la fama en Hollywood

Slash reveló la dinámica de Guns N’ Roses en el escenario: “Simplemente elegimos canciones que queremos tocar”

“No pedía ni un sorbo de agua”, reveló Jenna Ortega sobre su rigurosa disciplina en las grabaciones cuando era niña

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

La delicada situación de John Paris: el baterista de Earth, Wind & Fire sigue en coma inducido tras emergencia cardíaca