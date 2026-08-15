Tensión en Yemen: al menos ocho muertos dejó un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca

Se observa humo durante los ataques con misiles y drones de los hutíes contra la ciudad portuaria de Moca, en el Mar Rojo (REUTERS/Archivo)

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Al menos ocho personas murieron este viernes en un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca, en la costa occidental de Yemen, según informó un funcionario militar del Gobierno reconocido internacionalmente. Entre las víctimas había dos integrantes de las fuerzas de seguridad. La ofensiva alcanzó además embarcaciones comerciales que se encontraban descargando en el puerto y provocó incendios en dos de ellas.

El ataque profundizó la escalada que afecta a Moca desde comienzos de semana y se produjo en paralelo a una ofensiva más amplia de los hutíes contra intereses vinculados con Arabia Saudita. Los rebeldes, respaldados por Irán, aseguraron también haber atacado con un dron una instalación de Saudi Aramco en Najrán, en el suroeste del territorio saudí.

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De acuerdo con el funcionario yemení, los hutíes lanzaron cinco misiles contra los barcos comerciales que se encontraban en el puerto de Moca.

“Dispararon cinco misiles contra barcos comerciales que descargaban en el puerto, y dos barcos están en llamas”, declaró a la agencia AFP.

El ataque se produjo después de otro episodio registrado a comienzos de esta semana contra la misma ciudad, que permanece bajo control de fuerzas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Al menos ocho muertos dejó un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca

Los hutíes sostienen que sus operaciones están dirigidas contra objetivos militares y económicos vinculados con sus adversarios. Sin embargo, los nuevos impactos sobre el puerto de Moca afectan directamente una infraestructura utilizada para actividades comerciales y pesqueras y elevan el riesgo para los trabajadores y las embarcaciones que operan en la zona.

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Los hutíes ampliaron sus ataques contra Arabia Saudita

Mientras se desarrollaba la ofensiva en Moca, medios de comunicación vinculados con los hutíes difundieron la versión de una fuente militar del grupo según la cual los rebeldes atacaron una instalación de Saudi Aramco en Najrán mediante un dron.

Según esa fuente, la operación “logró su objetivo”. Los hutíes no ofrecieron inicialmente detalles independientes sobre los daños ocasionados en la instalación saudita.

El anuncio se produjo apenas un día después de que el grupo afirmara haber atacado otra instalación de Aramco en Jizán, también en el suroeste de Arabia Saudita. Estas acciones forman parte de una campaña que los rebeldes han intensificado después de anunciar un bloqueo marítimo contra puertos sauditas.

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Los hutíes han atacado embarcaciones en el mar Rojo y han reivindicado operaciones contra infraestructura petrolera saudita, mientras mantienen su presión sobre las rutas marítimas de la región.

Los impactos de misiles provocaron incendios y obligaron a extremar las medidas de seguridad en una zona donde los equipos de rescate continúan trabajando entre escombros y restos de munición

El fin de la tregua agravó el conflicto

La nueva ofensiva ocurre después del aparente colapso, el mes pasado, de la tregua que durante años había reducido la intensidad de la guerra civil yemení entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudita.

El conflicto enfrenta desde hace más de una década a los rebeldes, que controlan Saná y amplias zonas del norte y el oeste del país, con el Gobierno reconocido internacionalmente y las fuerzas que lo apoyan.

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La tregua había reducido considerablemente los combates directos, pero no resolvió las disputas políticas ni militares. El deterioro registrado durante el último mes se tradujo nuevamente en ataques mortales contra áreas bajo control gubernamental.

Moca ocupa una posición estratégica en este escenario. La ciudad está situada en la costa del mar Rojo, cerca del estrecho de Bab al Mandeb, uno de los principales corredores marítimos entre el mar Rojo y el golfo de Adén. Cualquier interrupción prolongada en esta zona puede afectar las operaciones comerciales y elevar los riesgos para la navegación internacional.

La ofensiva hutí también se desarrolla en un contexto regional marcado por el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. La amenaza sobre la navegación en el mar Rojo y los ataques contra instalaciones petroleras sauditas ocurren al mismo tiempo que Irán mantiene un bloqueo del estrecho de Ormuz.

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La nueva ofensiva ocurre después del aparente colapso, el mes pasado, de la tregua que durante años había reducido la intensidad de la guerra civil yemení entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudita

Ese paso marítimo se convirtió en uno de los principales focos de tensión del conflicto entre Teherán y Washington. Por Ormuz circula una parte fundamental del comercio mundial de petróleo y gas, por lo que las restricciones a la navegación tienen consecuencias que exceden el ámbito militar.