Avanza la postulación de los candidatos a nuevos magistrados del CNE: estas son las fechas clave del proceso de elección

El proceso de elección comenzó el 6 de agosto con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos y la convocatoria formal al Congreso - crédito EFE y Colprensa

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La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con la definición de los candidatos que serán postulados por los partidos políticos y con el cumplimiento del cronograma establecido para que el Congreso de la República elija a los nueve magistrados que integrarán el organismo durante el próximo periodo.

Los partidos políticos han comenzado a concretar sus decisiones internas y ya se conocen varios de los nombres que aspiran a ocupar una de las nueve magistraturas. Las colectividades deberán formalizar sus postulaciones dentro del proceso de inscripción establecido y sus candidatos tendrán que pasar por la revisión de la Comisión de Acreditación antes de llegar a la votación en plenaria.

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El CNE es el organismo encargado, entre otras funciones, de investigar las campañas políticas y los recursos utilizados durante estos procesos, además de intervenir en asuntos relacionados con las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos. Con la llegada de un nuevo Gobierno, la composición del tribunal electoral también cambiará.

La elección de los nuevos magistrados se desarrolla mediante un procedimiento en el Congreso de la República, en el que participan las colectividades políticas con la presentación de sus candidatos. El proceso comenzó el 6 de agosto con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos, fecha en la que también fue expedida la resolución que dio inicio formal al procedimiento para escoger a los nueve integrantes del CNE.

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Los candidatos que han sido definidos por los partidos

Los partidos políticos ya comenzaron a definir sus candidatos para ocupar las magistraturas del CNE, con nombres que han sido postulados o que cuentan con respaldo dentro de las distintas colectividades - crédito Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y Pacto Histórico

En el Partido Conservador quedó consolidada la candidatura de Juan Carlos Wills, exrepresentante a la Cámara, abogado y quien durante varios años se desempeñó como secretario de esa colectividad.

El nombre de Wills logró imponerse dentro de la bancada conservadora, donde cuenta con respaldo para aspirar a una de las magistraturas del CNE. Su escogencia dejó por fuera de la carrera al exsenador Germán Blanco, quien también había manifestado su intención de llegar al tribunal electoral y posteriormente renunció a esa aspiración.

En Cambio Radical, la colectividad anunció oficialmente la postulación del excongresista Gersel Pérez, quien es considerado ficha del grupo político de los Char. Con esta decisión quedó descartado el nombre del exsenador Carlos Fernando Motoa, que también había sido mencionado entre los posibles aspirantes del partido.

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En un comunicado oficial, Cambio Radical explicó que “la decisión responde a la trayectoria profesional, experiencia y conocimiento del sistema electoral colombiano del candidato, así como a sus condiciones para asumir con independencia, responsabilidad y rigor técnico las funciones propias de la magistratura”.

Por el Pacto Histórico, hasta el momento se han mencionado dos nombres que cuentan con fuerza dentro de la colectividad: el exrepresentante a la Cámara Alirio Uribe y Cielo Rusinque, quien recientemente dejó la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Centro Democrático también adelanta su proceso interno y ya cuenta con varios nombres postulados. Entre elos se encuentran Nubia Stella Martínez, quien fue directora del partido; el exsenador Jaime Amín y Amalia Salgado.

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Además, el Partido de La U decidió postular al exsenador Juan Felipe Lemos Uribe para el cargo de magistrado del CNE. De acuerdo con el comunicado, la colectividad señaló que “con esta decisión respalda la trayectoria y experiencia del exsenador y presenta formalmente su nombre para el proceso de elección”, destacando sus capacidades como ciudadano y jurista.

Así avanza el cronograma de elección

La inscripción de las hojas de vida comenzó el 10 de agosto a las 8:00 a. m., y los candidatos pueden presentar su documentación de manera presencial ante el Senado o la Cámara de Representantes, o mediante el correo dispuesto para la convocatoria - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El proceso formal comenzó el jueves 6 de agosto, con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos. En esa misma fecha se expidió la resolución que dio inicio al procedimiento para seleccionar a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral y se realizó la convocatoria formal al Congreso de la República.

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La siguiente fecha establecida es el lunes 10 de agosto, cuando se abrió la inscripción de las hojas de vida de los aspirantes. El proceso comenzó a las 8:00 a. m. y permite que los candidatos de las distintas colectividades sean inscritos dentro de los mecanismos establecidos por el Congreso.

Las hojas de vida pueden ser presentadas de manera presencial en la Secretaría del Senado de la República o en la Secretaría de la Cámara de Representantes. También se habilitó un correo electrónico para realizar la inscripción.

Posteriormente, el viernes 14 de agosto está previsto el traslado de las hojas de vida a la instancia encargada de su revisión. Este paso permitirá que la documentación de los candidatos inscritos sea analizada antes de la elaboración del informe correspondiente.

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Entre el 15 y el 19 de agosto se llevará a cabo la revisión de las hojas de vida por parte de la Comisión de Acreditación. Durante este periodo se verificará la documentación presentada por los aspirantes y el cumplimiento de las condiciones requeridas dentro del procedimiento de elección.

El jueves 20 de agosto está previsto que se conozca el informe de la Comisión de Acreditación, una vez termine la revisión de las hojas de vida de los candidatos. Este documento antecederá la etapa definitiva del proceso, que estará a cargo del Congreso reunido en pleno.

La renovación del CNE definirá la composición del organismo encargado de funciones como la investigación de campañas políticas - crédito Fundación Pares

La fecha central del proceso será el martes 25 de agosto de 2026, cuando se realizará la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral durante una sesión plenaria del Congreso de la República. Para ese momento deberán haberse cumplido las etapas de inscripción, traslado y revisión de las hojas de vida, además de la presentación del informe de la Comisión de Acreditación. Los nombres que lleguen a la etapa definitiva serán sometidos al procedimiento de elección establecido por el Congreso.

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