EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto

Hace diez años, Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños número 33 en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, cuando un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en el local con un objetivo: matarlo. El ataque terminó convirtiéndose en un episodio clave de la disputa entre los dos grupos criminales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo de entre 11 y 12 perros muertos dentro de bolsas de plástico en una zona serrana del barrio La Hiedra, en el poblado de Santiago Tepatlaxco, municipio de Naucalpan.
Cristian Daniel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de robo con la agravante de causar la muerte, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara ante una autoridad judicial elementos que lo relacionan con el homicidio de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A María Susana Flores Gámez la habían coronado en concursos de belleza desde que era niña. Fue Mujer Sinaloa, representó a México en un certamen internacional en China y, años después, su nombre quedó ligado al de Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de gatilleros y escolta personal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.