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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

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Patrulla policial, un cuerpo cubierto por sábana blanca, cinta de seguridad amarilla y personas observando en una calle.
Un cuerpo cubierto por sábanas blancas y un carro de policía marcan una escena de crimen en un barrio de la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:32 hsHoy

Iván Archivaldo Guzmán cumple 43 años mientras sigue prófugo, con una recompensa de EEUU por 10 mdd y Los Chapitos atravesando su peor momento

El líder de Los Chapitos cumple años en la clandestinidad mientras las cortes federales de Estados Unidos reorganizan sus expedientes y sus medios hermanos cooperan con el Departamento de Justicia

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder del Cartel de Sinaloa, es retratado junto a un cartel de búsqueda de ICE y el logo del Cartel de Sinaloa sobre el mapa de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder del Cartel de Sinaloa, es retratado junto a un cartel de búsqueda de ICE y el logo del Cartel de Sinaloa sobre el mapa de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace diez años, Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños número 33 en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, cuando un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en el local con un objetivo: matarlo. El ataque terminó convirtiéndose en un episodio clave de la disputa entre los dos grupos criminales.

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13:32 hsHoy

Fiscalía del Edomex investiga la muerte de 12 perros encontrados en Naucalpan: Alcalde señala que pudieron ser usados en peleas clandestinas

Los restos de los canes fueron abandonados en una zona serrana de Santiago Tepatlaxco

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex peleas clandestinas (especial)
Maltrato animal perros Naucalpan Edomex peleas clandestinas (especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo de entre 11 y 12 perros muertos dentro de bolsas de plástico en una zona serrana del barrio La Hiedra, en el poblado de Santiago Tepatlaxco, municipio de Naucalpan.

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13:31 hsHoy

Cristian Daniel “N” es vinculado a proceso por robo y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza

El robo de pasajeros fue en la autopista México-Puebla, el detenido permanecerá en prisión preventiva

Procesan a Cristian N por el asalto y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza (especial)
Procesan a Cristian N por el asalto y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza (especial)

Cristian Daniel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de robo con la agravante de causar la muerte, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara ante una autoridad judicial elementos que lo relacionan con el homicidio de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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13:31 hsHoy

Novia del “Cholo Iván”: militares ejecutaron a la reina de belleza pese a que se rindió, según revelaciones a 14 años de su muerte

Documentos judiciales recientes detallan que María Susana Flores Gámez, reina de belleza y novia del ‘Cholo Iván’, fue ejecutada por militares en Sinaloa en 2012

María Susana Flores Gámez, coronada Mujer Sinaloa y pareja del ‘Cholo Iván’, no murió en un enfrentamiento como se dijo en 2012, según nuevas revelaciones. (Redes sociales/Cuartoscuro)
María Susana Flores Gámez, coronada Mujer Sinaloa y pareja del ‘Cholo Iván’, no murió en un enfrentamiento como se dijo en 2012, según nuevas revelaciones. (Redes sociales/Cuartoscuro)

A María Susana Flores Gámez la habían coronado en concursos de belleza desde que era niña. Fue Mujer Sinaloa, representó a México en un certamen internacional en China y, años después, su nombre quedó ligado al de Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de gatilleros y escolta personal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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