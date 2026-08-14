México
Agregar Infobae enGoogle

Quién es el dueño de Paseo Interlomas, plaza donde murió una mujer al caer un anuncio espectacular

El accidente ocurrió en Huixquilucan y ya es investigado por autoridades mexiquenses para determinar cómo ocurrió el desplome y si hubo responsables

Pasea Interlomas Edomex
Una mujer murió luego de que una estructura metálica cayera sobre la camioneta en la que viajaba. (Foto: paseointerlomas.mx/)
Guardar

La caída de una estructura metálica sobre una camioneta frente a Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, dejó este viernes 14 de agosto una mujer muerta y abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y quiénes podrían ser responsables.

El centro comercial forma parte del portafolio inmobiliario de Grupo GICSA, una desarrolladora mexicana vinculada a la familia Cababie Daniel.

El inmueble fue inaugurado en 2011 y combina espacios comerciales, oficinas y entretenimiento, con tiendas departamentales como El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears.

Paseo Interlomas: ¿quién es el dueño de la plaza?

GICSA fue fundada en 1989 y se especializó en el desarrollo y operación de centros comerciales, edificios corporativos y proyectos de usos mixtos.

Al tratarse de una empresa pública, su capital pertenece a distintos accionistas, por lo que técnicamente no existe un único propietario.

Elías y Abraham Cababie Daniel, referentes de la familia detrás de GICSA.
Elías y Abraham Cababie Daniel, referentes de la familia detrás de GICSA.

Sin embargo, la familia Cababie Daniel ha ocupado posiciones centrales en la dirección de la compañía.

Entre sus principales figuras se encuentran Elías Cababie Daniel, presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo, y Abraham Cababie Daniel, director general y cofundador.

PUBLICIDAD

Elías Cababie inició su trayectoria empresarial desde joven y posteriormente participó en la creación y expansión de GICSA. Su perfil también está relacionado con actividades empresariales, educativas y filantrópicas.

¿Qué pasó frente a Paseo Interlomas este 14 de agosto?

El accidente ocurrió alrededor de las 11:41 horas sobre la Vialidad de la Barranca, frente al complejo comercial.

(Redes sociales)

De acuerdo con los primeros reportes, una estructura metálica de varios metros de altura se desprendió y terminó sobre una camioneta Honda blanca.

Las imágenes difundidas por el C5 del Estado de México muestran cómo el anuncio se desploma sobre el vehículo mientras personas que se encontraban en las inmediaciones intentan alejarse.

PUBLICIDAD

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio. Los primeros informes señalaron que una mujer que viajaba como copiloto murió debido al impacto.

También se reportó una afectación considerable al tránsito, con una fila vehicular cercana a los dos kilómetros mientras se realizaban las labores de emergencia y retiro de la estructura.

Las primeras versiones apuntan a una obra vial

Según información atribuida a autoridades municipales, la estructura habría sido golpeada accidentalmente por una camioneta revolvedora de concreto que realizaba maniobras relacionadas con trabajos de pavimentación.

Una camioneta revolvedora habría golpeado la estructura durante trabajos de pavimentación. (Especial)
Una camioneta revolvedora habría golpeado la estructura durante trabajos de pavimentación. (Especial)

No obstante, las investigaciones todavía deben establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad de la zona.

Entre los puntos que deberán esclarecerse están:

  • Quién tenía a su cargo la estructura y su mantenimiento.
  • Qué empresa realizaba las obras viales en el lugar.
  • Si existían permisos y medidas de seguridad suficientes.
  • Quién operaba el camión revolvedor involucrado.
  • Si hubo negligencia o alguna omisión antes del colapso.

¿Quién es Isaac Cababie y qué papel tiene en GICSA?

Otra figura de la familia vinculada con la compañía es Isaac Cababie Kibrit, identificado como director general adjunto de GICSA y relacionado con áreas de innovación y emprendimiento.

Isaac Cababie, una de las figuras de la familia vinculada con GICSA.
Isaac Cababie, una de las figuras de la familia vinculada con GICSA.

Su trayectoria está enfocada en desarrollo de negocios, inversiones, PropTech y estrategias empresariales.

También ha participado en proyectos relacionados con tecnología y emprendimiento, una vertiente que busca complementar el modelo tradicional de desarrollo inmobiliario.

La familia Cababie Daniel también aparece vinculada con otros proyectos comerciales atribuidos a GICSA, como Forum Buenavista, Grand Outlet Riviera Maya, Explanada Puebla y La Isla Mérida.

Fiscalía investigará responsabilidades por la muerte

Tras el accidente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Esto implica revisar las condiciones de la estructura, las obras que se realizaban en el sitio y las acciones de las empresas involucradas.

En caso de acreditarse alguna conducta negligente, podrían existir consecuencias penales y civiles.

Los familiares de la víctima también podrían ejercer acciones para reclamar reparaciones por los daños ocasionados.

Por ahora, las autoridades deberán establecer si la estructura perteneciente o vinculada al complejo comercial cumplía con las condiciones necesarias de seguridad y cuál fue exactamente la intervención de la obra vial en el colapso.

La investigación será clave para determinar responsabilidades y esclarecer la tragedia ocurrida frente a Paseo Interlomas.

Temas Relacionados

Paseo InterlomasHuixquilucanGrupo GICSACababie DanielPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 14 de agosto

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del aire en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 14 de agosto

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

El entrenador del Győri ETO admitió con David Faitelson que no descarta integrarse al equipo del “Káiser”, impulsado por su recorrido en Colombia, Noruega y Hungría

Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de agosto

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de agosto

Gil Mora cambia de objetivo y apunta a Cruz Azul después de la eliminación en Leagues Cup

El jugador mexicano regresará al estadio Caliente para enfrentar al campeón de la Liga Mx en el reinicio del Torneo Apertura 2026

Gil Mora cambia de objetivo y apunta a Cruz Azul después de la eliminación en Leagues Cup
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán: enfrentan cargos por desaparición de personas

Procesan a hombre detenido con más de 217 kg de cocaína en la CDMX: permanecerá en el Reclusorio Sur

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

Transportistas alertan sobre retenes ilegales y violencia en Veracruz por parte de autoridades

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la posible separación de Paola Dalay y José Eduardo

Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la posible separación de Paola Dalay y José Eduardo

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Diego Luna buscará premio con “Ceniza en la boca” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Gala Montes propone pelea entre su mamá y Doña Alegría en un Ring Royale

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

DEPORTES

Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

Gil Mora cambia de objetivo y apunta a Cruz Azul después de la eliminación en Leagues Cup

Adam Copeland revela que la ovación en Arena México fue la más grande que ha tenido en la lucha libre

Gullit Peña vuelve a causar preocupación tras aparecer aparentemente borracho: “Ya no quiero alcohol”

CM Punk llegará a México con WWE y podría ponerse una máscara en AAA