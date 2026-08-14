Quién es el dueño de Paseo Interlomas, plaza donde murió una mujer al caer un anuncio espectacular

Una mujer murió luego de que una estructura metálica cayera sobre la camioneta en la que viajaba. (Foto: paseointerlomas.mx/)

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La caída de una estructura metálica sobre una camioneta frente a Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, dejó este viernes 14 de agosto una mujer muerta y abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y quiénes podrían ser responsables.

El centro comercial forma parte del portafolio inmobiliario de Grupo GICSA, una desarrolladora mexicana vinculada a la familia Cababie Daniel.

El inmueble fue inaugurado en 2011 y combina espacios comerciales, oficinas y entretenimiento, con tiendas departamentales como El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears.

Paseo Interlomas: ¿quién es el dueño de la plaza?

GICSA fue fundada en 1989 y se especializó en el desarrollo y operación de centros comerciales, edificios corporativos y proyectos de usos mixtos.

Al tratarse de una empresa pública, su capital pertenece a distintos accionistas, por lo que técnicamente no existe un único propietario.

Elías y Abraham Cababie Daniel, referentes de la familia detrás de GICSA.

Sin embargo, la familia Cababie Daniel ha ocupado posiciones centrales en la dirección de la compañía.

Entre sus principales figuras se encuentran Elías Cababie Daniel, presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo, y Abraham Cababie Daniel, director general y cofundador.

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Elías Cababie inició su trayectoria empresarial desde joven y posteriormente participó en la creación y expansión de GICSA. Su perfil también está relacionado con actividades empresariales, educativas y filantrópicas.

¿Qué pasó frente a Paseo Interlomas este 14 de agosto?

El accidente ocurrió alrededor de las 11:41 horas sobre la Vialidad de la Barranca, frente al complejo comercial.

(Redes sociales)

De acuerdo con los primeros reportes, una estructura metálica de varios metros de altura se desprendió y terminó sobre una camioneta Honda blanca.

Las imágenes difundidas por el C5 del Estado de México muestran cómo el anuncio se desploma sobre el vehículo mientras personas que se encontraban en las inmediaciones intentan alejarse.

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Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio. Los primeros informes señalaron que una mujer que viajaba como copiloto murió debido al impacto.

También se reportó una afectación considerable al tránsito, con una fila vehicular cercana a los dos kilómetros mientras se realizaban las labores de emergencia y retiro de la estructura.

Las primeras versiones apuntan a una obra vial

Según información atribuida a autoridades municipales, la estructura habría sido golpeada accidentalmente por una camioneta revolvedora de concreto que realizaba maniobras relacionadas con trabajos de pavimentación.

Una camioneta revolvedora habría golpeado la estructura durante trabajos de pavimentación. (Especial)

No obstante, las investigaciones todavía deben establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad de la zona.

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Entre los puntos que deberán esclarecerse están:

Quién tenía a su cargo la estructura y su mantenimiento .

Qué empresa realizaba las obras viales en el lugar.

Si existían permisos y medidas de seguridad suficientes.

Quién operaba el camión revolvedor involucrado.

Si hubo negligencia o alguna omisión antes del colapso.

¿Quién es Isaac Cababie y qué papel tiene en GICSA?

Otra figura de la familia vinculada con la compañía es Isaac Cababie Kibrit, identificado como director general adjunto de GICSA y relacionado con áreas de innovación y emprendimiento.

Isaac Cababie, una de las figuras de la familia vinculada con GICSA.

Su trayectoria está enfocada en desarrollo de negocios, inversiones, PropTech y estrategias empresariales.

También ha participado en proyectos relacionados con tecnología y emprendimiento, una vertiente que busca complementar el modelo tradicional de desarrollo inmobiliario.

La familia Cababie Daniel también aparece vinculada con otros proyectos comerciales atribuidos a GICSA, como Forum Buenavista, Grand Outlet Riviera Maya, Explanada Puebla y La Isla Mérida.

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Fiscalía investigará responsabilidades por la muerte

Tras el accidente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Esto implica revisar las condiciones de la estructura, las obras que se realizaban en el sitio y las acciones de las empresas involucradas.

En caso de acreditarse alguna conducta negligente, podrían existir consecuencias penales y civiles.

Los familiares de la víctima también podrían ejercer acciones para reclamar reparaciones por los daños ocasionados.

Por ahora, las autoridades deberán establecer si la estructura perteneciente o vinculada al complejo comercial cumplía con las condiciones necesarias de seguridad y cuál fue exactamente la intervención de la obra vial en el colapso.

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La investigación será clave para determinar responsabilidades y esclarecer la tragedia ocurrida frente a Paseo Interlomas.