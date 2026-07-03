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Fue detenido en Mexicali por alterar el orden y descubrieron que era fugitivo en EEUU por asesinato

En California mató a Alberto Padrón, de 44 años, residente de Mecca, mientras que hirió a un segundo hombre, de 43 años

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Adolfo Suárez López se escondía en Puebla tras asesinar a un hombre en California
Adolfo Suárez López se escondía en Puebla tras asesinar a un hombre en California

La Policía Municipal de Mexicali detuvo este 3 de julio a Adolfo “N”, un hombre de 50 años con orden de aprehensión en Estados Unidos por un homicidio cometido el 28 de junio en el condado de Riverside, California, un caso que terminó con una persona muerta y otra herida por disparos.

La captura ocurrió en el fraccionamiento Valle de Puebla, en la Zona Oriente de la ciudad, después de un llamado al 9-1-1 por un hombre que alteraba el orden público y faltaba al respeto a otras personas. Los agentes acudieron al cruce de las avenidas Artesanías y Tecalli, donde ubicaron al señalado.

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El detenido fue identificado como Adolfo “N”, originario de Hollister, California. Los oficiales le informaron que incurría en una falta prevista en el Artículo 08 inciso C, por lo que sería presentado ante un juez calificador.

Al revisar sus datos y confirmar que tenía nacionalidad estadounidense, los policías establecieron comunicación con autoridades del país vecino. En esa verificación se confirmó que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio, relacionada con hechos ocurridos el pasado 28 de junio en Riverside.

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El hombre de 50 años fue detenido por una falta menor al alterar el orden sin imaginar que descubrirían que era un asesino Foto: SSPM Mexicali, Baja California
El hombre de 50 años fue detenido por una falta menor al alterar el orden sin imaginar que descubrirían que era un asesino Foto: SSPM Mexicali, Baja California

El homicidio en California dejó un muerto y un herido

De acuerdo con la información del caso, el ataque fue atendido el domingo 28 de junio de 2026 a las 00:08 horas en el bloque 98000 de Surfside Avenue, en la comunidad no incorporada de North Shore. Agentes que respondieron a un aviso por asalto con arma mortal localizaron a dos hombres con aparentes heridas de bala.

Uno de ellos murió en el lugar. La víctima fue identificada como Alberto Padron, de 44 años, residente de Mecca, mientras que el segundo hombre, de 43 años, fue trasladado a un hospital local en condición estable.

El tiroteo fue informado poco antes de las 00:10 horas en esa misma cuadra. Tras la atención inicial, la investigación quedó a cargo de la Unidad Central de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Riverside.

Las autoridades estadounidenses identificaron al sospechoso como Adolfo Suárez Lopez y lo consideraban armado y peligroso. Esa búsqueda se mantenía activa hasta su localización en territorio mexicano.

Al descubrir que también tenía nacionalidad estadounidense se reveló que el 28 de junio mató a Alberto Padrón, de 44 años, residente de Mecca, e hirió a un segundo hombre, de 43 años
Al descubrir que también tenía nacionalidad estadounidense se reveló que el 28 de junio mató a Alberto Padrón, de 44 años, residente de Mecca, e hirió a un segundo hombre, de 43 años

Fue entregado en la garita internacional de San Ysidro

Una vez confirmada la orden de aprehensión, el detenido fue trasladado en coordinación con el Instituto Nacional de Migración a la ciudad de Tijuana. Después fue entregado a autoridades estadounidenses en la garita internacional de San Ysidro.

El caso se originó a partir de una intervención de carácter preventivo, no de un operativo focalizado para ubicar al prófugo. La detención se dio cuando agentes municipales atendieron una denuncia por alteración del orden en la vía pública.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali informó que mantiene coordinación y comunicación con autoridades de Estados Unidos. Esa relación, indicó la corporación, forma parte de la estrategia de seguridad y prevención para reducir riesgos entre residentes de ambos lados de la frontera.

La aprehensión también muestra cómo una falta administrativa puede derivar en la identificación de una persona buscada por un delito grave en otro país cuando existe intercambio de información entre corporaciones. En este caso, la revisión de identidad permitió detectar una orden vigente por homicidio.

El hombre arrestado habría sido requerido por hechos ocurridos en una zona del condado de Riverside ubicada en el sur de California. Ahí, la agresión armada dejó a una víctima mortal en el sitio y a un sobreviviente hospitalizado.

La intervención en Mexicali cerró el trayecto inmediato del sospechoso: del reporte ciudadano en Valle de Puebla a la verificación de antecedentes, y de ahí a su traslado a la frontera para quedar bajo custodia de las autoridades que lo reclamaban. La entrega se concretó el mismo día en el cruce de San Ysidro.

  • La Policía Municipal de Mexicali detuvo a Adolfo “N”, de 50 años, buscado en Estados Unidos por un homicidio ocurrido el 28 de junio en Riverside, California.
  • El caso en North Shore dejó un muerto, Alberto Padron, de 44 años, y un hombre de 43 años herido y hospitalizado en condición estable.
  • Tras confirmar la orden de aprehensión, el detenido fue llevado a Tijuana y entregado a autoridades estadounidenses en la garita de San Ysidro.

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