Gala Montes propone pelea entre su mamá y Doña Alegría en un Ring Royale

Pidió a Poncho de Nigris considerar un enfrentamiento; incluso se ofreció a asistir en primera fila y cantar el Himno Nacional

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Gala Montes volvió a llamar la atención por sus declaraciones sobre su mamá, Crista Montes. En esta ocasión, la actriz propuso que su madre se enfrente con Doña Alegría en un Ring Royale y pidió directamente a Poncho de Nigris que contemple la idea para el espectáculo.

Durante una conversación acompañada, Gala reaccionó con entusiasmo ante la posibilidad del combate. La intérprete aseguró que apoyaría a su madre en la pelea y destacó, en tono coloquial, la fuerza que tendría Crista Montes.

“Mi mamá le va a ganar a tu mamá, güey. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá… tiene la mano pesada”, expresó la actriz.

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La propuesta no quedó únicamente en una frase. Gala Montes insistió en que Poncho organizara el enfrentamiento entre su madre y Doña Alegría, al considerar que la pelea podría convertirse en un buen negocio para el formato.

“Pon a Doña Alegría y a mi jefa, por favor, te lo imploro. Te juro que, si pones eso, yo estoy ahí en primera fila”, declaró.

Gala Montes se ofrece a cantar el Himno Nacional

El entusiasmo de Gala Montes por el posible Ring Royale entre Crista Montes y Doña Alegría fue tal que la actriz se ofreció a participar sin solicitar ningún pago. Además de asegurar que estaría presente en primera fila, afirmó que podría interpretar el Himno Nacional antes del enfrentamiento.

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Gala Montes propuso que su mamá, Crista Montes, se enfrente con Doña Alegría en un Ring Royale y aseguró que asistiría en primera fila para apoyarla

“No te cobro un centavo, Poncho, un centavo no te cobro. Yo voy, canto el Himno Nacional, lo que tú quieras”, señaló.

Antes de terminar su intervención, Gala pidió al público hacer llegar la propuesta a Poncho. “Por favor, coméntenle a Poncho eso. Díganle, díganle, díganle”, insistió.

Sus palabras llamaron la atención porque fueron pronunciadas en medio del complicado distanciamiento que mantiene con su madre. En los últimos días, Gala aseguró que Crista Montes acudió a buscarla, una situación que habría provocado preocupación y una fuerte reacción por parte de la actriz.

El conflicto entre Gala Montes y Crista Montes

Gala Montes ha dicho públicamente que no desea mantener ningún tipo de contacto con su madre. En un video reciente, acusó a Crista de acecharla y acosarla, además de pedirle que no se presente en su casa.

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“Mi mamá me está acechando y acosando. En mi vida te quiero ver, mamá, nunca te quiero volver a ver”, declaró la actriz.

Gala también recordó una frase que, según su versión, su padre le habría dicho a Crista cuando se divorciaron: “Tú no te aparezcas en la puerta de mi casa y nos vamos a llevar muy bien”. Posteriormente, la intérprete generó preocupación entre sus seguidores al afirmar: “Así que ya te la sabes, si algo me pasa, fue mi mamá”.

La relación entre Gala Montes y Crista Montes ha estado marcada por enfrentamientos públicos desde hace varios años. La actriz ha hablado anteriormente de presuntos conflictos económicos, laborales y familiares ocurridos durante su infancia y adolescencia, etapa en la que su madre administraba distintos aspectos de su carrera.

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Gala Montes propuso que su mamá, Crista Montes, se enfrente con Doña Alegría en un Ring Royale y aseguró que asistiría en primera fila para apoyarla

La propuesta de Gala Montes causa sorpresa

La idea de enfrentar a Crista Montes con Doña Alegría contrasta con las recientes declaraciones de Gala, quien ha expresado de manera contundente su deseo de permanecer alejada de su madre.

Las palabras de Gala Montes se suman a las controversias que ha protagonizado recientemente. Además del nuevo episodio en el conflicto con su familia, la actriz recibió críticas por defender públicamente su amistad con Eleazar Gómez, quien fue condenado tras la agresión contra su entonces pareja, Tefi Valenzuela.