Adam Copeland revela que la ovación en Arena México fue la más grande que ha tenido en la lucha libre

En el evento de AEW Grand Slam México 2026, la super estrella categoría R hizo explotar la catedral de la lucha libre mexicana con su entrada. (Video: Jesús Beltrán)

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La visita de Adam Copeland, conocido mundialmente como Edge, a la Arena México quedó marcada como uno de los momentos más especiales de su actual etapa como luchador profesional. El canadiense reconoció que la respuesta de los aficionados mexicanos fue extraordinaria y comparó la ovación con una de las más importantes que ha recibido en su carrera.

Copeland, actualmente integrante del roster de AEW, recordó la experiencia durante una conversación retomada en el podcast What Happened When, conducido por Tony Schiavone. Para el veterano luchador, el ruido generado por los aficionados en la llamada Catedral de la Lucha Libre tuvo un significado particular porque se trataba de uno de los escenarios que todavía tenía pendientes antes de poner punto final a su carrera.

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(Foto / Diego Cedrix)

“Es probablemente la mejor (ovación). Cuando regresé al Royal Rumble recibí una ovación igual a esa”, comentó al referirse al recibimiento que tuvo en México.

La comparación no es menor. En enero de 2020, Edge sorprendió al mundo de la lucha libre cuando apareció durante el Royal Rumble y puso fin a una ausencia de aproximadamente nueve años provocada por una lesión en el cuello.

Aquel momento se convirtió en uno de los regresos más emotivos de la historia reciente de WWE y provocó una enorme reacción entre los aficionados presentes. Ahora, varios años después, Copeland considera que la respuesta que recibió en México estuvo al mismo nivel.

Edge regresó al ring de la WWE tras una lesión en el cuello que lo alejó 9 largos años.

Arena México, una cuenta pendiente para Edge

La relación de Adam Copeland con México no comenzó con AEW. El luchador ya había visitado el país anteriormente, pues participó en Live Shows de WWE durante 2008 y 2009, realizados en el Palacio de los Deportes.

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Sin embargo, había una diferencia importante: nunca había tenido la oportunidad de protagonizar un evento televisado desde la Arena México.

Por ello, disputar un combate en el inmueble ubicado en la colonia Doctores representaba uno de esos objetivos que el canadiense todavía quería cumplir antes de retirarse definitivamente.

(Foto: Diego Cedrix)

La oportunidad finalmente llegó de la mano de AEW, compañía que le permitió cumplir ese deseo y presentarse frente a una de las aficiones más apasionadas del mundo de la lucha libre.

El propio Copeland describió la reacción que encontró al pisar el recinto.

“Los fans perdieron la cabeza por completo. Estaba sacudiendo la cabeza como: ¿qué demonios acaba de pasar?”, recordó.

“Soñé con pelear en la Arena México”

El luchador de la AEW agradeció al público mexicano por el gran apoyo en la Arena México. (Video: Jesús Beltrán)

Después de cumplir su combate frente a The Death Riders, Copeland no ocultó la emoción por haber podido cumplir uno de sus objetivos personales.

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El luchador formó equipo con Christian Cage y los Young Bucks y consiguió salir victorioso del enfrentamiento. Pero más allá del resultado deportivo, el significado de haber competido en la Arena México terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más importantes de la noche.

(Foto / Diego Cedrix)

Antes de abandonar el recinto, Adam agradeció públicamente el apoyo que recibió de los aficionados.

“Soñé con pelear en la Arena México. Gracias por hacer realidad ese sueño”, expresó.

(Foto / Diego Cedrix)

A sus 52 años, Copeland atraviesa una etapa diferente de su trayectoria. Después de haber sido una de las principales figuras de WWE durante buena parte de su carrera, ahora disfruta sus últimos años como luchador activo bajo sus propias condiciones.

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Uno de los motivos que influyeron en su decisión de continuar su carrera en AEW fue precisamente la posibilidad de tener mayor libertad para participar en combates con un estilo más cercano al que desea practicar.

El regreso que cambió su carrera

La trayectoria reciente de Copeland comenzó con una de las historias más sorprendentes de WWE. Después de retirarse debido a una lesión cervical, volvió en el Royal Rumble de 2020.

Posteriormente protagonizó rivalidades importantes contra Randy Orton, AJ Styles y Seth Rollins, además de participar en WrestleMania y otras de las principales funciones de la empresa.

En 2021 consiguió ganar nuevamente el Royal Rumble, aunque posteriormente no pudo conquistar el Campeonato Universal en WrestleMania frente a Roman Reigns y Daniel Bryan.

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Su última etapa en WWE terminó con una lucha contra Sheamus en SmackDown el 18 de agosto de 2023.

Ahora, con AEW, Copeland continúa escribiendo los últimos capítulos de su carrera. Y entre ellos ya existe uno que difícilmente olvidará: su esperada lucha en la Arena México y una ovación que, según sus propias palabras, estuvo al nivel de la que recibió cuando regresó después de nueve años de retiro.