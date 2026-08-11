Casi la mitad de los lobos salvajes de Italia tienen genes de perro y los expertos temen por su identidad genética

La hibridación entre lobos y perros se expandió sobre todo en el centro y sur de Italia, a diferencia de lo detectado en la década de 1970 (Magnific)

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En Italia, casi la mitad de los lobos salvajes analizados presentan ascendencia de perro, un dato que encendió la alarma entre científicos que estudian el futuro de esta especie. Según informó BioGraphic, análisis genéticos recientes indican que la hibridación entre estos animales se expandió sobre todo en las regiones central y sur.

El fenómeno marca una diferencia profunda con la situación detectada en la década de 1970, cuando Luigi Boitani, actual presidente de la Iniciativa para Grandes Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Europa, identificó el primer híbrido conocido en el país. Aquel hallazgo aparecía entonces como un hecho aislado; hoy, la dimensión del problema resulta mucho mayor.

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De acuerdo con el reporte de BioGraphic, esa etapa de los años setenta coincidió con un momento de recuperación para los lobos italianos. Tras una fuerte disminución, nuevas leyes y medidas de conservación favorecieron su regreso a zonas de las que habían sido desplazados. Ese retorno ocurrió en un territorio muy distinto al de décadas anteriores, atravesado por la urbanización y con una alta presencia de perros callejeros.

Un estudio basado en cientos de muestras

Casi la mitad de los lobos salvajes analizados en Italia presentan ascendencia de perro, según análisis genéticos recientes (Magnific)

Décadas después, Rita Lorenzini, bióloga y directora del Instituto Zooprofiláctico Experimental de Lacio y Toscana, encabezó un trabajo junto a su equipo para medir la magnitud de esa mezcla genética. La investigación examinó cientos de muestras de ADN tomadas en una amplia franja del territorio italiano, desde Bolonia hasta el extremo sur.

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El estudio analizó material genético de 748 lobos hallados muertos entre 2020 y 2024, además de 26 muestras recolectadas entre 1993 y 2003. El resultado mostró que el 47% eran híbridos, según detalló el artículo.

Los investigadores señalaron que algunos ejemplares provienen de cruces ocurridos hace varias generaciones, mientras que otros responden a ascendencia mixta más reciente, lo que indica que el proceso continúa.

Aunque existen versiones que atribuyen a los híbridos rasgos externos particulares, como un pelaje más oscuro, Paolo Ciucci, biólogo de la Universidad Sapienza de Roma que colaboró en el estudio, afirmó que no existen pruebas científicas sólidas que permitan distinguirlos por su aspecto. Por ese motivo, el análisis genético aparece como la herramienta más confiable.

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El riesgo de una “invasión genética”

El estudio sobre lobos en Italia analizó ADN de 748 ejemplares hallados muertos entre 2020 y 2024 y determinó que el 47% eran híbridos (Magnific)

Ciucci sostuvo que la presencia tan alta de cruces constituye una amenaza para el porvenir de los lobos del país. Según explicó, el depredador que vive dentro de una manada sana y estable en estado salvaje tiene menos probabilidades de reproducirse con un perro callejero, al que suele percibir como competidor o como presa.

La situación cambia cuando la estructura de la manada se rompe y una loba queda aislada en áreas con abundancia de canes sin dueño. En ese contexto, las posibilidades de cruce aumentan; ese proceso preocupa especialmente porque el territorio concentra cerca de 3.300 de los aproximadamente 23.000 lobos de Europa.

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Según Ciucci, los lobos italianos podrían acercarse a un punto de no retorno que los expertos describen como “invasión genética”, una situación en la que el acervo genético original del lobo queda reemplazado de manera irreversible por el de los híbridos. Eso implicaría la desaparición como entidad genética diferenciada.

Diferencias regionales y posible expansión

Los científicos advirtieron que la mezcla genética entre lobos y perros continúa, con ejemplares que provienen de cruces recientes y de varias generaciones atrás (Magnific)

En el norte del país, donde la cantidad de perros callejeros es menor, los híbridos son bastante menos frecuentes que en las regiones central y meridional.

Aun así, Lorenzini advirtió que esa ventaja puede ser transitoria, ya que los lobos recorren largas distancias y podrían terminar mezclándose también con las poblaciones del norte italiano o incluso con otras zonas de Europa.

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Ambas especies mantienen cruces desde que se separaron hace miles de años. En Norteamérica, de hecho, se considera que los lobos grises de pelaje negro descienden de cruces antiguos.

Esas investigaciones incluso sugieren que algunos de esos animales obtuvieron ventajas de esa mezcla. Entre ellas figura una mayor resistencia frente a enfermedades como el moquillo canino y una posible mejor adaptación para la caza en ambientes boscosos. Aun así, Lorenzini remarcó que lo que ocurre en Italia responde a una situación distinta, por la escala y la rapidez con la que avanza.

Impacto ecológico y preocupación científica

Los expertos advirtieron que la expansión de híbridos podría alcanzar el norte de Italia y afectar el valor ecológico, cultural y evolutivo del lobo (Magnific)

La genetista Astrid Vik Stronen, de la Universidad de Liubliana, en Eslovenia, que no participó en la investigación, dijo: “Creo que la principal preocupación es que supondría un riesgo”, ya que los inconvenientes de la hibridación superan los beneficios.

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Ciucci añadió que “la autenticidad del lobo se está perdiendo, con todo su valor cultural, ecológico y evolutivo”. El científico planteó que podrían producirse cambios en la fisiología y el comportamiento, incluidos los modos de caza, la ocupación y defensa del territorio, y las interacciones sociales en los grupos.

Esa pérdida de singularidad biológica también inquieta a Boitani, que mantiene la misma advertencia desde que encontró el primer cruce en la década de 1970. El especialista afirmó: “Estoy apegado a la idea del lobo tal como siempre lo he conocido, soñado y experimentado... [Pero] me opongo a la idea de que, mañana, todos los lobos italianos serán híbridos por naturaleza”.

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