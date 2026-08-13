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Estos son los municipios que se empezarán a reconstruir en el Valle del Cauca tras el terremoto, según la gobernadora: “Vamos a poner techos”

Dilian Francisca Toro explicó que el rescate de sobrevivientes y la reparación de infraestructuras esenciales marcan la primera fase de la respuesta oficial en los municipios más golpeados por el reciente sismo

Dilian Francisca Toro anuncia primeras acciones tras el terremoto que sacudió el norte del Valle del Cauca - crédito Colprensa - @sujarit_ghosh2/X
Dilian Francisca Toro anuncia primeras acciones tras el terremoto que sacudió el norte del Valle del Cauca - crédito Colprensa - @sujarit_ghosh2/X
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La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expuso este jueves 13 de agosto de 2026 durante una entrevista los pasos iniciales para enfrentar las secuelas que dejó el terremoto del lunes 10 de agosto en el norte del departamento, donde varias localidades resultaron seriamente dañadas.

Según Toro, el primer objetivo se centra en salvar vidas y asegurar que ninguna persona permanezca atrapada entre los escombros. La funcionaria declaró que la búsqueda y atención inmediata representan la prioridad frente a la magnitud del desastre.

La mandataria local detalló que, además de los operativos de rescate, las autoridades avanzan en el censo de viviendas, escuelas y hospitales afectados.

“Estamos realizando el censo de las viviendas que colapsaron y de las que sufrieron daños, pero también de las escuelas y hospitales”, explicó Toro en diálogo con Caracol Radio.

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"Solo aquí en el Valle del Cauca nos deben 6 billones de pesos, nos tienen que pagar las EPS para poder lograr que los pacientes tengan la atención con calidad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro - crédito Colprensa
Dilian Francisca Toro detalla el plan de emergencia para responder al terremoto en el Valle - crédito Colprensa

Añadió que el hospital de El Águila quedó completamente destruido y el personal debió trasladar la atención médica a habitaciones cercanas de un hotel. Esta situación refleja el nivel de afectación en la infraestructura básica, que demanda soluciones urgentes.

“Entonces ya nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, en El Cairo, en Argelia y en varios municipios, vamos a empezar ya a poner techos que se cayeron, vamos a ir mejorando viviendas”, afirmó Toro.

Según la información proporcionada por la gobernadora, cinco municipios presentan daños severos y en algunos sectores, como San Pacho y El Toro, las viviendas quedaron inhabitables.

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Toro afirmó que se está trabajando con maquinaria pesada para demoler las estructuras que presentan riesgo de colapso. “La gente no puede quedarse en casas que tienen peligro”, señaló.

Las acciones inmediatas incluyen la instalación de techos y la reparación de aquellas casas que, aunque dañadas, pueden ser habitadas una vez subsanadas las fallas estructurales.

La gobernación enfatizó que el proceso de reconstrucción inicial se llevará a cabo por medio de autoconstrucción, con materiales proporcionados por las autoridades y el apoyo de organizaciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Así se vivió el temblor en la Base Naval del Puerto de Buenaventura - crédito @LuisErnestoGL / X

“Si nos dan los materiales, nosotros trabajamos con el apoyo de los alcaldes y del Sena”, relató la mandataria sobre la disposición de los propios habitantes para participar en la recuperación de sus comunidades. De acuerdo con lo señalado por Toro, la solidaridad local se ha convertido en un pilar fundamental para acelerar la recuperación.

En cuanto a los próximos pasos, la gobernadora indicó que los esfuerzos actuales se concentran en estabilizar la situación habitacional y garantizar que las familias puedan regresar a sus hogares lo antes posible.

El gobierno departamental espera definir en los siguientes días el respaldo que brindará el Gobierno nacional y coordinar la ayuda con los municipios más afectados.

“La gente ya no aguanta más estar en la calle”, manifestó Toro, evidenciando la urgencia de acelerar la entrega de materiales y la habilitación de espacios seguros. La funcionaria realizará una visita a Buenaventura para evaluar en terreno las necesidades de esta zona, que también reportó afectaciones tras el sismo.

Desastres que causó el terremoto en Ronaldillo, Valle del Cauca - crédito @LAMONJACALI/X
Desastres que causó el terremoto en Ronaldillo, Valle del Cauca - crédito @LAMONJACALI/X

Terremoto en Valle del Cauca dejó a El Cairo y Roldanillo entre las zonas más afectadas

El terremoto impactó de forma severa en municipios como Roldanillo, El Cairo y Buenaventura, donde las autoridades y los servicios de emergencia continúan con las labores de evaluación y asistencia.

En El Cairo, cerca del 80% de las viviendas colapsaron, convirtiendo a la localidad en el punto con mayor devastación. Autoridades confirmaron la muerte de dos personas en esta población, que actualmente concentra los mayores esfuerzos de ayuda y atención.

La magnitud de la emergencia llevó a destinar recursos adicionales para socorrer a los habitantes y determinar el estado de las estructuras restantes.

Roldanillo, reconocido por su patrimonio cultural y arquitectónico, también resultó severamente afectado. Más de 1.200 casas sufrieron daños y cientos fueron declaradas pérdida total.

Municipio El Cairo, Valle del Cauca tras terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito @lejandroholguin/X
Municipio El Cairo, Valle del Cauca tras terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito @lejandroholguin/X

Las afectaciones alcanzaron el centro histórico y varios edificios emblemáticos. El alcalde, Jaime Ríos Álvarez, expresó a El Colombiano: “Si nos tiene aquí con vida y no nos pasó nada, es porque tenemos que salir adelante”, reflejando el ánimo de la población tras la tragedia.

En Buenaventura, la magnitud del desastre llevó a declarar la calamidad pública. El número de fallecidos ascendió a 16, mientras que los deslizamientos y rutas cerradas complicaron el suministro de insumos básicos y la movilidad. La red hospitalaria opera al límite.

Otras localidades como El Águila y Argelia sufrieron daños graves en hospitales y edificios públicos, obligando a solicitar hospitales de campaña.

En Sevilla, el sismo provocó tres muertes y daños de consideración. Calima El Darién lamentó la pérdida de cuatro menores de edad. En Buga se registraron tres víctimas fatales y 38 heridos, mientras que Zarzal y La Unión reportaron muertes y daños en viviendas e infraestructuras, incluido el colapso de un puente clave para la movilidad local.

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