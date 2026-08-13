Alcalde Álex Char anunció que utilidades del circuito del Gran Malecón irán a las víctimas del terremoto: competirán Juan Pablo y Sebastián Montoya

Alejandro Char anunció que las utilidades del Circuito Pony Malta del 16 de agosto se destinarán a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Alcaldía de Barranquilla

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El alcalde de Barranquilla Alejandro Char anunció que las utilidades del Circuito Pony Malta que se correrá en la ciudad el domingo 16 de agosto serán destinadas a las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, una decisión tomada junto con el equipo de Juan Pablo Montoya y Bavaria que le añade un fin solidario a una jornada prevista para convertir al Gran Malecón en el centro del automovilismo nacional.

La carrera espera la asistencia de 10.000 personas desde las 9:30 a. m. en este sector turístico emblemático de la “arenosa”.

Char difundió la decisión en su cuenta de X. El mandatario escribió: “¡Este domingo, el Circuito Pony Malta nos une por quienes más nos necesitan! Hemos conversado con el equipo de Juan Pablo Montoya y Bavaria y tomamos una decisión: las utilidades que se generen en la carrera del Gran Malecón serán destinadas a apoyar a las familias afectadas por la tragedia que vive el país. ¡Estamos con nuestros hermanos colombianos!”.

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Char informó en X que la decisión sobre el Circuito Pony Malta fue acordada con el equipo de Juan Pablo Montoya y Bavaria para apoyar a los damnificados del terremoto - crédito @AlejandroChar/X

El momento central de la programación será el duelo “Montoya vs. Montoya”, en el que Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya competirán en un formato tipo Race of Champions a bordo de dos BMW M340i idénticos. Esos vehículos pueden alcanzar los 250 km/h.

El expiloto colombiano estará acompañado por su hijo, actual piloto de Fórmula 2. La agenda también incluye una exhibición del IndyCar con el que Juan Pablo Montoya ganó las 500 Millas de Indianápolis en 2000 y del auto de Fórmula 2 de Sebastián.

Montoya explicó el sentido de su presencia en la jornada con estas palabras: “Me hace muy feliz poder compartir con la gente en Colombia una parte de la historia del automovilismo: desde los carros con los que competí hasta los que hoy impulsan el camino de Sebastián”.

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El Gran Malecón concentrará exhibiciones, autos históricos y un concierto

El evento central del Circuito Pony Malta será la competencia entre Juan Pablo y su hijo Sebastián Montoya - crédito @prema_team/Instagram

Entre los autos anunciados figuran un Porsche 356 America Roadster de 1954, un Ferrari 328 GTS, Chevrolet Corvette de 1957 y 1958 y un Ford Mustang Fastback de 1966. También participarán Pablo Montoya y Diego Montoya, que volverán a la pista con carros de montaña.

En el denominado Museo Pony se exhibirá el Williams FW25 con el que Juan Pablo Montoya compitió en la Fórmula 1 en 2003, temporada en la que logró victorias en los Grandes Premios de Mónaco y Alemania y terminó tercero en el campeonato mundial de pilotos con nueve podios.

Sebastián Montoya dijo que está listo para correr contra su padre en Barranquilla

Sebastián Montoya dijo que está listo para enfrentar a Juan Pablo Montoya el 16 de agosto de 2026 en Barranquilla - crédito Prema Racing

El piloto de Fórmula 2 Sebastián Montoya dijo que está listo para competir contra su padre, Juan Pablo Montoya, el domingo 16 de agosto de 2026 en el Gran Malecón de Barranquilla, en el duelo “Montoya vs. Montoya” del Circuito Pony Malta.

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La prueba central será un mano a mano en formato de persecución y contrarreloj, inspirado en el concepto de la Race of Champions, según la organización del evento. El cara a cara se correrá en un trazado urbano montado en la Costa Caribe.

Durante el Press Day, Sebastián explicó el enfoque con el que afronta el reto: “Como dijo mi papá, nosotros somos muy competitivos. Es también pasarla bien y mostrarle a la gente un poco lo que podemos hacer y disfrutar. Va a ser algo muy emocionante, no solo para nosotros sino para el resto de gente que va a estar”.

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Juan Pablo, expiloto de Fórmula 1 e IndyCar, subrayó el carácter del evento y la particularidad de competir con su hijo ante el público: “Este evento es muy especial porque no solo vamos a vivir el automovilismo de cerca, sino que también vamos a ver un momento único: competir con mi hijo en una contrarreloj frente a todo el país”.

El duelo llega con Sebastián en la temporada 2026 de la Fórmula 2 con Prema Racing, mientras su padre aportará la experiencia de una carrera con triunfos en las 24 Horas de Daytona, las 500 Millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco.

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