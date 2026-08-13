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‘Influencer’ guatemalteca generó polémica en Colombia por particular publicación en redes sobre el terremoto: “Tengo un montón de mensajes de mis seguidores”

Según las redes sociales, la mujer fue egoísta al centrar la tragedia en ella cuando ni siquiera estaba en el país

El testimonio de Allisson Valdez, influencer guatemalteca que abandonó Colombia horas antes del reciente terremoto de 7,4, desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales, luego de que compartiera su reacción ante la tragedia en un video que posteriormente eliminó - crédito allissonvaldez14 / TikTok

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El sismo de 7,4 grados que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto generó conmoción no solo por su fuerza, sino también por las reacciones en redes sociales. Entre los testimonios más comentados estuvo el de Allisson Valdez, una influencer guatemalteca, quien relató en un video su experiencia tras abandonar el país justo antes del movimiento telúrico.

“Estoy sorprendida. Me estoy enterando por las noticias lo que pasó ayer en Colombia. Hubo un terremoto creo que de 7,4 de magnitud. Y de verdad, ay, les prometo, estaba viendo, mi piel se me ponía chinita, reflexionando un montón, mi cabeza”, expresó Valdez en el video que luego eliminó de su cuenta de TikTok.

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La joven detalló que había estado en Colombia hasta el mismo día de la tragedia. “Yo estaba ayer allí, estaba ayer y ayer pasó ese... me muero, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago en esa situación? Yo soy una persona que ha aprendido a mantener la calma, pero de verdad, qué paranoia, qué miedo”, continuó.

La reacción de Allisson Valdez tras salir de Colombia antes del terremoto de 7,4 provocó controversia y críticas en redes sociales, luego de que compartiera su testimonio en un video ahora eliminado -crédito allissonvaldez14 / TikTok
La reacción de Allisson Valdez tras salir de Colombia antes del terremoto de 7,4 provocó controversia y críticas en redes sociales, luego de que compartiera su testimonio en un video ahora eliminado -crédito allissonvaldez14 / TikTok

Según sus palabras, regresó a Guatemala la tarde del lunes tras una escala en El Salvador, lo que la llevó a agradecer a quienes se preocuparon por ella: “Les prometo que tengo un montón de mensajes de mis seguidores al pendiente de mí y eso no tiene precio”.

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La influencer concluyó su mensaje solidarizándose con las víctimas: “Nos compadecemos también por nuestros hermanos colombianos, que Dios los bendiga y que los tenga con bien y que puedan, pues resistir estas catástrofes naturales”.

El relato de Valdez, centrado en su propia experiencia, generó críticas y burlas en redes sociales. Comentarios como “Hubieras aguantado en Colombia un poquitito más de tiempo!”, “Colombianos les juro que no todos los guatemaltecos somos así” y “Lady terremoto” reflejaron el malestar de varios usuarios ante lo que consideraron una actitud egocéntrica.

273 personas han fallecido tras el terremoto - crédito Reuters
273 personas han fallecido tras el terremoto - crédito Reuters

Según sus seguidores, ella buscaba simplemente expresar gratitud por no haber sufrido daños personales y agradecer a Dios por lo afortunada que fue. No obstante, la mayoría de los mensajes recibidos insisten en que el tono elegido no fue el adecuado, llegando a interpretar la publicación como una burla hacia la tragedia que atraviesa Colombia.

La controversia se amplificó con la aparición de numerosos memes que ironizan sobre el incidente. Muchos la han llamado Lady terremoto y otros creadores de contenido la han criticado mediante algunos videos, no obstante la joven aún no ha expresado ningún tipo de comentario o disculpa sobre su contenido.

Según cifras recientes reveladas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, catorce departamentos y 414 municipios resultaron afectados, con un saldo de 97.515 personas impactadas y 40.753 familias que vieron alterada su vida cotidiana.

Varios países han ofrecido ayuda a Colombia tras el terremoto - crédito Secretaría de Prensa de la Presidencia
Varios países han ofrecido ayuda a Colombia tras el terremoto - crédito Secretaría de Prensa de la Presidencia

La tragedia se refleja claramente en las cifras de víctimas: 273 personas perdieron la vida, mientras que 3.826 sufrieron heridas y 348 lograron ser rescatadas gracias a los operativos de emergencia desplegados. Las viviendas también sufrieron daños de consideración, con 75.654 casas averiadas y 12.563 totalmente destruidas. El colapso de 172 edificios agravó la situación habitacional.

Las afectaciones se extendieron a la infraestructura básica. El recuento incluye 217 centros de salud y 2.206 establecimientos educativos dañados, además de 825 centros comunitarios afectados. Las comunicaciones y movilidad se vieron comprometidas por la destrucción de 226 vías, 24 puentes vehiculares y 8 peatonales. También hubo perjuicios en 71 acueductos y cinco aeropuertos.

El impacto humano fue especialmente severo en Valle del Cauca, donde fallecieron 148 personas, seguido por Risaralda y Chocó. Por su parte, Guatemala ofreció ayuda humanitaria, con su Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en contacto con las autoridades colombianas, por el momento no se ha concretado la colaboración entre estos dos países.

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