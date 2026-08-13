Ucrania y Rusia intercambiaron restos de 275 militares muertos en la guerra

Intercambio de cuerpos entre Rusia y Ucrania. (Crédito de la imagen: TASS vía ZUMA Press)

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Rusia y Ucrania intercambiaron cuerpos de soldados caídos el jueves, en una de las pocas áreas de cooperación entre las partes en conflicto.

“Los cuerpos de 261 personas fallecidas han sido devueltos a Ucrania, los cuales, según la parte rusa, pertenecen a militares ucranianos”, declaró el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania.

Kiev ha acusado previamente a Rusia de incluir restos de civiles y soldados rusos en los intercambios.

Citando a un legislador ruso, el medio de comunicación RBC también informó que Moscú entregó 261 cuerpos, mientras que Ucrania transfirió 24.

El intercambio de cuerpos y prisioneros de guerra capturados son algunas de las pocas áreas en las que ambas partes llevan a cabo diplomacia y alcanzan acuerdos, más de cuatro años después de la invasión rusa.

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“Como resultado de medidas de repatriación, fueron retornados a Ucrania los cuerpos de 261 muertos que, según la parte rusa, pertenecen a soldados ucranianos”, dijo el organismo a través de un comunicado en su página web.

El diario ruso RBC había adelantado el intercambio citando a un diputado ruso que es representante de cuestiones de la Operación Militar Especial (como denomina el bando ruso a la guerra de Ucrania librada desde 2022), Shamsail Saralíev.

La última vez que ambos bandos intercambiaron cadáveres fue el 16 de julio, cuando los ucranianos entregaron 31 cuerpos a cambio de los 501 que entregaron los rusos.

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Tras la paralización de las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto a finales de febrero de este año -cuando Estados Unidos, parte mediadora, pasó a centrarse en la guerra de Irán- Rusia y Ucrania únicamente han continuado sus contactos diplomáticos en el aspecto humanitario.

Ello incluye los intercambios de cadáveres en el frente y la devolución de niños que fueron separados de sus familias por culpa de la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. REUTERS/Marko Djurica

Una vez más, Rusia es quien ha entregado mayor número de cadáveres, en esta ocasión 261 por los 24 que Ucrania ha proporcionado, según han confirmado las dos partes.

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El lugar donde se ha producido el intercambio no se ha precisado, si bien suelen realizarse en territorio bielorruso. Asimismo, ha vuelto contar con la presencia y la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Entretanto, al menos cinco personas han muerto, cuatro de ellas expertos en desactivación de explosivos, como consecuencia de una explosión en el marco de los trabajos para intentar neutralizar un misil ucraniano, según ha anunciado el gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev.

El gobernador de la ciudad --ubicada en la península de Crimea, anexionada por Rusia-- ha detallado que cuatro técnicos de pirotecnia del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia y un guardia de seguridad han muerto al detonar la munición.

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“Nuestros hombres estaban inspeccionando la zona tras un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. El arma enemiga detonó mientras los especialistas realizaban su tarea principal y más peligrosa: despejar nuestro territorio de proyectiles mortíferos y proteger la ciudad y a sus habitantes”, ha lamentado en sus redes sociales.

El Ejército ucraniano lanzó en la noche de este jueves un ataque masivo contra la ciudad de Sebastopol que interrumpió el suministro eléctrico durante varias horas, si bien las autoridades han logrado restablecer la red a primera hora de la mañana.

(Con información de agencias)