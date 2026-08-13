La bajante del agua dejó al descubierto restos del Puente de Constantino

La bajante del río Danubio dejó al descubierto en agosto de 2026 parte de los cimientos del Puente de Constantino (REUTERS)

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Una bajante extraordinaria del río Danubio dejó al descubierto en agosto de 2026 parte de los cimientos del Puente de Constantino, una obra inaugurada en el año 328 por orden del emperador Constantino I. Los restos emergieron cerca de Gigen, en el norte de Bulgaria, y permitieron a especialistas volver a documentar una estructura que suele permanecer sumergida entre las actuales Bulgaria y Rumania.

El episodio llamó la atención por el tamaño del puente y el clima que permitió verlo de nuevo. El nivel del Danubio bajó tras semanas de calor intenso y sequía en varias zonas de Europa. Arqueólogos del Museo Histórico Regional de Pleven registraron los restos visibles con drones, marcaron el recorrido de los cimientos y evaluaron su estado.

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El hallazgo no fue un descubrimiento nuevo, ya que la ubicación general del puente es conocida y antes se había estudiado. Lo inusual fue ver sectores que normalmente cubre el agua. Esta exposición temporal aporta datos para estudiar el sitio y el comportamiento histórico del río.

Una obra clave en la frontera del Imperio romano

El Puente de Constantino unía Ulpia Oescus, en la ribera sur del Danubio, con Sucidava, en la margen norte. El cruce se encontraba en una zona de fuerte valor militar y logístico para el Imperio romano, ya que el Danubio funcionó durante largos períodos como una frontera estratégica. Un puente permanente en ese punto permitía acelerar el paso de tropas, animales, armamento y provisiones hacia los territorios ubicados al norte del río.

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De acuerdo con la información histórica reunida por Treccani, Constantino promovió una política de refuerzo de la infraestructura militar en el área danubiana y llevó esa estrategia a uno de sus puntos más altos con la construcción del puente entre Oescus y Sucidava. La obra se inscribió en el esfuerzo del emperador por sostener la presencia romana en regiones vinculadas con la antigua Dacia y por asegurar la comunicación entre fortalezas y rutas imperiales.

Las dimensiones del puente explican el interés que aún despierta. Las estimaciones más citadas le atribuyen unos 2.434 metros de longitud total, con más de 1.100 metros sobre el lecho del Danubio, lo que lo ubica entre los puentes fluviales más extensos de la Antigüedad. Parte de la estructura se apoyaba en elementos de gran solidez, mientras que otros tramos habrían incorporado madera en la superestructura.

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La figura de Constantino I, emperador entre 306 y 337, también amplifica el peso histórico del sitio. Según Treccani, su gobierno estuvo marcado por reformas de alcance imperial y por la fundación de Constantinopla, sobre el antiguo emplazamiento de Bizancio. En ese marco, el puente sobre el Danubio aparece como una pieza de una política más amplia de reorganización militar, territorial y administrativa.

La exposición temporal de los cimientos del Puente de Constantino aportó nuevos datos sobre un sitio arqueológico del Danubio ya conocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puente de vida breve que volvió a ofrecer pistas

A pesar de su escala, la vida útil del puente habría sido limitada. Los estudios históricos sostienen que dejó de funcionar pocas décadas después de su inauguración y que pudo quedar destruido en gran medida hacia el año 367. Una referencia frecuente en esa reconstrucción remite a la campaña del emperador Valente contra los godos: para cruzar el Danubio utilizó un puente de embarcaciones, una señal de que la gran obra fija atribuida a Constantino ya no estaba operativa en condiciones normales.

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Con el paso de los siglos, el río cubrió buena parte de los restos con agua y sedimentos. Esa situación convirtió a cada bajante pronunciada en una oportunidad excepcional para la investigación arqueológica. En agosto de 2026, el descenso del nivel del Danubio permitió que parte de los cimientos quedara visible cerca de Gigen. Los especialistas aprovecharon ese lapso breve para tomar imágenes aéreas, seguir la línea de las bases conservadas y obtener información sobre su distribución.

El interés científico no se limita a la arquitectura del puente. El examen de los restos también puede aportar datos sobre las transformaciones del paisaje fluvial en cerca de 1.700 años. La comparación entre la ubicación de las estructuras antiguas y el cauce actual ofrece indicios sobre desplazamientos, erosión y acumulación de sedimentos en este sector del Danubio.

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Tras la restauración parcial del puente, recobró importancia la infraestructura romana en ese río. Hace más de dos siglos se construyó el Puente de Trajano, que mostró el valor de la ingeniería en el control y expansión territorial.