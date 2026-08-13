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Contundente respuesta de Takaichi a la visita de Putin a las islas Kuriles en un buque de guerra: “Son parte de Japón”

La primera ministra nipona dijo que evalúa “medidas apropiadas” tras la provocación del mandatario ruso en los llamados “Territorios del Norte”. El archipiélago fue ocupado por Moscú en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y ambos países nunca firmaron la paz

La primera ministra de Japón "protesta enérgicamente" por la visita de Putin a la isla en disputa
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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, protestó este jueves por la reciente visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Iturup, una isla reclamada por Japón en el extremo de la cadena de las Kuriles, cerca de la isla de Hokkaido. Putin realizó el jueves su primera visita a la isla en disputa, conocida como “Etorofu” en japonés, según informaron medios estatales rusos.

“Como Gobierno de Japón, hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la parte rusa que el presidente se abstenga de visitar los Territorios del Norte. Sin embargo, protestamos enérgicamente por la visita del presidente Putin a la isla de Etorofu (Iturup) hoy”, declaró Takaichi ante la prensa, en un comunicado emitido desde su residencia.

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Putin abordó el crucero misilístico “Varyag” y observó ejercicios militares (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
Putin abordó el crucero misilístico “Varyag” y observó ejercicios militares (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
La puesta en escena incluyó al mandatario vestido con ropa de marineros de la Armada rusa (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
La puesta en escena incluyó al mandatario vestido con ropa de marineros de la Armada rusa (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

“Absolutamente inaceptable”

La primera ministra fue categórica al calificar el hecho: “Los Territorios del Norte son parte inherente del territorio de Japón, tanto histórica como jurídicamente, bajo el derecho internacional. Esta última visita a la isla de Etorofu por parte del actual presidente de Rusia va en contra de la posición constante de Japón respecto a los Territorios del Norte. Además, hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable”.

Takaichi también advirtió sobre el impacto de la visita en el ya deteriorado vínculo bilateral: “Tras la invasión rusa a Ucrania, la relación entre Japón y Rusia atraviesa una situación difícil. Aún en esas circunstancias, Japón ha hecho todos los esfuerzos posibles [por mejorar la relación]. Sin embargo, esta visita solo profundizará el sentimiento negativo hacia Rusia en Japón y dificultará la reconstrucción del vínculo a largo plazo”.

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La mandataria remarcó además la dimensión humanitaria del reclamo territorial: “Para Japón, las cuestiones vinculadas a los Territorios del Norte, en particular las relacionadas con ex residentes de las islas que visitan las tumbas de sus familiares, son asuntos humanitarios. Por eso hemos mantenido canales de diálogo abiertos y continuamos abordando estos temas a través de conversaciones. Pero la situación actual es extremadamente lamentable. En cuanto a nuestra respuesta futura, el Gobierno considerará cuidadosamente las medidas apropiadas”.

Una visita con fuerte carga simbólica y militar

El jefe del Kremlin le dijo a los marineros rusos de la región que están en un frente similar al de Ucrania

Putin visitó el jueves una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela en Iturup, y se reunió brevemente con residentes y con el gobernador de la región rusa de Sajalín, Valery Limarenko. La visita se produjo después de que el mandatario ruso hiciera escala en Sajalín, donde presenció ejercicios de la Flota del Pacífico a bordo del crucero portamisiles Varyag y advirtió que Moscú respondería de forma “simétrica” si gobiernos europeos avanzan con la confiscación de buques mercantes rusos, una amenaza que, dijo, podría concretarse “donde Rusia lo considere necesario”.

Japón reclama las cuatro islas más meridionales del archipiélago de las Kuriles, a las que llama Territorios del Norte. La disputa se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética tomó control de las islas, y desde entonces ha impedido que Moscú y Tokio firmen un tratado de paz formal.

Vista de la isla Kunashiri, una de las cuatro islas que Rusia llama Kuriles del Sur y Japón considera parte de sus Territorios del Norte (REUTERS/Kyodo/Archivo)
Vista de la isla Kunashiri, una de las cuatro islas que Rusia llama Kuriles del Sur y Japón considera parte de sus Territorios del Norte (REUTERS/Kyodo/Archivo)

Japón ya había protestado en 2021 por una visita a la zona del entonces primer ministro ruso Mikhail Mishustin, y en las últimas décadas los contactos diplomáticos entre ambos países no lograron destrabar el conflicto territorial, mientras el Kremlin reforzó su presencia militar en el archipiélago.

Un contexto regional tenso

La protesta japonesa se produjo además horas después de que Corea del Norte, aliada de Rusia, lanzara el miércoles un misil balístico hacia aguas al este de la península coreana, días antes del inicio de ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington que Pyongyang denuncia habitualmente. El episodio se suma a una serie de gestos de asertividad militar en la región, en momentos en que Rusia también enfrenta presión creciente de la Unión Europea sobre su llamada flota en la sombra, con sanciones ampliadas contra cientos de barcos y la retención de algunas embarcaciones y tripulaciones para inspecciones.

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