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Guardar el cepillo de dientes mojado: el mal hábito que favorece las bacterias

La humedad retenida en tu cepillo de dientes podría convertirlo en un reservorio de bacterias

Infografía sobre cepillos de dientes y bacterias, muestra un cepillo mojado, microbios, fundas, un calendario y los logos de ADA, CDC y NHS.
Secar el cepillo dental previene bacterias y evita riesgos para la salud bucal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La práctica de guardar el cepillo de dientes mojado en ambientes cerrados es un hábito extendido que, según organismos de referencia como la American Dental Association (ADA), los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y el National Health Service (NHS) del Reino Unido, favorece la proliferación de bacterias en las cerdas.

Las instituciones coinciden en que, tras cada uso, el cepillo debe enjuagarse bien, escurrirse y dejarse secar al aire en posición vertical, sin cubrirlo ni almacenarlo en recipientes herméticos.

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Esta recomendación responde a resultados de estudios microbiológicos realizados en adultos sanos, que muestran que la humedad retenida facilita la formación de biopelículas bacterianas, elevando la carga microbiana y, potencialmente, el riesgo de transmisión de microorganismos.

Secado al aire y almacenamiento vertical

La ADA indica que el cepillo debe enjuagarse bajo el grifo luego de cada uso, sacudirse para expulsar el exceso de agua y colocarse en posición vertical, permitiendo que el aire circule entre las cerdas.

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Esta asociación desaconseja el uso permanente de fundas o recipientes cerrados porque la humedad atrapada favorece el crecimiento de bacterias y dificulta el secado completo.

Además, recomienda evitar que los cabezales de distintos cepillos se toquen para limitar la transferencia de microorganismos entre ellos.

Aunque la ADA reconoce que los cepillos pueden albergar bacterias provenientes tanto de la boca como del entorno del baño, aclara que no existe evidencia concluyente de que esto cause enfermedad en personas sanas de forma sistemática.

Sin embargo, la asociación insiste en que el secado al aire y la sustitución periódica del cepillo, idealmente cada tres o cuatro meses o tras enfermedades infecciosas, son medidas suficientes para mantener una higiene adecuada y reducir riesgos innecesarios.

Cepillo de dientes
Se recomienda evitar que los cabezales de distintos cepillos se toquen para limitar la transferencia de microorganismos entre ellos. (IA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar ambientes húmedos y contacto entre cabezales

El CDC respalda la importancia de permitir que el cepillo se seque al aire, subrayando que los ambientes húmedos y cerrados prolongan la supervivencia de bacterias.

En cuanto a la desinfección, el CDC no recomienda sumergir cepillos en productos químicos ni utilizar dispositivos sanitizadores de forma rutinaria, advirtiendo que estas prácticas no ofrecen un beneficio comprobado y pueden incluso dañar el dispositivo.

En el entorno familiar, el CDC aconseja mantener los cepillos separados y en soportes que eviten el contacto entre cabezales, siguiendo la misma lógica de control de infecciones que se aplica en contextos clínicos.

Estas indicaciones, aunque breves, ponen el acento en medidas sencillas y cotidianas que limitan la transferencia de microorganismos y favorecen la conservación del cepillo en condiciones óptimas.

Guía sobre almacenamiento y secado

El NHS del Reino Unido recomienda evitar guardar el cepillo en entornos que dificulten el secado completo, como armarios o cajones cerrados.

La institución británica insiste en no compartir cepillos y en respetar la frecuencia de sustitución, alineando así su postura con la de la ADA y el CDC.

El manual de NHS England para personal sanitario destaca que permitir el secado al aire es fundamental para reducir la carga bacteriana sobre las cerdas, aunque no llegue a esterilizar el cepillo por completo.

Primer plano de una persona aplicando pasta de dientes verde y blanca de un tubo rojo sobre un cepillo de dientes blanco y turquesa.
El NHS del Reino Unido recomienda evitar guardar el cepillo en entornos que dificulten el secado completo, como armarios o cajones cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razón científica: cómo la humedad favorece las bacterias

Los estudios microbiológicos de referencia, citados por instituciones como la ADA, muestran que las cerdas de los cepillos se contaminan rápidamente con bacterias de la boca, la saliva y el entorno.

Cuando el cepillo se guarda mojado y en un espacio cerrado, la humedad facilita la formación de biopelículas: matrices producidas por bacterias que les permiten adherirse firmemente al plástico y resistir el enjuague.

El agua retenida sirve de microambiente donde los microorganismos pueden sobrevivir más de 24 horas, intercambiar material genético y multiplicarse.

El uso de fundas o recipientes herméticos, lejos de proteger el cepillo, aumenta la carga bacteriana, ya que las bacterias existentes encuentran condiciones ideales para persistir y crecer.

En cambio, el secado al aire libre y en posición vertical reduce significativamente la cantidad de bacterias, aunque nunca logra la esterilización completa.

Recomendaciones prácticas y prevención razonable

Las recomendaciones de las instituciones convergen en mensajes concretos: enjuague adecuado, secado al aire en posición vertical, almacenamiento en soportes abiertos y sustitución del cepillo cada tres o cuatro meses, o antes si las cerdas se dañan.

La ADA y el CDC también sugieren evitar el almacenamiento directo junto al inodoro y bajar la tapa antes de la descarga, para minimizar el contacto con aerosoles potencialmente contaminantes.

En situaciones de viaje, se permite el uso de fundas o estuches para transporte, pero se advierte que el cepillo debe ser retirado y secado al aire tan pronto como sea posible en el lugar de destino.

Estas conductas, sencillas y de bajo coste, disminuyen la exposición innecesaria a bacterias y contribuyen a la coherencia de la higiene bucal diaria.

Cómo guardar adecuadamente el cepillo de dientes
Las instituciones coinciden en que, tras cada uso, el cepillo debe enjuagarse bien, escurrirse y dejarse secar al aire en posición vertical, sin cubrirlo ni almacenarlo en recipientes herméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contaminación versus enfermedad: matices y grupos de riesgo

Si bien la contaminación del cepillo está ampliamente documentada, las instituciones insisten en que no existe evidencia directa de que cause enfermedad en la mayoría de las personas sanas.

La boca alberga naturalmente millones de bacterias, y el sistema inmune suele ser suficiente para evitar infecciones por esta ruta.

Sin embargo, en personas inmunodeprimidas, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas, el riesgo teórico de complicaciones es mayor, por lo que se justifica un cumplimiento estricto de las recomendaciones.

Mujer de cabello castaño se cepilla los dientes con cepillo de bambú, espuma en la boca, frente a espejo de marco de madera en un baño con plantas y toallas.
El secado al aire libre y en posición vertical reduce significativamente la cantidad de bacterias, aunque nunca logra la esterilización completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar las pautas de secado al aire y almacenamiento adecuado del cepillo de dientes permite fortalecer la prevención diaria sin depender de métodos extremos ni recurrir a desinfecciones agresivas.

Estas acciones simples, avaladas por instituciones reconocidas, ofrecen una forma eficaz y accesible de cuidar la salud bucal y reducir riesgos innecesarios.

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