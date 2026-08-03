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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 3 de agosto

Se espera que en la jornada de este lunes, México sume medallas en atletismo, basquetbol, tiro deportivo, tenis de mesa y gimnasia artística

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Edson Ramírez
Se espera que en la jornada de este lunes, México sume medallas en atletismo, basquetbol, tiro deportivo, tenis de mesa y gimnasia artística. (CONADE)

La delegación mexicana mantiene el ritmo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 este lunes, con el arranque de pruebas clave como el atletismo en pista y campo.

Además, también se suman finales en disciplinas como basquetbol 3x3, donde se reparten preseas y se definen posiciones en el medallero.

Después de una jornada dominical con pocas preseas, las expectativas apuntan a que los atletas nacionales eleven la cosecha de medallas para acercarse al récord histórico que es de 145 metales dorados y hasta ahora llevan 112.

En pocas líneas:

12:27 hsHoy

Agenda de los mexicanos este lunes 3 de agosto

A continuación, te presentamos la agenda de competencias por medalla que tendrán los mexicanos este lunes 3 de agosto:

Triatlón (Mixtos)

  • 6:00 horas

Tiro deportivo

  • Final Rifle 3 posiciones por equipo femenil: 7:00 horas
  • Final 10 m pistola de aire Mixto: 9:15 horas
  • Final Rifle 3 posiciones por equipo varonil: 9:30 horas
  • Final Rifle 3 posiciones individual varonil: 14:30 horas

Tenis de mesa

  • México vs Cuba Semifinales Femenil: 8:00 horas
  • México vs República Dominicana Varonil: 8:00 horas
  • Final por equipos femenil: 12:00 horas
  • Final por equipos varonil: 14:30 horas

Basquetbol 3 x 3

  • Semifinales: México vs Puerto Rico Varonil: 11:05 horas
  • Final de Bronce (Varonil): 14:45 horas
  • Final de Oro (Varonil): 15:55 horas

Esgrima

  • Finales Florete (Femenil): 13:30 horas
  • Finales Espada (Varonil): 14:00 horas

Gimnasia Artística

  • Finales Subdivisión (Femenil): 13:30 horas

Squash

  • Semifinales Leonel Cárdenas: 10:00 horas
  • Finales Individual Varonil: 16:00 horas

Hockey sobre Pasto

  • Final por el oro: México vs Cuba Femenil a las 12:45 horas

Basquetbol

  • Duelo por la medalla de bronce: México vs Belice Varonil a las 18:30 horas

Atletismo (Finales)

  • Lanzamiento de martillo (Femenil): 14:00 horas
  • Impulso de bala (Varonil): 15:25 horas
  • Salto de altura (Varonil): 16:25 horas
  • Triple salto (Femenil): 16:45 horas
  • 5000 m (Femenil): 16:55 horas
  • 4 x 400 metros relevos mixto: 16:45 horas
  • 100 m (Varonil): 18:05 horas
  • 100 m (Femenil): 18: 15 horas

*Todos los horarios están en tiempo del centro de México.

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