Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 3 de agosto

La delegación mexicana mantiene el ritmo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 este lunes, con el arranque de pruebas clave como el atletismo en pista y campo.
Además, también se suman finales en disciplinas como basquetbol 3x3, donde se reparten preseas y se definen posiciones en el medallero.
Después de una jornada dominical con pocas preseas, las expectativas apuntan a que los atletas nacionales eleven la cosecha de medallas para acercarse al récord histórico que es de 145 metales dorados y hasta ahora llevan 112.
En pocas líneas:
Agenda de los mexicanos este lunes 3 de agosto
A continuación, te presentamos la agenda de competencias por medalla que tendrán los mexicanos este lunes 3 de agosto:
Triatlón (Mixtos)
- 6:00 horas
Tiro deportivo
- Final Rifle 3 posiciones por equipo femenil: 7:00 horas
- Final 10 m pistola de aire Mixto: 9:15 horas
- Final Rifle 3 posiciones por equipo varonil: 9:30 horas
- Final Rifle 3 posiciones individual varonil: 14:30 horas
Tenis de mesa
- México vs Cuba Semifinales Femenil: 8:00 horas
- México vs República Dominicana Varonil: 8:00 horas
- Final por equipos femenil: 12:00 horas
- Final por equipos varonil: 14:30 horas
Basquetbol 3 x 3
- Semifinales: México vs Puerto Rico Varonil: 11:05 horas
- Final de Bronce (Varonil): 14:45 horas
- Final de Oro (Varonil): 15:55 horas
Esgrima
- Finales Florete (Femenil): 13:30 horas
- Finales Espada (Varonil): 14:00 horas
Gimnasia Artística
- Finales Subdivisión (Femenil): 13:30 horas
Squash
- Semifinales Leonel Cárdenas: 10:00 horas
- Finales Individual Varonil: 16:00 horas
Hockey sobre Pasto
- Final por el oro: México vs Cuba Femenil a las 12:45 horas
Basquetbol
- Duelo por la medalla de bronce: México vs Belice Varonil a las 18:30 horas
Atletismo (Finales)
- Lanzamiento de martillo (Femenil): 14:00 horas
- Impulso de bala (Varonil): 15:25 horas
- Salto de altura (Varonil): 16:25 horas
- Triple salto (Femenil): 16:45 horas
- 5000 m (Femenil): 16:55 horas
- 4 x 400 metros relevos mixto: 16:45 horas
- 100 m (Varonil): 18:05 horas
- 100 m (Femenil): 18: 15 horas
*Todos los horarios están en tiempo del centro de México.