Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 3 de agosto

Se espera que en la jornada de este lunes, México sume medallas en atletismo, basquetbol, tiro deportivo, tenis de mesa y gimnasia artística. (CONADE)

La delegación mexicana mantiene el ritmo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 este lunes, con el arranque de pruebas clave como el atletismo en pista y campo.

Además, también se suman finales en disciplinas como basquetbol 3x3, donde se reparten preseas y se definen posiciones en el medallero.

Después de una jornada dominical con pocas preseas, las expectativas apuntan a que los atletas nacionales eleven la cosecha de medallas para acercarse al récord histórico que es de 145 metales dorados y hasta ahora llevan 112.