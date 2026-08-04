La Alcaldía de Bogotá abrió 1.395 vacantes laborales, con y sin experiencia, en la primera semana de agosto: estos son los perfiles

La Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico informaron que 838 puestos no piden experiencia y priorizan a mujeres, jóvenes, mayores de 50 y personas con discapacidad - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Guardar

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en alianza con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y empresas del sector privado, anunció la apertura de 1.395 vacantes laborales para la primera semana de agosto, en una convocatoria que destaca por facilitar el acceso al empleo formal para personas sin experiencia.

De las oportunidades ofertadas, 838 plazas —seis de cada diez— no exigen experiencia previa, lo que amplía el panorama para jóvenes, mujeres, personas mayores y población con discapacidad interesada en ingresar o reingresar al mercado laboral.

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, subrayó que “el mercado laboral está abriendo más oportunidades para el talento, incluso sin exigir experiencia previa. Existe una alta demanda de perfiles asociados al servicio al cliente y a oficios técnicos especializados, lo que refleja que las empresas continúan buscando talento para responder a las necesidades de sectores estratégicos de la economía de la ciudad”.

PUBLICIDAD

Oportunidades para todos los perfiles

La convocatoria incluye plazas para asesores de call center, técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC, técnicos en control e instrumentación, técnicos de redes contra incendio, auxiliares de bodega, auxiliares eléctricos, ayudantes de obra, auxiliares de tráfico, agentes de servicio al cliente y bacteriólogos, entre otros cargos.

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que el mercado laboral en Bogotá demanda perfiles de servicio al cliente y oficios técnicos especializados - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Las vacantes abarcan sectores como servicio al cliente, infraestructura, construcción, mantenimiento técnico, logística, salud y comercio. El proceso mantiene un enfoque diferencial e incluyente:

1.298 vacantes priorizan la participación de mujeres.

1.176 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años.

124 incluyen oportunidades para mayores de 50 años.

95 están abiertas a personas con discapacidad.

Una misma vacante puede beneficiar a más de un grupo poblacional, ya que los criterios no son excluyentes.

Convocatoria especial: Metro de Bogotá

Dentro de la oferta laboral, Metro Línea 1 abrió una convocatoria para vincular aproximadamente 180 personas en cargos fundamentales para la futura operación del sistema. La oferta, que cierra inscripciones el lunes 4 de mayo de 2026, está dirigida principalmente a bachilleres —muchos sin experiencia—, técnicos y tecnólogos, que podrán desempeñarse como auxiliares de estación, conductores de tren, controladores de comunicaciones, energía, mantenimiento, operación ferroviaria y centro de seguridad.

PUBLICIDAD

Para postularse, los aspirantes deben tener su hoja de vida actualizada en formato PDF y cargarla en el enlace habilitado por la entidad. Es clave consultar los requisitos específicos de cada perfil y diligenciar el registro dentro de los plazos establecidos.

Las vacantes en Bogotá cubren cargos como asesores de call center, técnicos electricistas, auxiliares de bodega, ayudantes de obra y bacteriólogos - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La vacante en el Metro de Bogotá son:

Auxiliar de estación : bachiller, sin experiencia

Conductor de tren : bachiller, sin experiencia

Controlador de comunicacione s: bachiller, deseable experiencia en call center

Controlador de energía : tecnologo en electromecanica o tecnólogo eléctrico, deseable experiencia en subestaciones de energía

Controlador de mantenimiento : tecnico en mantenimiento industrial, electromecanica o tecnico en mecanica industrial, deseable experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Controlador de operador ferroviaria : tecnólogo en gestión de transporte o tecnólogo en gestión logística, deseable experiencia en programación de servicio y seguimiento en tiempo real de la operación

Controlador de centro de seguridad: bachiller, deseable experiencia en monitoreo de cámaras de seguridad CCTV.

Cómo acceder a las vacantes y canales de información

Las personas interesadas en participar en la oferta laboral pueden consultar los detalles y requisitos de las vacantes vigentes a través de las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde se publican de forma permanente nuevas oportunidades y se anuncian jornadas de intermediación y ferias de empleo.

PUBLICIDAD

Sectores estratégicos y perfiles demandados

El análisis de la oferta revela que los sectores con mayor dinamismo en la capital son el servicio al cliente, la construcción, la infraestructura, la logística y la salud. La alta demanda de asesores de call center y técnicos especializados responde a la modernización de los servicios urbanos y a la expansión de la infraestructura pública y privada.

Metro Línea 1 de Bogotá abrió una convocatoria para cerca de 180 personas en cargos clave para la futura operación del sistema - crédito Alcaldía de Bogotá

Por otro lado, las empresas valoran cada vez más la diversidad y la inclusión, priorizando la participación de mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años y personas con discapacidad, en línea con las políticas de equidad y responsabilidad social de la ciudad.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para los aspirantes

La Secretaría de Desarrollo Económico recomienda a los interesados:

Mantener actualizada su hoja de vida.

Revisar frecuentemente los canales oficiales de empleo.

Aprovechar los procesos de formación ofrecidos por la administración.

Postularse solo a vacantes que se ajusten a su perfil y expectativas.