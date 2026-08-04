México
Agregar Infobae enGoogle

La UNAM anunciará este martes la fecha del nuevo examen de ingreso a licenciatura

La institución habilitará sedes foráneas para aplicar el examen de control y publicará este martes las fechas y lugares

UNAM prepara examen de control para validar resultados de admisión. (UNAM)
UNAM prepara examen de control para validar resultados de admisión. (UNAM)
Guardar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este martes 4 de agosto dará a conocer las fechas, sedes y el procedimiento oficial para la aplicación del examen de control dirigido a un grupo de aspirantes a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1.

La decisión fue tomada durante una reunión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, en seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de ingreso, luego de que se detectaran irregularidades en el examen de admisión aplicado por primera vez en línea.

PUBLICIDAD

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario general, Javier de la Fuente, a mantenerse en sesión permanente con las autoridades universitarias para coordinar las acciones relacionadas con las reinscripciones y la implementación de esta evaluación.

Leonardo Lomelí instruye coordinación para implementar examen de control a aspirantes. (UNAM)
Leonardo Lomelí instruye coordinación para implementar examen de control a aspirantes. (UNAM)

La UNAM busca mantener el inicio de clases para el 31 de agosto

Entre los principales acuerdos alcanzados por las autoridades universitarias destaca el objetivo de que las y los estudiantes de nuevo ingreso comiencen clases el lunes 31 de agosto de 2026, tanto quienes acceden mediante pase reglamentado como quienes participan por concurso de selección.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Universidad anunció que fortalecerá y agilizará los procesos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de los alumnos de primer ingreso, con el propósito de reducir afectaciones derivadas de la revisión extraordinaria del proceso de admisión.

Pese a la polémica con el examen de admisión, la UNAM no modificará su calendario escolar. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro
UNAM mantiene como objetivo iniciar clases de nuevo ingreso el 31 de agosto. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Examen de control será presencial y también habrá sedes fuera de la Ciudad de México

Como parte de las medidas aprobadas, la UNAM habilitará sedes foráneas además de la Ciudad de México para aplicar el examen de control de manera presencial, con el fin de facilitar la participación de aspirantes que residen en otras entidades del país.

Entre los acuerdos anunciados por la Universidad destacan:

  • Publicar el 4 de agosto las fechas, sedes y procedimiento oficial del examen de control.
  • Habilitar sedes presenciales en la Ciudad de México y otros estados.
  • Agilizar la entrega de documentos y las inscripciones de primer ingreso.
  • Mantener como objetivo el inicio de clases de nuevo ingreso el 31 de agosto de 2026.
  • Reanudar las actividades para estudiantes que ya cursan licenciatura el próximo 17 de agosto.
Un hombre sostiene un portapapeles con un documento mientras está rodeado por personas con cámaras fotográficas y teléfonos móviles frente a la Biblioteca Central de la UNAM
Examen de control de la UNAM será presencial y tendrá sedes fuera de CDMX. (Cuartoscuro)

¿Quiénes deberán presentar el examen de control de la UNAM?

La evaluación estará dirigida únicamente a determinados aspirantes, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Técnica.

Entre ellos se encuentran quienes recibieron un aviso de selección tras el examen original y aquellos que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo de aciertos requerido para ingresar a la carrera elegida.

La medida busca confirmar la validez de los resultados obtenidos durante el proceso de admisión en línea y brindar certeza tanto a los aspirantes como a la comunidad universitaria.

Irregularidades en el examen en línea originaron la nueva evaluación

La UNAM decidió implementar este examen de control después de detectar comportamientos atípicos en los resultados del primer examen de admisión completamente en línea de su historia.

Irregularidades en el examen en línea derivan en nueva evaluación presencial. (UNAM)
Irregularidades en el examen en línea derivan en nueva evaluación presencial. (UNAM)

Durante el análisis realizado por la Comisión Técnica se identificó un incremento inusual en los puntajes más altos respecto de los procesos de selección de años anteriores, lo que motivó una revisión integral del procedimiento.

Las autoridades universitarias han aclarado que esta evaluación no constituye una acusación individual contra los aspirantes convocados, sino un mecanismo para verificar los resultados y preservar la transparencia del proceso de ingreso.

Con el anuncio previsto para este martes, la UNAM definirá los detalles que deberán seguir las y los aspirantes convocados al examen de control, mientras mantiene como prioridad que el calendario escolar pueda desarrollarse con las menores afectaciones posibles y que el proceso de admisión concluya con certeza y equidad para todos los participantes.

Temas Relacionados

UNAMExamen de IngresoAdmisiónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registra un segundo sismo de 4.2 grado en el municipio de Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: se registra un segundo sismo de 4.2 grado en el municipio de Mapastepec, Chiapas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Lluvia provoca retraso en el servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Lluvia provoca retraso en el servicio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

La representación diplomática advirtió que los cierres carreteros y las actividades delictivas podrían escalar tras los hechos registrados en la región de Los Reyes y Peribán; recomendó evitar traslados innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

El dueño de la marca Escobar Inc. es condenado a 4 años de cárcel, convirtió el negocio en un esquema de fraude

La empresa ofrecía versiones baratas de aparatos y otros artículos, pero enviaba certificados o libros para aparentar entregas y frenar reclamos ante plataformas de pago

El dueño de la marca Escobar Inc. es condenado a 4 años de cárcel, convirtió el negocio en un esquema de fraude

Registro de celular con CURP: quiénes deben hacer el trámite en agosto para que no cancelen su línea

Las compañías podrán suspender el servicio de las líneas que no sean vinculadas dentro del plazo correspondiente

Registro de celular con CURP: quiénes deben hacer el trámite en agosto para que no cancelen su línea
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

Embajada de EEUU lanzó alerta nivel 4 a sus ciudadanos para advertir no viajar a Michoacán

Marina asegura lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas en el Pacífico mexicano

Golpe masivo en México: arrestan a 10 integrantes clave de la red criminal de Ryan Wedding

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los habitantes juegan al impostor para pasar el rato

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los habitantes juegan al impostor para pasar el rato

La Wanders Lover demandará a Ana Show tras llegar a los golpes afuera de La Casa de Óscar Burgos

Aldo Rendón revela que el pódcast de Jair Sánchez lo hizo viral

Maxine Woodside desmiente separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras rumores de infidelidad

Cerveza de mantequilla y palomitas mágicas: esto cuesta el increíble menú temático de Harry Potter en cines mexicanos

DEPORTES

México vs. Guatemala Sub-23: ¿cómo va el partido de los Centroamericanos y del Caribe 2026?

México vs. Guatemala Sub-23: ¿cómo va el partido de los Centroamericanos y del Caribe 2026?

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”