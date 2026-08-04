La UNAM anunciará este martes la fecha del nuevo examen de ingreso a licenciatura

UNAM prepara examen de control para validar resultados de admisión. (UNAM)

Guardar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este martes 4 de agosto dará a conocer las fechas, sedes y el procedimiento oficial para la aplicación del examen de control dirigido a un grupo de aspirantes a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1.

La decisión fue tomada durante una reunión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, en seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de ingreso, luego de que se detectaran irregularidades en el examen de admisión aplicado por primera vez en línea.

PUBLICIDAD

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario general, Javier de la Fuente, a mantenerse en sesión permanente con las autoridades universitarias para coordinar las acciones relacionadas con las reinscripciones y la implementación de esta evaluación.

Leonardo Lomelí instruye coordinación para implementar examen de control a aspirantes. (UNAM)

La UNAM busca mantener el inicio de clases para el 31 de agosto

Entre los principales acuerdos alcanzados por las autoridades universitarias destaca el objetivo de que las y los estudiantes de nuevo ingreso comiencen clases el lunes 31 de agosto de 2026, tanto quienes acceden mediante pase reglamentado como quienes participan por concurso de selección.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Universidad anunció que fortalecerá y agilizará los procesos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de los alumnos de primer ingreso, con el propósito de reducir afectaciones derivadas de la revisión extraordinaria del proceso de admisión.

UNAM mantiene como objetivo iniciar clases de nuevo ingreso el 31 de agosto. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Examen de control será presencial y también habrá sedes fuera de la Ciudad de México

Como parte de las medidas aprobadas, la UNAM habilitará sedes foráneas además de la Ciudad de México para aplicar el examen de control de manera presencial, con el fin de facilitar la participación de aspirantes que residen en otras entidades del país.

PUBLICIDAD

Entre los acuerdos anunciados por la Universidad destacan:

Publicar el 4 de agosto las fechas , sedes y procedimiento oficial del examen de control .

Habilitar sedes presenciales en la Ciudad de México y otros estados .

Agilizar la entrega de documentos y las inscripciones de primer ingreso .

Mantener como objetivo el inicio de clases de nuevo ingreso el 31 de agosto de 2026 .

Reanudar las actividades para estudiantes que ya cursan licenciatura el próximo 17 de agosto.

Examen de control de la UNAM será presencial y tendrá sedes fuera de CDMX. (Cuartoscuro)

¿Quiénes deberán presentar el examen de control de la UNAM?

La evaluación estará dirigida únicamente a determinados aspirantes, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Técnica.

Entre ellos se encuentran quienes recibieron un aviso de selección tras el examen original y aquellos que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo de aciertos requerido para ingresar a la carrera elegida.

PUBLICIDAD

La medida busca confirmar la validez de los resultados obtenidos durante el proceso de admisión en línea y brindar certeza tanto a los aspirantes como a la comunidad universitaria.

Irregularidades en el examen en línea originaron la nueva evaluación

La UNAM decidió implementar este examen de control después de detectar comportamientos atípicos en los resultados del primer examen de admisión completamente en línea de su historia.

PUBLICIDAD

Irregularidades en el examen en línea derivan en nueva evaluación presencial. (UNAM)

Durante el análisis realizado por la Comisión Técnica se identificó un incremento inusual en los puntajes más altos respecto de los procesos de selección de años anteriores, lo que motivó una revisión integral del procedimiento.

Las autoridades universitarias han aclarado que esta evaluación no constituye una acusación individual contra los aspirantes convocados, sino un mecanismo para verificar los resultados y preservar la transparencia del proceso de ingreso.

PUBLICIDAD

Con el anuncio previsto para este martes, la UNAM definirá los detalles que deberán seguir las y los aspirantes convocados al examen de control, mientras mantiene como prioridad que el calendario escolar pueda desarrollarse con las menores afectaciones posibles y que el proceso de admisión concluya con certeza y equidad para todos los participantes.