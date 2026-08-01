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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Abandonan restos humanos bajo puente de Escuinapa, Sinaloa

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La jornada de ayer cerró con una revelación que sacude los expedientes del narcotráfico: Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de “El Mencho”, firmó un acuerdo de culpabilidad ante el Tribunal de Distrito de Columbia en el que admite haber traficado más de 450 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos durante una carrera criminal de 24 años.

La jornada también estuvo marcada por una alerta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México para sus ciudadanos en Michoacán, estado que el Departamento de Estado clasifica con advertencia de viaje nivel 4: Do Not Travel, en el que se reportaron bloqueos de carreteras y actividad delictiva con riesgo de escalada.

En el Estado de México, autoridades detuvieron al octavo implicado en el homicidio de la pareja de ciudadanos estadounidenses desaparecida el 20 de mayo en Tlalpan y cuyos cuerpos aparecieron en una fosa clandestina en Ocoyoacac. En paralelo, el INE aprobó con 9 votos a favor la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar vínculos con el narco rumbo a las elecciones de 2027.

La jornada terminó con un operativo de los tres órdenes de gobierno en Morelos, con 394 elementos y 79 unidades desplegados en 14 colonias, dos meses después del arresto de su alcalde por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El secretario de Marina, por su parte, confirmó que la mayoría de la droga que circula por mar hacia México llega por las costas del Pacífico, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa concentran sus operaciones.

A continuación, las noticias de este sábado.

14:20 hsHoy

Abandonan restos humanos y mensaje intimidante bajo puente de Escuinapa, Sinaloa: no hay detenidos

El hallazgo fue reportado a las 19:18 horas del viernes 31 de julio en el kilómetro 164+400 de la carretera Mazatlán-Tepic.

Agentes de la Guardia Nacional mexicana acordonan una zona de una carretera federal bajo un puente con luces de emergencia encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Agentes de la Guardia Nacional mexicana acordonan una zona de una carretera federal bajo un puente con luces de emergencia encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cabeza humana con un mensaje amenazante fue abandonada la tarde de ayer bajo el puente que conecta la carretera libre México 15 con la autopista de cuota Mazatlán-Tepic, en la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa, Sinaloa. El hallazgo fue reportado a las 19:18 horas en el kilómetro 164+400 por transeúntes que alertaron a las autoridades, quienes confirmaron que los restos corresponden aparentemente a un hombre cuya identidad no fue revelada de forma oficial.

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13:18 hsHoy

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

El embajador norteamericano felicitó por la captura de Ramón Ángel N, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Carlos Manzo

El embajador de EEUU en México Ronald Johnson reconoció la detención de Ramón Ángel N, alias el "R1" Crédito: X/ @hoysololeslie
El embajador de EEUU en México Ronald Johnson reconoció la detención de Ramón Ángel N, alias el "R1" Crédito: X/ @hoysololeslie

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, generó un amplio reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos, luego de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacara la operación realizada por las autoridades mexicanas contra uno de los presuntos líderes criminales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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