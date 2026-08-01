EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Abandonan restos humanos bajo puente de Escuinapa, Sinaloa

La jornada de ayer cerró con una revelación que sacude los expedientes del narcotráfico: Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de “El Mencho”, firmó un acuerdo de culpabilidad ante el Tribunal de Distrito de Columbia en el que admite haber traficado más de 450 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos durante una carrera criminal de 24 años.

La jornada también estuvo marcada por una alerta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México para sus ciudadanos en Michoacán, estado que el Departamento de Estado clasifica con advertencia de viaje nivel 4: Do Not Travel, en el que se reportaron bloqueos de carreteras y actividad delictiva con riesgo de escalada.

En el Estado de México, autoridades detuvieron al octavo implicado en el homicidio de la pareja de ciudadanos estadounidenses desaparecida el 20 de mayo en Tlalpan y cuyos cuerpos aparecieron en una fosa clandestina en Ocoyoacac. En paralelo, el INE aprobó con 9 votos a favor la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar vínculos con el narco rumbo a las elecciones de 2027.

La jornada terminó con un operativo de los tres órdenes de gobierno en Morelos, con 394 elementos y 79 unidades desplegados en 14 colonias, dos meses después del arresto de su alcalde por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El secretario de Marina, por su parte, confirmó que la mayoría de la droga que circula por mar hacia México llega por las costas del Pacífico, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa concentran sus operaciones.

A continuación, las noticias de este sábado.