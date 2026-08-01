Abelardo de la Espriella y la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, compartieron emotivo encuentro con Ricardo Arjona en Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda protagonizaron un encuentro especial con Ricardo Arjona durante la visita del cantante a Colombia - crédito @analu_pineda/ Instagram

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, vivieron un encuentro especial durante la reciente visita del reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona al país. El episodio no pasó inadvertido, en especial por la visible admiración que la pareja presidencial manifestó hacia el artista, y el eco que tuvo en las redes sociales.

El encuentro tuvo lugar como parte de la gira de conciertos que Arjona realiza en diversas ciudades de Colombia. Aprovechando su paso por el país, De la Espriella y Pineda asistieron a uno de los eventos y, posteriormente, compartieron un momento privado con el intérprete guatemalteco. La cercanía y el ambiente distendido quedaron reflejados en instantáneas publicadas en redes sociales, en las que se observa a los tres protagonistas posando sonrientes y relajados.

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Ana Lucía Pineda expresó abiertamente su emoción por el encuentro a través de su cuenta de Instagram. En una publicación, la esposa del presidente electo escribió: “Gracias por este momento súper fan. De mis compositores y cantantes favoritos. Bienvenido a Colombia”. La imagen que acompañó el mensaje muestra a Pineda junto a su esposo y el cantante, todos compartiendo un ambiente de cordialidad y admiración mutua.

La pareja presidencial y Ricardo Arjona, protagonistas de un momento especial durante la visita del artista a Colombia - crédito @analu_pineda/ Instagram

En el video se observa el instante en que Ana Lucía Pineda, visiblemente emocionada, saluda a Ricardo Arjona entre risas y gestos de alegría, hasta fundirse en un abrazo con el cantante. Poco después, Abelardo de la Espriella, presidente electo, se acerca y tras estrechar la mano del artista, ambos también se abrazan, reflejando la calidez del encuentro.

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Después, la futura primera dama compartió una instantánea en la que aparece junto al cantante y su esposo, que complementó con la canción Quién diría, uno de los éxitos del cantante.

El gesto de la pareja fue bien recibido entre seguidores y ciudadanos, quienes destacaron la sencillez y espontaneidad con que compartieron este episodio fuera de la rutina política. La publicación de Pineda se viralizó rápidamente, generando comentarios positivos y muestras de apoyo tanto para la pareja presidencial como para el artista guatemalteco, quien tiene una amplia base de admiradores en Colombia.

Ricardo Arjona, por su parte, continúa su gira nacional con una agenda de conciertos que ha atraído a miles de asistentes en distintos puntos del país. Su presencia en Colombia ha generado expectativa no solo entre los fanáticos, sino también entre personalidades del ámbito público, como lo evidenció el reciente encuentro con De La Espriella y Pineda.

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Un video muestra el instante en que Pineda saluda emocionada a Arjona y ambos se abrazan, seguido por un cálido saludo entre el presidente electo y el artista - crédito @analu_pineda/ Instagram

El presidente electo, conocido por su perfil mediático y presencia activa en redes, agradeció la oportunidad de compartir con Arjona, en un gesto que suma a la imagen cercana que ha buscado proyectar en la antesala de su posesión oficial. Ana Lucía Pineda, quien ha ganado protagonismo público en los últimos meses, reafirmó su admiración por la música y el arte latinoamericano, estableciendo un lazo simbólico entre la esfera institucional y el mundo cultural.

La visita de Arjona, además de su impacto musical, deja una huella en el círculo político nacional, mostrando el interés mutuo por acercar a líderes y artistas en espacios de reconocimiento y aprecio.

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Abelardo de la Espriella se encuentra en la recta final de su preparación para asumir la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, en una ceremonia que marcará un hecho inédito: por primera vez, la investidura presidencial se realizará fuera de Bogotá, teniendo como sede la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC).

Abelardo de la Espriella ultima detalles para la histórica ceremonia de investidura en Cali, que por primera vez se celebrará fuera de Bogotá - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El evento contará con la presencia de delegaciones internacionales, incluidos el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei de Argentina y Santiago Peña de Paraguay, así como más de mil invitados entre congresistas, magistrados, empresarios y representantes de distintos sectores.

La agenda de la jornada prevé la ceremonia de posesión ante el Congreso en la Arena USC, seguida por el tradicional reconocimiento de tropas en el Cantón Militar Pichincha. Para garantizar la seguridad, Cali implementó un dispositivo especial con más de 500 cámaras de reconocimiento facial, vigilancia aérea y sistemas antidrones, además de varios anillos de protección y controles en los accesos a la ciudad.

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