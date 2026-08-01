Mineros desafía a la FMF con una protesta que se volvió viral antes de su partido

Jugadores y aficionados enviaron un contundente mensaje previo al duelo contra Coyotes de Tlaxcala tras las advertencias de la FMF.

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La discusión sobre el regreso del ascenso y descenso al futbol mexicano continúa generando reacciones. Esta vez fue Mineros de Zacatecas el equipo que volvió a colocar el tema en el centro de la conversación, al protagonizar una nueva manifestación antes de su compromiso frente a Coyotes de Tlaxcala, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

La eliminación del sistema de ascenso y descenso comenzó durante la pandemia por COVID-19 como una medida extraordinaria. Sin embargo, para el Apertura 2026 la decisión quedó formalmente establecida en el reglamento de competencia, dejando sin posibilidades deportivas de promoción a los clubes de la Liga de Expansión.

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La determinación ha provocado inconformidad entre varias instituciones del circuito de plata, que consideran que la falta de incentivos deportivos afecta el crecimiento de los equipos y de los propios futbolistas.

La protesta continúa

(Captura de pantalla)

Durante la primera fecha del campeonato, diversos clubes realizaron una protesta dentro del terreno de juego mediante acciones de juego pasivo. Aquella manifestación derivó en un apercibimiento por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), organismo que advirtió que, si esas conductas se repetían, los participantes podrían enfrentar sanciones económicas.

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Lejos de intimidarse por esa advertencia, Mineros volvió a expresar su postura antes del duelo celebrado en el Estadio Carlos Vega Villalba.

Instantes antes del inicio del encuentro, los jugadores posaron para la fotografía oficial del equipo con las manos cubriendo sus bocas, un gesto que fue interpretado como una respuesta directa al llamado de atención emitido por la FMF tras las protestas de la jornada inaugural.

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La imagen rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales y generó múltiples reacciones entre aficionados, periodistas y seguidores del futbol mexicano, quienes interpretaron la acción como una muestra de inconformidad por las restricciones hacia quienes defienden el regreso del ascenso y descenso.

La afición también alzó la voz

(Captura de pantalla)

El mensaje no quedó únicamente en los futbolistas. Desde las tribunas, varios seguidores de Mineros aprovecharon el encuentro para respaldar la postura del club.

Uno de los aficionados acudió con una playera que mostraba la leyenda “El futbol es de todos, ¡sí al ascenso!”, mientras que otro grupo de siete personas se organizó para formar la palabra “ascenso”, reforzando el llamado para que vuelva el sistema de competencia que durante años permitió a los clubes ganar su lugar en la máxima categoría mediante resultados deportivos.

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Las imágenes de ambas manifestaciones también comenzaron a circular en plataformas digitales, donde el debate sobre el modelo actual del futbol mexicano volvió a tomar fuerza.

Una protesta sin afectar el partido

A diferencia de lo ocurrido durante la primera jornada, la manifestación realizada por Mineros no interfirió con el desarrollo del encuentro, por lo que, en principio, no existirían elementos para que el club reciba una sanción derivada de esta nueva expresión.

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El equipo zacatecano dejó clara su postura antes del silbatazo inicial y posteriormente se concentró en lo deportivo, firmando una sólida actuación frente a Coyotes de Tlaxcala.

Mineros terminó imponiéndose por marcador de 3-1 para sumar una importante victoria en el arranque del Apertura 2026, demostrando que su mensaje fuera de la cancha no distrajo al plantel de su objetivo principal.

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Mientras la polémica sobre el futuro del ascenso y descenso sigue creciendo, el conjunto zacatecano se convirtió nuevamente en uno de los principales protagonistas del debate. La fotografía con los jugadores cubriéndose la boca y el respaldo de su afición representan un nuevo capítulo en una discusión que continúa dividiendo opiniones dentro del futbol mexicano y que, por ahora, parece estar lejos de llegar a su final.