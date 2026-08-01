Vicky Dávila sobre denuncias a Rafael Poveda: “No acepto que digan que todos los periodistas y hombres son acosadores”

La periodista Vicky Dávila y el periodista Rafael Poveda, acusado de abuso sexual - crédito vicky Dávila/Facebook y redes sociales

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El periodista Rafael Poveda respondió a las acusaciones de acoso sexual difundidas por Brava News y el movimiento ‘Yo te creo, Colega’, con una doble línea de defensa: negó las imputaciones y cuestionó el procedimiento con el que, según su relato, fue contactado antes de la publicación de los testimonios de dos mujeres que lo señalan por presuntas conductas inapropiadas.

El dato más preciso de su versión se concentró en la secuencia previa a la difusión del caso. Poveda sostuvo que la mañana del lunes 27 de julio de 2026, recibió un mensaje de WhatsApp de la periodista Mónica Rodríguez, en representación del colectivo, para informarle que publicarían contenidos en los que se le mencionaba y ofrecerle la posibilidad de enviar comentarios por correo electrónico.

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Después de no responder a una llamada inmediata, el director de Testigo Directo y del pódcast Más allá del silencio dijo que contactó a Paula Bolívar, cofundadora de Brava News y exintegrante de su empresa. Según su relato, Bolívar le manifestó que se había apartado de todo lo relacionado con los señalamientos en su contra.

Post Denuncia Víctima Rafael Poveda Acoso sexual - crédito Captura de Pantalla Instagram/BravaNews

Las declaraciones públicas de Poveda se dieron un día después de la difusión de los testimonios. Su respuesta quedó plasmada en dos videos publicados en sus redes sociales.

La mención a Mónica Rodríguez y a Paula Bolívar ordenó el núcleo de su descargo. En su versión, el mensaje inicial le advirtió de la publicación y le abrió un canal de respuesta por correo, mientras que la conversación posterior con la cofundadora del medio le indicó que ella ya no estaba vinculada al tratamiento de esas acusaciones.

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Vicky Dávila pidió garantías para las denunciantes y recordó que no existe una condena judicial. Tras la respuesta de Poveda, la periodista fijó posición en redes sociales y respaldó la posibilidad de que el conductor de investigación hablara públicamente. “El periodista decidió no quedarse callado, está en su derecho. Poveda ha defendido su buen nombre y lo ha hecho de manera serena y respetuosa con todos los protagonistas de esta historia”, escribió.

Vicky Dávila pidió garantías para las denunciantes y recordó que no existe una condena judicial - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila añadió que, a su juicio, parte de la opinión pública se había solidarizado con él. “La opinión pública, contrario a lo que muchos esperaban, o deseaban, lo ha respaldado y se ha solidarizado con él. Decenas de mujeres lo han defendido y respaldado”.

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La periodista también marcó un límite frente a generalizaciones sobre el oficio y sobre los hombres. “No estoy de acuerdo con algo que quieren imponer como verdad absoluta y es que todos los periodistas, todos los hombres son acosadores y abusadores sexuales. Eso es algo en lo que no se puede caer como sociedad”, afirmó.

En el mismo pronunciamiento, Dávila sostuvo que quienes aseguran ser víctimas deben ser escuchadas y protegidas, y reclamó la intervención de la justicia. “Debe haber una investigación profunda y con garantías para todas las partes. Pero hoy ningún juez de la República ha emitido una condena”.

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Poveda mencionó su presunción de inocencia y dijo estar a disposición de las autoridades

Rafael Poveda, periodista y director de Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio, se refirió públicamente el 31 de julio de 2026 a las denuncias por presunto acoso y abuso sexual presentadas por Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega.

En su comunicado, Poveda sostuvo que omitir la versión del señalado antes de una publicación "destruye la presunción de inocencia" y expone a los medios a demandas por difamación, calumnia e injuria - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

Poveda anunció que comparecerá ante la justicia con asistencia legal para explicar su versión y criticó el tratamiento mediático de su caso, citando: “Quiero expresar mi respeto por las mujeres que han compartido sus testimonios y por el derecho que tiene toda persona, pero especialmente toda mujer, a denunciar cuando considera que ha sido vulnerada”. Además, exigió que las acusaciones sean tratadas “con todas las garantías”, tanto para las denunciantes como para él, y reclamó: “Tengo derecho a ser escuchado, a presentar mi versión y a ejercer plenamente mi presunción de inocencia y derecho a la defensa”.

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Las denuncias fueron realizadas por dos mujeres: una periodista que reportó tocamientos sin consentimiento y presiones para encuentros fuera del trabajo, y la abogada Sofía Vela Mejía, quien relató un episodio de abuso sexual posterior a un curso organizado por la productora de Poveda, hecho que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Poveda manifestó que no debatirá los testimonios en el ámbito público: “No controvertiré públicamente los testimonios. Lo hago por respeto a las mujeres que han decidido hablar y porque cualquier respuesta de mi parte debe darse con rigor y responsabilidad ante la Fiscalía”. También agradeció el apoyo recibido y señaló que actuará “con prudencia” en lo inmediato.

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Tras las denuncias, el presentador del pódcast 'Más Allá Del Silencio' publicó en sus redes sociales la conversación que tuvo con las periodistas detrás de 'Yo te creo, colega' - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

Además, el comunicador cuestionó el rol de los medios en este tipo de situaciones, sosteniendo que “se está confundiendo el periodismo de investigación con la ejecución sumaria en las redes sociales” y que “ninguna denuncia unilateral puede considerarse una noticia madura”.

Expresó que publicar acusaciones sin incluir la versión del acusado “destruye la presunción de inocencia” y puede llevar a acciones legales por difamación.