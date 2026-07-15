México

Mató a un adolescente de 17 años que discutió con su hijo y agredió su auto en CDMX

Un joven de 17 años manejaba su auto en Gran Canal, en la colonia Nueva Atzacoalco cuando discutió con unos jóvenes en moto que lo siguieron a su casa y vandalizaron su auto, él salió, disparó y mató a Misael

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Su hijo de 17 años discutió con jóvenes en motocicleta que los siguieron hasta su casa, cuando vandalizaban su auto Julio César le disparó y mató a Jonathan Misael, también de 17 añosFoto: SSC CDMX
Su hijo de 17 años discutió con jóvenes en motocicleta que los siguieron hasta su casa, cuando vandalizaban su auto Julio César le disparó y mató a Jonathan Misael, también de 17 añosFoto: SSC CDMX

Un hombre de 52 años fue detenido en Gustavo A. Madero después de matar a balazos a un adolescente de 17 años (la misma edad que su hijo) en la colonia Nueva Atzacoalco, tras una discusión vial que escaló hasta un ataque contra el auto de su hijo y derivó en una carpeta de investigación para definir si hubo homicidio, legítima defensa o uso excesivo de la fuerza.

El ataque ocurrió de madrugada en el cruce de las calles 314 y 323, donde policías acudieron por una alerta de disparos emitida por el C2 Norte. Al llegar, encontraron al menor herido sobre el pavimento y pidieron apoyo médico.

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Paramédicos confirmaron después que la víctima ya no tenía signos vitales por un disparo en la cabeza. En la revisión al detenido, los agentes aseguraron un arma corta, cinco cartuchos útiles y uno percutido.

La agresión comenzó tras una discusión vial cerca de avenida Gran Canal

Motocicleta negra estacionada en calle urbana mojada de noche, bajo faroles. Un sujeto encapuchado camina cerca con edificios residenciales al fondo.
Un sujeto encapuchado merodea una motocicleta parqueada en una calle urbana de Medellín durante la noche, bajo la tenue iluminación de faroles, reflejando un ambiente de inseguridad y prevención del delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros reportes indicaron que todo empezó cuando Emiliano manejaba un automóvil Chrysler Shadow por calles de Nueva Atzacoalco. En las inmediaciones de avenida Gran Canal sostuvo un altercado vial con un grupo de motociclistas.

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Después de la disputa, el joven aceleró para dirigirse a su casa, pero notó que los motociclistas lo seguían. Ante esa persecución, llamó por teléfono a su padre para pedir ayuda y logró entrar a su domicilio antes de ser alcanzado.

Ya en el inmueble, él y su padre Julio César escucharon que los sujetos golpeaban y vandalizaban el coche estacionado afuera. En ese momento, el hombre salió armado a la calle para enfrentar a quienes dañaban el vehículo y disparó en varias ocasiones.

Uno de los tiros alcanzó a Jonathan Misael, también de 17 años, que cayó sobre el asfalto. Los acompañantes huyeron del lugar y avisaron a familiares del menor.

La detención ocurrió después de que policías capitalinos confirmaron el fallecimiento del adolescente. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que quedó a cargo de determinar su situación jurídica y continuar con las diligencias.

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La investigación debía definir si existía legítima defensa o exceso en el uso de la fuerza

La indagatoria ministerial se abrió para esclarecer la mecánica completa de los hechos y establecer en qué condiciones se utilizó el arma de fuego. En la Ciudad de México, cuando una persona dispara y causa la muerte de otra, corresponde al Ministerio Público revisar si existen elementos para imputar homicidio y si se actualizan excluyentes o atenuantes como la legítima defensa.

Ese análisis también debía considerar el contexto previo a los disparos: la discusión vial, la persecución posterior, el ingreso del hijo al domicilio y los daños al automóvil frente a la vivienda. La autoridad debía establecer si la respuesta armada ocurrió ante una agresión actual e inminente o si rebasó ese marco.

Los registros policiales arrojaron además que la víctima tenía antecedentes de detención en 2024. Ese año fue aprehendido por el robo de 200 pesos a un transeúnte y acumuló otras dos detenciones por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso volvió a colocar en el centro el uso de armas de fuego en hechos violentos. Datos del SESNSP señalaron que ese tipo de armas concentró más del 70 % de los homicidios dolosos reportados en México durante los últimos años.

• Un hombre de 52 años fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero por la muerte a tiros de un adolescente de 17 años en Nueva Atzacoalco.

• La agresión ocurrió después de una discusión vial, una persecución hasta un domicilio y daños al automóvil del hijo del detenido.

• El Ministerio Público debía determinar si el caso configuraba homicidio y si existían elementos de legítima defensa o uso excesivo de la fuerza.

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