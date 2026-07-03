Rusia aseguró que las fuerzas del Kremlin tomaron la localodad de Kostiantínivka en el este de Ucrania

Edificios dañados por un ataque militar ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la ciudad fronteriza de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el 13 de octubre de 2025. Oleg Petrasiuk/Servicio de Prensa de la 24.ª Brigada Mecanizada Independiente Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó que el Ejército de Rusia ha conquistado 133 localidades en Ucrania en lo que va de 2026 y que mantiene la iniciativa estratégica en el frente oriental, según se informó el viernes durante una reunión con el mando militar en Moscú. Putin detalló que las tropas rusas han tomado el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados en Donbás y Novorossiya desde principios de año, consolidando avances en zonas clave del conflicto.

La conquista de Kostiantínivka, en el este de Ucrania, fue destacada por Putin como un logro de gran importancia estratégica. “La liberación de Kostiantínivka tiene una gran importancia estratégica. La ciudad es un nudo de comunicaciones clave y un importante centro industrial en el Donbás”, declaró el mandatario, subrayando que la operación abre una ruta directa hacia Kramatorsk y Slaviansk, ciudades consideradas objetivos centrales para el avance ruso en la región. Según el Kremlin, la captura de este bastión fue comunicada oficialmente este mismo viernes.

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Putin advirtió al gobierno de Kiev que la continuidad de los ataques contra infraestructura rusa podría motivar una expansión de la zona de seguridad bajo control de Moscú en áreas adyacentes. “Cuantos más ataques de este tipo realice el enemigo, mayor será la zona de seguridad que tendremos que establecer en el territorio adyacente”, afirmó el presidente ruso. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov, precisó que en junio fueron capturadas 29 localidades y 636 kilómetros cuadrados, y que las operaciones para expandir el control ruso continúan en Donbás, Zaporiyia y Jersón.

La toma de Kostiantínivka, que contaba con cerca de 78.000 habitantes antes de la guerra, representa el principal esfuerzo militar ruso en un frente de más de 1.000 kilómetros de longitud. Según la versión oficial de Moscú, la batalla por esta ciudad comenzó a finales de 2025, cuando las tropas rusas iniciaron su infiltración. El comandante ruso Antón Grounis indicó que, tras la ocupación, las fuerzas rusas llevan a cabo operaciones de búsqueda y eliminación de soldados ucranianos que intentan esconderse en edificios y ruinas de la ciudad.

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Vistas aéreas de una zona urbana en Kostiantynivka, región de Donetsk, Ucrania, con humo que se eleva desde los edificios en medio de los combates. Ministerio de Defensa ruso/Imagen cedida a través de REUTERS

En una conferencia con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Kostiantínivka “ha sido completamente tomada” y que el avance ruso deja a las tropas a nueve kilómetros de Zaporiyia, una ciudad de más de 700.000 habitantes antes del conflicto, y a 10 kilómetros de la capital regional de Sumy, en el norte. Peskov añadió que la totalidad de la región de Lugansk está ahora bajo control ruso.

La captura de Kostiantínivka fue presentada como un paso significativo hacia la conquista de Slaviansk y Kramatorsk, los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbás. El portavoz del Kremlin subrayó que la ciudad, convertida en una fortaleza por Ucrania, fue tomada tras intensos combates desde octubre de 2025, gracias al “heroísmo” de las fuerzas rusas. En la reunión, Putin pidió garantizar la evacuación de civiles presentes en la zona y expresó agradecimiento a las tropas por su desempeño.

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Una vista muestra edificios dañados por los ataques militares rusos en la ciudad fronteriza de Kostiantynivka, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 30 de julio de 2025. Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Distribuida a través de REUTERS

El Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de soldados ondeando banderas nacionales en edificios dañados de Kostiantínivka. Mientras tanto, el Estado Mayor ruso reportó que el grupo militar sur continúa la ofensiva para “liberar” toda la región de Donetsk. Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han emitido comentarios sobre la situación en Kostiantínivka, según se informó.

El control sobre Kostiantínivka, según la versión rusa, permite a Moscú consolidar posiciones en el corredor estratégico hacia el resto del Donbás y avanzar sobre las últimas ciudades importantes bajo control ucraniano. La ofensiva, que se desarrolla en un contexto de intensificación de los combates y disputas territoriales, ha sido acompañada por advertencias rusas sobre una posible expansión de sus operaciones en respuesta a los ataques recibidos en su territorio.

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