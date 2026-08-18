Luis Carlos Sarmiento Angulo donará $200.000 millones para ayudar a las víctimas del terremoto: De la Espriella agradeció su contribución

La contribución económica para los damnificados proviene de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de su esposa Fanny Gutiérrez - crédito Nathalia Angarita/Reuters

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval, y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, donarán $200.000 millones para contribuir a la atención de las personas afectadas por el terremoto de 7,4 que se registró en Colombia el 10 de agosto de 2026 y para la reconstrucción de la infraestructura que colapsó.

En una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado agradeció la ayuda anunciada por Sarmiento Angulo y su familia y resaltó las acciones que están liderando los empresarios del país para hacer frente a la tragedia, que ya deja un saldo de 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 29.554 viviendas destruidas y otras 134.342 averiadas, según cifras oficiales de la Ungrd, con corte al 18 de agosto.

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“Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria. Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, expresó el mandatario en la red social.

El presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, por su contribución económica para atender la emergencia derivada del terremoto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otras donaciones del sector empresarial y el sector bancario

Al igual que Sarmiento Angulo, otros líderes del sector empresarial como Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), han estado contribuyendo para ayudar a la población afectada por el sismo. La organización lanzó la campaña #EmpresasUnidasPorColombia, a través de la cual se canalizan recursos destinados a la atención de las víctimas del terremoto.

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Según el último reporte de la Andi, publicado el 14 de agosto, la campaña de solidaridad recogió $201.637.565.026 en aportes. “Gracias a las empresas y aliados que se han sumado a esta iniciativa. Este es el poder de trabajar unidos por Colombia”, indicó la organización.

La Andi recogió $201.637.565.026 para ayudar a las personas damnificadas por el terremoto - crédito @ANDI_Colombia/X

Por otro lado, la Familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, donará $100.000 millones “para contribuir a la atención de las víctimas e intentar aliviar su sufrimiento apoyando en la reconstrucción de las comunidades afectadas”.

La organización confirmó su contribución económica a través de un comunicado que emitió el 14 de agosto, en el cual expresó su solidaridad a las familias que resultaron afectadas por la tragedia, que perdieron a sus seres queridos y que perdieron todo y deben comenzar de cero.

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“Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”, indicó la fundación en la comunicación oficial.

La Fundación Santo Domingo se solidarizó con las víctimas del terremoto en Colombia - crédito @F_Santo_Domingo/X

Por otro lado, Mario Pardo Bayona, expresidente ejecutivo de Bbva en Colombia y actual integrante de la junta directiva, informó que el grupo Bbva ayudará a las víctimas del sismo con una donación de 2.000 millones de euros, que equivalen a $7.200 millones, aproximadamente.

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Según precisó, los recursos se canalizarán a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para proveer albergues dignos para las personas afectadas; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), y la Andi, para la recuperación de los espacios educativos que sufrieron graves daños en su infraestructura.

“Hoy estamos haciendo el anuncio y en los próximos días vamos a estar canalizando esa ayuda específicamente a través de estas tres entidades. En la semana pasada, de manera urgente, ya estuvimos entregando 3.500 kits de ayuda alimenticia y también de cuidado personal, de mantas y otros útiles de cuidado personal”, detalló Pardo Bayona en declaraciones públicas.

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