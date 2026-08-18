¿Habrá otro temblor? Terremoto en Colombia disparó las búsquedas en Google: esto fue lo que más consultaron en medio del temor

Google Trends reflejó el aumento de búsquedas sobre sismos, temblores y réplicas en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Los patrones de búsqueda en la plataforma Google ofrecen una radiografía del comportamiento ciudadano ante la incertidumbre posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar (Chocó), a las 07:34 a. m. del 10 de agosto de 2026.

Según el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), del 18 de agosto, la emergencia dejó un saldo de 304 personas fallecidas, 4.548 heridos, 29.554 viviendas destruidas y 134.342 residencias con daños graves en departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, además de la saturación de redes hospitalarias en Cali, Pereira, Manizales y Armenia.

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De acuerdo con las métricas de la herramienta Google Trends, el interés por términos como “sismos en Colombia” y “temblores en Colombia” registró un aumento inmediato tras el movimiento telúrico principal, alcanzando picos de consulta durante la semana posterior.

La tendencia muestra cómo la población recurre a internet para obtener información en tiempo real sobre las características del fenómeno y los reportes de las autoridades.

El terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, generó una emergencia humanitaria - crédito Sergio Acero/Reuters

Consultas más frecuentes y antecedentes luego de un fenómeno natural de esta magnitud

El análisis de las búsquedas populares indica que los usuarios priorizaron términos orientados a obtener claridad sobre la situación actual y los antecedentes del país. Entre las frases más consultadas figuran “temblores hoy en Colombia”, “temblores fuertes en Colombia”, “terremotos en Colombia” y “registro de temblores en Colombia”.

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Asimismo, se registraron preguntas sobre el historial de estos eventos en el territorio nacional, como “¿cuántos temblores ha habido en Colombia?” y “los 10 terremotos más fuertes de Colombia”.

Estas consultas evidenciaron la necesidad de la ciudadanía de contrastar la magnitud de la emergencia actual con eventos sísmicos previos.

El comportamiento de las búsquedas permite observar cómo los ciudadanos recurrieron a internet para conocer la magnitud del terremoto, sus réplicas y los antecedentes sísmicos del país - crédito Google Trends

Comportamiento de los términos de búsqueda en un evento como este

La evolución del interés en el tiempo muestra que el término “sismos en Colombia” superó a “temblores en Colombia” en los días posteriores al evento sísmico, al alcanzar una puntuación cercana al nivel máximo de 100 en la escala de medición de Google Trends.

Posteriormente, ambas búsquedas mantuvieron niveles superiores a su promedio habitual, marcados por las más de 180 réplicas registradas en la región.

En la categoría de consultas con mayor incremento, la plataforma registró un aumento de hasta 250% en términos relacionados con eventos internacionales, entre los que se destacan “temblor en Indonesia” y “últimos temblores en el mundo”.

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Las consultas en Google se convirtieron en una herramienta para buscar información inmediata sobre nuevos movimientos, reportes de las autoridades y evolución de la emergencia - crédito Google Trends

Igualmente, se presentó un alza del 100% en búsquedas como “últimos temblores en Colombia” y “temblores recientes”.

Puntuación de interés y evaluación de riesgos

Durante la primera semana luego del terremoto, el término “sismos en Colombia” registró una puntuación media de 24, frente a los 17 puntos obtenidos por “temblores en Colombia”.

Otras consultas que mostraron un crecimiento en los volúmenes de búsqueda fueron “terremoto Popayán”, “cinturón de fuego” y “temblores en el mundo”, lo que refleja el interés por entender la geografía del riesgo y la probabilidad de nuevos movimientos.

Estas fueron las búsquedas más populares luego del terremoto que provocó una emergencia sin precedentes en Colombia - crédito Google Trends

Cabe destacar que esta búsqueda de relación con el Cinturón de Fuego del Pacífico responde a que esta extensa zona concentra cerca del 90% de los terremotos y el 75% de los volcanes del mundo, y el sismo tuvo su origen en el Pacífico colombiano.

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Mientras las autoridades continúan con la atención de los damnificados en los albergues temporales y la evaluación de daños en la infraestructura vial y hospitalaria, los datos digitales confirman que los ciudadanos mantienen el uso de los motores de búsqueda como la vía principal para monitorear los boletines oficiales de la Ungrd y del Servicio Geológico Colombiano (SGC).