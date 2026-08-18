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Christian Martinoli y Luis García reaccionan al posible fichaje de la Hormiga González en Olympiacos: “Ahí sí va a tener que meter gol”

En Grecia ya dan por hecho una venta por 8.5 millones de euros, mientras en Guadalajara mantendrían la cautela por el atacante de 23 años

Según los analistas, un posible salto al Olympiacos pondría a prueba la plusvalía del talento de la Liga MX. (Especial)
Según los analistas, un posible salto al Olympiacos pondría a prueba la plusvalía del talento de la Liga MX. (Especial)
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El futuro de Armando “La Hormiga” González se ha convertido en una auténtica novela. El atacante de Chivas, con apenas 23 años, estaría en la mira del Olympiacos de Grecia, club histórico que busca reforzar su ataque con alguien que ya demostró su capacidad en Liga MX y con la Selección Mexicana.

La negociación ha generado versiones encontradas: en Grecia se asegura que el acuerdo ya está cerrado por 8.5 millones de euros fijos más bonos y un porcentaje de futura venta, mientras que en Guadalajara se mantiene cautela.

Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas de 23 años, estaría en la mira del Olympiacos de Grecia tras destacar en Liga MX y la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero
Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas de 23 años, estaría en la mira del Olympiacos de Grecia tras destacar en Liga MX y la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero

En medio de este contexto, la voz de analistas como Christian Martinoli y Luis García ha dado forma al debate sobre lo que significaría este salto para el atacante.

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La novela del fichaje de La Hormiga

Olympiacos habría iniciado con una oferta de 6 millones de dólares, rechazada inicialmente por Chivas. Después, mejoraría la propuesta hasta acercarse a los 9 millones más bonos, lo que, según reportes, abrió la puerta a un acuerdo.

El entorno del jugador ya habría manifestado su deseo de emigrar y su representante se encontraría en Grecia para acercar posturas.

En Grecia aseguran que el fichaje de La Hormiga está cerrado por 8.5 millones de euros fijos, más bonos y un porcentaje de futura venta. (X/ @Chiv)
En Grecia aseguran que el fichaje de La Hormiga está cerrado por 8.5 millones de euros fijos, más bonos y un porcentaje de futura venta. (X/ @Chiv)

Mientras tanto, Armando sigue entrenando en Verde Valle, donde incluso recibió una emotiva despedida anticipada de aficionados que lo alentaron para su aventura europea.

Las voces de Los Protagonistas

En el programa Los Protagonistas, Christian Martinoli fue contundente: “Ahí sí va a tener que meter gol”, dijo, subrayando que jugar en el club más importante de Grecia lo pondrá bajo la presión del futbol mundial y estadios hostiles.

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Además, señaló que tendrá que poner mucho de su parte para destacarse, ya que “aún no tenemos una estrella mundial”. Para él, Olympiacos es un destino realista y valioso para que un mexicano se curta en Europa.

La entrevista se llevó a cabo sin inconvenientes ni un gesto de molestia por parte del futbolista.
Cristian Martinoli afirmó en Los Protagonistas que en Olympiacos “va a tener que meter gol” por la presión mediática y los estadios hostiles del futbol europeo. (Captura de pantalla 'Los Protagonistas')

Por su parte, Luis García recordó que “no existe un manual para triunfar allá”, señalando que la adaptación cultural, el idioma y la personalidad pesaránn tanto como las condiciones futbolísticas.

Más allá de Chivas

La posible salida de la Hormiga no sólo impactaría al Rebaño Sagrado, también abriría un debate sobre el valor del futbolista mexicano en Europa. Si triunfa en Grecia y genera plusvalía, podría abrir puertas a otros compatriotas. Si fracasa y regresa, será otro antecedente que marcará la percepción de riesgo sobre jugadores de la Liga MX.

El entorno del jugador ya habría expresado su deseo de emigrar y su representante se encontraría en Grecia para acercar posturas con Olympiacos. REUTERS/Eloisa Sanchez
El entorno del jugador ya habría expresado su deseo de emigrar y su representante se encontraría en Grecia para acercar posturas con Olympiacos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Chivas, la operación representaría una de las ventas más importantes de los últimos años. Para Armando, la oportunidad de demostrar que su nombre puede trascender más allá de México.

En este sentido, si el fichaje se concreta, González tendrá que demostrar en Grecia que su gol puede seguir resonando fuerte en el futbol internacional.

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