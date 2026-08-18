Christian Martinoli y Luis García reaccionan al posible fichaje de la Hormiga González en Olympiacos: “Ahí sí va a tener que meter gol”

El futuro de Armando “La Hormiga” González se ha convertido en una auténtica novela. El atacante de Chivas, con apenas 23 años, estaría en la mira del Olympiacos de Grecia, club histórico que busca reforzar su ataque con alguien que ya demostró su capacidad en Liga MX y con la Selección Mexicana.
La negociación ha generado versiones encontradas: en Grecia se asegura que el acuerdo ya está cerrado por 8.5 millones de euros fijos más bonos y un porcentaje de futura venta, mientras que en Guadalajara se mantiene cautela.
En medio de este contexto, la voz de analistas como Christian Martinoli y Luis García ha dado forma al debate sobre lo que significaría este salto para el atacante.
PUBLICIDAD
La novela del fichaje de La Hormiga
Olympiacos habría iniciado con una oferta de 6 millones de dólares, rechazada inicialmente por Chivas. Después, mejoraría la propuesta hasta acercarse a los 9 millones más bonos, lo que, según reportes, abrió la puerta a un acuerdo.
El entorno del jugador ya habría manifestado su deseo de emigrar y su representante se encontraría en Grecia para acercar posturas.
Mientras tanto, Armando sigue entrenando en Verde Valle, donde incluso recibió una emotiva despedida anticipada de aficionados que lo alentaron para su aventura europea.
Las voces de Los Protagonistas
En el programa Los Protagonistas, Christian Martinoli fue contundente: “Ahí sí va a tener que meter gol”, dijo, subrayando que jugar en el club más importante de Grecia lo pondrá bajo la presión del futbol mundial y estadios hostiles.
PUBLICIDAD
Además, señaló que tendrá que poner mucho de su parte para destacarse, ya que “aún no tenemos una estrella mundial”. Para él, Olympiacos es un destino realista y valioso para que un mexicano se curta en Europa.
Por su parte, Luis García recordó que “no existe un manual para triunfar allá”, señalando que la adaptación cultural, el idioma y la personalidad pesaránn tanto como las condiciones futbolísticas.
Más allá de Chivas
La posible salida de la Hormiga no sólo impactaría al Rebaño Sagrado, también abriría un debate sobre el valor del futbolista mexicano en Europa. Si triunfa en Grecia y genera plusvalía, podría abrir puertas a otros compatriotas. Si fracasa y regresa, será otro antecedente que marcará la percepción de riesgo sobre jugadores de la Liga MX.
PUBLICIDAD
Para Chivas, la operación representaría una de las ventas más importantes de los últimos años. Para Armando, la oportunidad de demostrar que su nombre puede trascender más allá de México.
En este sentido, si el fichaje se concreta, González tendrá que demostrar en Grecia que su gol puede seguir resonando fuerte en el futbol internacional.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD