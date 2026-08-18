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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, podría hablar acerca del distanciamiento que marcaron los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecológico (PVEM) con Andrés López Beltrán, luego de que su visa estadounidense fuera retirada.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

12:23 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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