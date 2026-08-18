EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de agosto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, podría hablar acerca del distanciamiento que marcaron los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecológico (PVEM) con Andrés López Beltrán, luego de que su visa estadounidense fuera retirada.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.