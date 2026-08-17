México
Agregar Infobae enGoogle

Productos golpean al comercio formal para este regreso a clases en CDMX: ventas caen hasta el 50%

La Profeco señala que los útiles escolares hasta 70% más baratos suelen fallar pronto y obligan a las familias a reponerlos, lo que convierte el ahorro inicial en gasto doble

Flecha roja descendente, lápices de colores, pluma, regla, tijeras amarillas, lupa, brocha, billetes de 500 pesos mexicanos y tienda con personas.
Una flecha roja descendente y billetes de 500 pesos mexicanos que caen sobre útiles escolares, señalan el impacto de la inflación en los gastos educativos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Con el regreso de los estudiantes a las aulas para el ciclo escolar 2026-2027, la compra y venta de útiles escolares se convierte en una parte fundamental para la economía. Sin embargo, la llegada de artículos escolares de origen chino, sin certificación, genera una disminución de hasta 50% en las ventas del comercio establecido en la Ciudad de México durante esta temporada.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la situación afecta principalmente a los negocios ubicados en calles del Centro Histórico, como la famosa por tener un catálogo de papelerías, Mesones. Mientras los consumidores buscan reducir gastos, los pequeños y medianos empresarios ven reducidas sus fuentes de ingreso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con estimaciones, la derrama económica prevista para este periodo es de 5 mil 870 millones de pesos, una cifra 6.3% superior a la del año anterior. Sin embargo, la presencia masiva de mercancía asiática compromete la estabilidad financiera de los comercios formales, que reportan caídas considerables en sus ganancias.

Productos importados promueven el cierre de empresas mexicanas

El presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, advierte que esta competencia desleal aumenta las posibilidades de negocios tradicionales y la desaparición de marcas nacionales.

Papelerías emblemáticas en calles como Mesones experimentan una reducción de hasta la mitad en sus ingresos. Empresas mexicanas con larga trayectoria pierden terreno frente a nuevos locales que ofrecen productos importados de bajo costo. La tendencia desplaza la oferta nacional y complica la permanencia de fabricantes locales dentro del mercado capitalino.

PUBLICIDAD

El costo real para las familias por útiles baratos

Aunque los padres de familia adquieren artículos hasta 70% más económicos, la Procuraduría del Consumidor (Profeco) señala que la estrategia termina por afectar su presupuesto. Los productos de menor calidad se rompen o dejan de funcionar en poco tiempo, lo que obliga a las familias a reponer los útiles escolares con marcas reconocidas. La supuesta economía inicial se convierte en un gasto doble, según reporta la autoridad de protección al consumidor.

Útiles escolares
(CUARTOSCURO)

El gasto promedio por alumno oscila entre 2,782 y 4,550 pesos, cifra que representa una carga significativa para los hogares capitalinos. Esta erogación impacta directamente a más de 1.2 millones de estudiantes de educación básica en la ciudad. La Canaco CDMX insiste en la importancia de planear las compras y optar por comercios establecidos para asegurar la calidad y respaldar la economía familiar.

Competencia desleal en la venta de útiles escolares

Los comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio reportan que varios productores nacionales han dejado de fabricar ciertos artículos ante la presión de precios importados. La entrada de mercancía sin control de calidad limita la supervivencia de negocios tradicionales en zonas históricas de la ciudad. El fenómeno afecta a más de 35,000 unidades económicas, desde microempresas hasta grandes cadenas.

Mochila azul con útiles escolares, libros, reloj despertador, calculadora y pinturas. Detrás, una infografía sobre el regreso a clases con datos económicos
La Cámara de Comercio de la Ciudad de México proyecta una derrama económica de 5.870 millones de pesos para el regreso a clases 2026, con pérdidas de hasta el 50% por artículos chinos sin certificación. (Canaco )

Vicente Gutiérrez Camposeco subraya que el regreso a clases debería activar el comercio local, pero la proliferación de artículos extranjeros sin garantías legales ni estándares adecuados pone en riesgo el empleo formal y la permanencia de marcas mexicanas. El organismo empresarial exhorta a los padres y tutores de familia a preferir el sector formal para surtir sus listas de útiles escolares, donde se ofrecen productos certificados y se protege el consumo responsable.

Temas Relacionados

CANACOCDMXútiles escolaresregreso a clasesciclo escolar 2026-2027comercio informalderrama económicamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 17 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 17 de agosto

Consuelo Duval defiende a Aitana Derbez tras críticas en redes por su físico: “Es que nada les acomoda”

La actriz pidió proteger a la menor de las críticas negativas que surgieron después de su aparición junto a Alessandra Rosaldo

Consuelo Duval defiende a Aitana Derbez tras críticas en redes por su físico: “Es que nada les acomoda”

Morena operó red de pagos secretos con Finabien durante tres dirigencias, revela MCCI

Dos acuerdos entregados vía transparencia muestran una operación prolongada para canalizar transferencias masivas

Morena operó red de pagos secretos con Finabien durante tres dirigencias, revela MCCI

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: línea 1 del MB presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: línea 1 del MB presenta retrasos

Colectivo de personas buscadoras en Jalisco denuncia que gobierno canceló una reunión a última hora, sin fecha para reagendar

La reunión sería con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla

Colectivo de personas buscadoras en Jalisco denuncia que gobierno canceló una reunión a última hora, sin fecha para reagendar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

Nitazenos se extienden por 37 países y amenazan con sustituir al fentanilo: México ya los contempla como estupefacientes

Golpe al narco en altamar: suman 3.5 toneladas de cocaína asegurada en costas del Pacífico mexicano en dos días

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy reconoce que sí fue abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue”

Pati Chapoy reconoce que sí fue abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue”

Consuelo Duval defiende a Aitana Derbez tras críticas en redes por su físico: “Es que nada les acomoda”

Ninel Conde revela detalles inéditos de su amorío con Luis Miguel: “En el yate cantándome La Bikina”

Ninel Conde habría revelado que José Manuel Figueroa amenazó con quitarse la vida al enterarse que salía con Luis Miguel

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

DEPORTES

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football

México anuncia su convocatoria para la Copa Mundial Femenina Sub 20 en Polonia

Marco Antonio Barrera revela qué lugar ocupa Canelo Álvarez dentro de los mejores peleadores mexicanos de la historia