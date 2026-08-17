Productos golpean al comercio formal para este regreso a clases en CDMX: ventas caen hasta el 50%

Una flecha roja descendente y billetes de 500 pesos mexicanos que caen sobre útiles escolares, señalan el impacto de la inflación en los gastos educativos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el regreso de los estudiantes a las aulas para el ciclo escolar 2026-2027, la compra y venta de útiles escolares se convierte en una parte fundamental para la economía. Sin embargo, la llegada de artículos escolares de origen chino, sin certificación, genera una disminución de hasta 50% en las ventas del comercio establecido en la Ciudad de México durante esta temporada.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la situación afecta principalmente a los negocios ubicados en calles del Centro Histórico, como la famosa por tener un catálogo de papelerías, Mesones. Mientras los consumidores buscan reducir gastos, los pequeños y medianos empresarios ven reducidas sus fuentes de ingreso.

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De acuerdo con estimaciones, la derrama económica prevista para este periodo es de 5 mil 870 millones de pesos, una cifra 6.3% superior a la del año anterior. Sin embargo, la presencia masiva de mercancía asiática compromete la estabilidad financiera de los comercios formales, que reportan caídas considerables en sus ganancias.

Productos importados promueven el cierre de empresas mexicanas

El presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, advierte que esta competencia desleal aumenta las posibilidades de negocios tradicionales y la desaparición de marcas nacionales.

Papelerías emblemáticas en calles como Mesones experimentan una reducción de hasta la mitad en sus ingresos. Empresas mexicanas con larga trayectoria pierden terreno frente a nuevos locales que ofrecen productos importados de bajo costo. La tendencia desplaza la oferta nacional y complica la permanencia de fabricantes locales dentro del mercado capitalino.

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El costo real para las familias por útiles baratos

Aunque los padres de familia adquieren artículos hasta 70% más económicos, la Procuraduría del Consumidor (Profeco) señala que la estrategia termina por afectar su presupuesto. Los productos de menor calidad se rompen o dejan de funcionar en poco tiempo, lo que obliga a las familias a reponer los útiles escolares con marcas reconocidas. La supuesta economía inicial se convierte en un gasto doble, según reporta la autoridad de protección al consumidor.

(CUARTOSCURO)

El gasto promedio por alumno oscila entre 2,782 y 4,550 pesos, cifra que representa una carga significativa para los hogares capitalinos. Esta erogación impacta directamente a más de 1.2 millones de estudiantes de educación básica en la ciudad. La Canaco CDMX insiste en la importancia de planear las compras y optar por comercios establecidos para asegurar la calidad y respaldar la economía familiar.

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Competencia desleal en la venta de útiles escolares

Los comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio reportan que varios productores nacionales han dejado de fabricar ciertos artículos ante la presión de precios importados. La entrada de mercancía sin control de calidad limita la supervivencia de negocios tradicionales en zonas históricas de la ciudad. El fenómeno afecta a más de 35,000 unidades económicas, desde microempresas hasta grandes cadenas.

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México proyecta una derrama económica de 5.870 millones de pesos para el regreso a clases 2026, con pérdidas de hasta el 50% por artículos chinos sin certificación. (Canaco )

Vicente Gutiérrez Camposeco subraya que el regreso a clases debería activar el comercio local, pero la proliferación de artículos extranjeros sin garantías legales ni estándares adecuados pone en riesgo el empleo formal y la permanencia de marcas mexicanas. El organismo empresarial exhorta a los padres y tutores de familia a preferir el sector formal para surtir sus listas de útiles escolares, donde se ofrecen productos certificados y se protege el consumo responsable.

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