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Zelensky advirtió una respuesta tras el ataque ruso más devastador sobre Kiev y exigió refuerzos para la defensa aérea

“Le teme al caos. Y necesita demostrar su poderío militar. No tiene la fuerza necesaria en el campo de batalla. Y lo demuestra con estas acciones. Eso es lo que está sucediendo”, sostuvo el presidente ucraniano sobre el ejercito ruso

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Durante su intervención, Zelensky señaló que Rusia intenta mostrar poder militar ante su propia sociedad (Europa Press)
Durante su intervención, Zelensky señaló que Rusia intenta mostrar poder militar ante su propia sociedad (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, prometió que su país responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev al afirmar: "De eso no hay duda“. La capital ucraniana vivió una madrugada estremecedora tras uno de los bombardeos más intensos desde el inicio de la invasión, que dejó más de 20 muertos y cerca de 90 heridos.

Los misiles y drones rusos pulverizaron edificios residenciales, provocaron el colapso de estructuras y forzaron a miles de personas a buscar refugio en medio del pánico y la destrucción.

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Durante la mañana, Zelensky recorrió el distrito de Darnitsia, una de las zonas más afectadas, y remarcó: “Rusia recibirá una respuesta por el ataque de hoy contra Kiev; de eso no hay duda”. El mandatario destacó que mientras no exista una paz justa, Ucrania sostendrá respuestas “justas” ante cada agresión.

Ante periodistas, también señaló que este tipo de ofensivas buscan demostrar poder ante la sociedad rusa, especialmente de cara a las próximas elecciones parlamentarias en ese país. “Le teme al caos. Y necesita demostrar su poderío militar. No tiene la fuerza necesaria en el campo de batalla. Y lo demuestra con estas acciones. Eso es lo que está sucediendo”, sostuvo el presidente ucraniano.

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El ataque comenzó durante la madrugada, cuando las alarmas antiaéreas advirtieron sobre la aproximación de misiles balísticos. Según las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas lanzaron cerca de 500 drones y más de 70 misiles balísticos en un operativo que, de acuerdo con Moscú, buscaba objetivos militares y de infraestructura. Sin embargo, uno de los edificios residenciales de Kiev resultó gravemente dañado, con decenas de familias sorprendidas en pleno sueño por el estruendo de las explosiones.

Kiev enfrentó una de las noches más violentas desde el inicio de la invasión rusa, con más de 20 muertos y 90 heridos (Reuters)
Kiev enfrentó una de las noches más violentas desde el inicio de la invasión rusa, con más de 20 muertos y 90 heridos (Reuters)

Los equipos de emergencia y rescate trabajaron entre montañas de concreto: buscaron sobrevivientes bajo los escombros y auxiliaron a los heridos. La escena se repitió en distintos barrios, con personas que escaparon apenas segundos antes del colapso de los edificios. Mykyta, uno de los vecinos afectados, explicó:

“Fue terrible. Estábamos en casa cuando avisaron que los misiles balísticos venían hacia la ciudad. Corrimos al pasillo para bajar al refugio, pero ya era demasiado tarde. Hubo un impacto, después otro, y la puerta de entrada salió volando del apartamento. Mi esposa y yo agarramos al perro y al gato y salimos corriendo”.

Mientras tanto, otros habitantes lograron huir descalzos o cargando a sus hijos y mascotas. Yulia Boiko, que escapó junto a su hija Sofía, expresó: “Tenía mucho miedo, pero gracias a Dios estamos vivas. Eso es lo más importante. Nunca pensamos que algo así pudiera pasar”. La angustia y el desconcierto recorrieron la ciudad, con paramédicos que asistieron a heridos sobre el pavimento y vecinos que intentaron identificar pertenencias entre vehículos destruidos y montañas de escombros.

A lo largo del día, Zelensky insistió en la importancia de reforzar la defensa aérea y reclamó el suministro urgente de sistemas antiaéreos. “Los suministros de defensa aérea para Ucrania son una prioridad absoluta y crítica”, expuso.

El mandatario también destacó el interés en un acuerdo con Estados Unidos que permita fabricar misiles Patriot en territorio ucraniano: “Estos son los tipos de pasos que pueden detener esta guerra y prevenir ataques como este”.

Volodimir Zelensky aseguró que Ucrania responderá al ataque ruso sobre Kiev con firmeza (Europa Press)
Volodimir Zelensky aseguró que Ucrania responderá al ataque ruso sobre Kiev con firmeza (Europa Press)

El presidente vinculó la ofensiva al calendario político ruso, al señalar que Vladimir Putin busca cohesionar a su sociedad antes de las elecciones parlamentarias: “Tiene elecciones en septiembre. Necesita una sociedad unida que apoye a su ‘Rusia Unida’, allí hay un solo partido, por tanto, una sola Rusia”, declaró. Agregó que el Kremlin pretende infundir temor y mostrar fuerza militar ante la falta de avances en el campo de batalla.

(Con información de Europa Press)

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